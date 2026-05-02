Donaukreuzfahrten mit Flair - unterwegs zwischen Passau, Wien und Budapest

Im Alltag bleibt oft nur wenig Zeit, um mehrere Länder und kulturelle Höhepunkte entspannt kennenzulernen. Genau deshalb gehören Donaukreuzfahrten seit Jahren zu den beliebtesten Reiseformen in Europa. Sie verbinden komfortables Reisen mit abwechslungsreichen Städten und eindrucksvollen Landschaften entlang eines der bekanntesten Flüsse des Kontinents. Auch kürzere Donaukreuzfahrten können zahlreiche Eindrücke bieten. Zwischen Passau, Wien, Budapest, Bratislava und der Wachau erleben die Reisenden historische Altstädte, berühmte Bauwerke und entspannte Flusspassagen, ohne das Hotel wechseln zu müssen. Gerade die Kombination aus kulturellen Metropolen und ruhigen Naturabschnitten macht Donaukreuzfahrten so abwechslungsreich. Während tagsüber bekannte Sehenswürdigkeiten besucht werden, können die Passagiere am Abend das entspannte Reisen auf der Donau genießen. Die Route eignet sich ideal für Reisende, die in kurzer Zeit einen umfassenden Eindruck von der „schönen blauen Donau” gewinnen möchten. Auf dem auf Flusskreuzfahrten spezialisierten Reiseportal rivers2oceans-kreuzfahrten.de findet man eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Donaukreuzfahrten.

Die schönsten Städte ansteuern: Donaukreuzfahrten nach Wien und Budapest

Die „Phoenix Donau Kurzkreuzfahrt MS Adora Donauflair“ beginnt in Passau, wo das Schiff am Nachmittag ablegt. Bereits kurz nach dem Start erleben die Gäste mit der Passage der Schlögener Schlinge einen landschaftlich besonders reizvollen Abschnitt der Donau. Die markante Flussbiegung zählt zu den schönsten Naturkulissen bei Donaukreuzfahrten in Österreich. Am nächsten Tag erreicht das Schiff Wien, eine der bedeutendsten Städte an der Donau. Der lange Aufenthalt bis in den Abend hinein bietet ausreichend Zeit, um die österreichische Hauptstadt näher kennenzulernen. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten gehören der Stephansdom, die Hofburg, das Schloss Schönbrunn und die historische Ringstraße mit ihren imposanten Gebäuden. Viele dieser Attraktionen sind vom Anleger aus gut erreichbar. Wien verbindet imperiale Geschichte mit moderner Stadtkultur und zählt deshalb zu den Höhepunkten vieler Donaukreuzfahrten. Am folgenden Reisetag erreichen die Passagiere der Donaukreuzfahrt zunächst Esztergom in Ungarn. Schon vom Schiff aus ist die große Basilika sichtbar, die das Stadtbild prägt und zu den wichtigsten Kirchenbauten Ungarns gehört. Wenige Stunden später legt das Schiff in Budapest an, das für viele Reisende ebenfalls ein Höhepunkt einer klassischen Donaukreuzfahrt ist. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt gehören das ungarische Parlament direkt am Donauufer, die berühmte Kettenbrücke und die Fischerbastei. Besonders eindrucksvoll präsentiert sich Budapest am Abend, wenn zahlreiche Gebäude entlang der Donau beleuchtet sind. Nach einer weiteren Flussfahrt erreichen die Reisenden Bratislava. Die slowakische Hauptstadt besitzt eine kompakte historische Altstadt mit barocken Gebäuden, kleinen Gassen und der hoch über der Donau gelegenen Burg Bratislava. Zum Abschluss der Donaukreuzfahrt erwarten die Reisenden mit Dürnstein und der Wachau weitere landschaftliche Höhepunkte. Weinberge, historische Klöster und kleine Orte prägen diese UNESCO-Welterberegion, die zu den schönsten Abschnitten vieler Donaukreuzfahrten zählt.

Entspannt die Urlaubszeit genießen: Donaukreuzfahrten mit Phoenix Reisen

Veranstalter dieser Donaukreuzfahrt ist Phoenix Reisen, ein deutscher Anbieter mit langjähriger Erfahrung im Bereich europäischer Flussreisen. Donaukreuzfahrten gehören seit vielen Jahren zum festen Bestandteil des Programms der Reederei. Die Reisen verbinden klassische Kreuzfahrtatmosphäre mit deutschsprachiger Betreuung und einem überschaubaren Bordleben. Während der Reise stehen den Gästen erfahrene Reiseleiter zur Verfügung, die organisatorische Unterstützung bieten und Informationen zu den jeweiligen Destinationen geben. Im Reisepreis sind unter anderem Vollpension, ein Willkommenscocktail, ein Kapitänsempfang sowie verschiedene Veranstaltungen an Bord enthalten. Frühstücksbuffets, mehrgängige Menüs und Kaffee- bzw. Teestunden gehören ebenso zum Tagesablauf wie entspannte Stunden während der Flusspassagen. Das Angebot wird durch Reiseführer und Länderinformationen zu den besuchten Regionen entlang der Donau ergänzt. Die MS Adora wurde speziell für komfortable Donaukreuzfahrten konzipiert und bietet eine angenehme Kombination aus überschaubarer Größe und klassischer Flusskreuzfahrt-Atmosphäre. Viele Gäste verbringen während der Fahrt Zeit auf den Außendecks, von denen aus sich die vorbeiziehenden Landschaften besonders gut beobachten lassen. Verschiedene Aufenthaltsbereiche, Restaurants und Lounges sorgen für entspannte Stunden an Bord. Ergänzt wird das Bordleben durch kleinere Unterhaltungsprogramme und Veranstaltungen, die den ruhigen Charakter vieler Donaukreuzfahrten unterstreichen. Besonders angenehm ist dabei die Kombination aus komfortablem Reisen und der unmittelbaren Nähe vieler Anleger zu den historischen Stadtzentren. Dadurch lassen sich kulturelle Besichtigungen und entspannte Stunden auf dem Wasser ideal miteinander verbinden.

Weitere Informationen gibt es auf:

https://www.rivers2oceans-kreuzfahrten.de/kreuzfahrten-donau-kreuzfahrt

Kurzprofil:

Der in Wedel ansässige Reisevermittler Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K. hat sich auf Fluss- und Hochseekreuzfahrten spezialisiert. Zum Angebot gehören Reisen zahlreicher bekannter Reedereien mit unterschiedlichen Schiffen und Routen weltweit. Auf der Webseite erhalten Reisende ausführliche Einblicke in die Ausstattung der Kreuzfahrtschiffe, Reiseverläufe und enthaltene Reiseleistungen. Besonders wichtig sind dem Reisebüro eine persönliche Beratung sowie eine individuelle Planung der Reisen. Ein hoher Qualitätsanspruch und die Zufriedenheit der Kunden haben dabei einen hohen Stellenwert.

Unternehmensinformation:

Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K.

Planckstraße 13

22880 Wedel