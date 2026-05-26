SAS Innovate on Tour 2026: Auszeichnung für die DKB mit dem Customer Impact Award

Heidelberg, 22. Mai 2026 - Bei der diesjährigen Konferenz SAS Innovate on Tour in Frankfurt ist die Deutsche Kreditbank (DKB) mit dem Customer Impact Award ausgezeichnet worden. Damit würdigt SAS, einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Daten und künstliche Intelligenz (KI), einen langjährigen Kunden, der seine fachliche Zusammenarbeit mit SAS im Bereich Fraud und Customer Intelligence auch aktiv in der Öffentlichkeit geteilt hat. Diese Offenheit gibt anderen Unternehmen der Branche die Möglichkeit, von den gemeinsam gesammelten Erfahrungen in den wichtigen Bereichen Betrugserkennung, Kundenpflege und -gewinnung zu profitieren. Die Aktivitäten reichten dabei von Co-Interviews mit Analysten über Auftritte bei SAS Events bis zur Mitwirkung an der Kommunikation über Social-Media-Kanäle.

Wie nutzt die DKB SAS Lösungen?

In der Betrugserkennung und bei Instant-Payment-Transaktionen sorgen die DKB und SAS gemeinsam dafür, dass Zahlungen schnell und gleichzeitig sicher durchgeführt werden. Jede Transaktion wird in Echtzeit mithilfe von Machine Learning und regelbasierten Verfahren auf SAS Viya in der AWS Cloud auf potenzielle Risiken geprüft. Auffällige Zahlungen werden automatisch gestoppt oder zur weiteren Prüfung in ein integriertes Case Management überführt. Als Konsequenz steigen Trefferquote und Effizienz, während Fehlalarme sinken und legitime Zahlungen ohne Verzögerung verarbeitet werden.

Zudem schafft die DKB mit SAS eine moderne Architektur für datengetriebenes Marketing. Das Finanzinstitut nutzt SAS Customer Intelligence 360 als zentrale Plattform für Marketingautomatisierung mit dem Ziel, die gesamte Kundenkommunikation künftig kanalübergreifend darüber zu orchestrieren.

"Mit SAS schaffen wir echte Win-win-Situationen für Bank und Kunde - und es ist uns ein Anliegen, diese Erfolgsprojekte mit anderen Unternehmen zu teilen", sagt Lukas Fucela, Product Owner Next CRM bei der DKB. "Bei der SAS Innovate on Tour Deutschland hatten wir Gelegenheit, Einblicke in unsere CRM-Modernisierung zu geben - von strategischen Zielen über technische Herausforderungen bis hin zu konkreten Verbesserungen durch SAS Customer Intelligence 360."

"Wir freuen uns sehr, den Customer Impact Award dieses Jahr an einen Kunden zu vergeben, mit dem wir seit 2014 eng zusammenarbeiten", sagt Ingo Macht, Country Leader Deutschland bei SAS. "Die DKB hat im vergangenen Jahr nicht nur durch starke Projekte überzeugt, sondern vor allem durch außergewöhnliches Engagement, Offenheit und partnerschaftliche Zusammenarbeit - dafür bedanken wir uns herzlich. Die DKB ist ein Paradebeispiel für die innovative Nutzung von Daten und KI - und eine wertvolle Blaupause für andere Unternehmen und Branchen. Herzlichen Glückwunsch!"

SAS Institute GmbH

Thomas Maier

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