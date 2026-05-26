Fördertechnik für den Transport und die Befüllung von Biomasse-Lagern

Die Wildfellner GmbH bietet Fördertechniksysteme für die abriebschonende Befüllung von Silos, Bunkern und Containern mit Holzhackschnitzeln, Pellets und biogenem Abfall.

Im Bereich der Schüttgutfördertechnik stellt die Befüllung von Lagerbehältern mit Biomasse besondere Anforderungen an Technik und Materialauswahl. Die Wildfellner GmbH, ansässig in Buchkirchen bei Wels in Oberösterreich, beschäftigt sich mit der Entwicklung und Fertigung von Förderschnecken und Förderspiralen, die speziell für den Biomasse Transport ausgelegt sind.

Zu den zentralen Anwendungsgebieten zählen die Silofüllung, die Bunkerbefüllung sowie die Containerbefüllung. Diese Prozesse stellen unterschiedliche Anforderungen an die eingesetzte Fördertechnik: Während bei der Silofüllung eine gleichmäßige Verteilung des Fördergutes innerhalb des Behälters im Vordergrund steht, kommt es bei der Bunkerbefüllung häufig auf hohe Durchsatzraten und Zuverlässigkeit im Dauerbetrieb an. Bei der Containerbefüllung sind kompakte Bauweise und Flexibilität im Einsatz entscheidend.

Ein wesentliches Merkmal vieler Anwendungen im Bereich Biomasse ist die Vermeidung von Abrieb am Förderprodukt. Gerade bei Pellets ist die mechanische Beanspruchung während des Transports ein kritischer Faktor, da übermäßiger Abrieb die Produktqualität mindert und Staubanteile erhöht. Die von Wildfellner eingesetzten Förderschnecken der Type RL(N) sowie flexible Förderspiralen der Type SL(N) sind auf diese Anforderungen abgestimmt.

Neben Pellets und Holzhackschnitzeln werden auch biogene Abfälle als Fördermedien berücksichtigt. Die Systeme von Wildfellner decken damit ein breites Spektrum innerhalb der Biomasselogistik ab - von der Erstaustragung aus Hackern über Schubbodenaustragungen bis hin zu Sieb- und Sortierlösungen. Die technischen Komponenten sind auf verschiedene Anlagengrößen und Durchsatzmengen skalierbar und werden projektspezifisch konfiguriert.

Die Wildfellner GmbH ist unter Tel.: +43 (0)7242 28110-0, E-Mail: office@wildfellner.at erreichbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wildfellner GmbH

Frau Herta Wildfellner

Niederlaaberstraße 3

4611 Buchkirchen

Österreich

fon ..: +43(7242)28110-0

fax ..: +43(7242)28110-57

web ..: https://www.wildfellner.at

email : office@wildfellner.at

Die Firma Wildfellner GmbH ist sowohl für ihre hochwertigen Produkte wie auch für ihre nunmehr fast 40jährige Erfahrung auf dem Gebiet der achsenlosen Fördertechnik bekannt.

Mit den achsenlosen Spiralfördersystemen wollen wir auch zukünftig für sämtliche Industriebereiche optimale Fördertechnik gewährleisten. Wir bieten individuelle Lösungen von der Beratung, der kundengerechten Planung, der Fertigung bis hin zur Montage.

Die Bandbreite der Anwendungsgebiete ist jedenfalls mehr als überzeugend.

Unser Ziel ist es, für jeden Kunden eine optimale Förderanlage mit geringstmöglichem Aufwand zu realisieren. Maximaler Nutzen bei geringem Investitionsaufwand.

Die Vorteile der achsenlosen Wildfellner Spiralförderanlagen:

* Ein hoher Füllgrad erlaubt hohe Förderleistung bei geringem Energieverbrauch

* Geringe Wartung durch den Wegfall von Ketten, Zwischenlagern, Umlenkrollen, etc...

* geräuscharm, staubfrei, materialschonend und minimale Entmischung

* Transport in geschlossenen Rohren und U-Trögen von horizontalen bis vertikalen Förderverläufen

* Know-How und neueste technische Entwicklungen aus fast 40 Jahren Erfahrung

Pressekontakt:

Wildfellner GmbH

Herta Wildfellner

Niederlaaberstraße 3

4611 Buchkirchen

fon ..: +43(7242)28110-0

web ..: https://www.wildfellner.at

email : presse@top-ranking.com