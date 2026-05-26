Kulinarische Höhepunkte auf 1.740 Metern: Das Á-la-carte-Restaurant im Hotel Zehnerkar

Das Hotel Zehnerkar in Obertauern verbindet alpine Lage mit gehobener Küche. Das ganztägig geöffnete Á-la-carte-Restaurant setzt auf regionale Frische und sorgfältig ausgewählte Zutaten.

Obertauern, Salzburger Land - Auf 1.740 Metern Seehöhe, mitten im Zentrum von Obertauern, betreibt das Hotel Zehnerkar ein Á-la-carte Restaurant in Obertauern , das Hotelgästen wie externen Besuchern ganztägig zur Verfügung steht. Die Küche setzt dabei konsequent auf absolute Frische und regionale Zutaten aus dem Salzburger Land.

Das Restaurant ist täglich von 7:30 bis 21:00 Uhr geöffnet und deckt damit den gesamten Tag ab - vom Frühstück über das Mittagessen bis zum Abendessen. Hausgäste profitieren von einer 3/4-Verwöhnpension, die ein großzügiges Skifahrerfrühstück vom Buffet, eine Nachmittagsjause sowie ein 4-gängiges Wahlmenü am Abend umfasst. Darüber hinaus können alle Gäste jederzeit aus der Á-la-carte-Karte bestellen.

Die Küche des Hotels Zehnerkar orientiert sich an heimischen Produkten und verbindet traditionelle Salzburger Rezepturen mit zeitgemäßer Zubereitung. Dabei steht die Qualität der Zutaten im Vordergrund. Die Speisekarte wechselt saisonal und berücksichtigt das jeweilige regionale Angebot. Das Küchenteam legt Wert darauf, Gerichte mit handwerklicher Sorgfalt zuzubereiten und geschmackliche Vielfalt auf den Teller zu bringen.

Das Restaurant befindet sich innerhalb des 4-Sterne-Hotels Zehnerkar und Hotel Obertauern an der Römerstraße 64. Die zentrale Lage direkt an der Skipiste ermöglicht es Wintersportlern, nach einem Tag auf den Brettern ohne Umwege einzukehren. Tischreservierungen werden telefonisch unter +43 6456 7257 entgegengenommen.

Die Gastgeberfamilie Hollfelder führt das Haus persönlich und achtet auf eine einladende Atmosphäre mit stilvollem Ambiente. Das Restaurant fügt sich in das Gesamtkonzept des Hotels ein, das neben der gehobenen Gastronomie auch einen Wellnessbereich mit Indoor-Pool sowie familienfreundliche Angebote umfasst.

Für Gäste, die Obertauern besuchen, bietet das Restaurant eine Möglichkeit, regionale Küche in alpiner Umgebung zu erleben - unabhängig davon, ob sie im Hotel übernachten oder den Ort als Tagesgäste besuchen. Die durchgehenden Öffnungszeiten sorgen dabei für Flexibilität bei der Tagesplanung.

Mehr Informationen und Buchungsmöglichkeiten findet man direkt auf der Homepage: https://www.zehnerkar.at/de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hotel Zehnerkar & Hotel Obertauern, Familie Hollfelder-Winter

Frau Iris Hollfelder

Römerstraße 64

5562 Obertauern

Österreich

fon ..: 0043 6456 7257

fax ..: 0043 6456 7257-22

web ..: https://www.zehnerkar.at/

email : obertauern@zehnerkar.at

Das Hotel Zehnerkar und das Hotel Obertauern sind baulich miteinander verbunden und befinden sich direkt im Ortszentrum von Obertauern gegenüber dem Tourismusverband Obertauern.

Beide Hotels liegen direkt neben dem Skilift (Gamsleiten 1) und neben der Skischule Top.

"Skifahren bis zur Haustüre" ist das Motto in unseren Unterkünften in Obertauern. Skiurlaub im Hotel Obertauern und Hotel Zehnerkar - das bedeutet schneesicher Skifahren bis zum Hotel, wohlfühlen und entspannen, genießen und Kraft tanken mitten in der herrlichen Winterlandschaft von Obertauern im schönen Salzburger Land.

Pressekontakt:

Hotel Zehnerkar & Hotel Obertauern, Familie Hollfelder-Winter

Iris Hollfelder

Römerstraße 64

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