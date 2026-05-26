Über 1 Mio. Aufrufe: YouTuber liefert Praxiserfahrungen zur mobilen Split-Klimaanlage Midea PortaSplit

W. J. Weiher vom YouTube-Kanal "24-7-TopTipp" dokumentiert seit über zwei Jahren den realen Einsatz der Midea PortaSplit im Dachgeschoss HomeOffice - Langzeierfahrungen in mehr als 45 Videos

Mobile Klimaanlagen und flexible Wärmepumpenlösungen gewinnen in Deutschland zunehmend an Bedeutung. Besonders Mieterinnen und Mieter, HomeOffice Nutzer sowie Besitzer schwer klimatisierbarer Räume suchen nach Lösungen, die ohne fest installierte Außeneinheit auskommen und trotzdem eine spürbare Kühl- und Heizleistung bieten.

Einer der bekanntesten deutschsprachigen Erfahrungsberichte zu diesem Thema kommt vom YouTuber W. J. Weiher, Betreiber des Kanals "24-7-TopTipp" .

Seit über zwei Jahren begleitet Weiher den Einsatz seiner mobilen Split-Klimaanlage / Wärmepumpe Midea PortaSplit in seinem eigenen Dachgeschoss HomeOffice. In mehr als 45 Videos zeigt er nicht nur technische Details und Anwendungsszenarien, sondern vor allem reale Praxiserfahrungen aus dem Alltag: Kühlleistung an heißen Sommertagen, Heizbetrieb in der Übergangszeit, Geräuschentwicklung, Energieverbrauch, Installation, Zubehör, Langzeitnutzung und typische Fragen aus der Community.

Die Resonanz ist beachtlich: Insgesamt haben die Inhalte rund um die Midea PortaSplit auf dem Kanal über 1 Million Aufrufe erzielt. Damit zählt "24-7-TopTipp" zur sichtbarsten deutschsprachigen YouTube Quelle für praxisnahe Informationen zu diesem Gerät.

"Viele Menschen wollen nicht nur technische Daten lesen, sondern sehen, wie sich ein Gerät im echten Alltag bewährt. Genau das versuche ich mit meinen Videos zu zeigen: ehrlich, nachvollziehbar und über einen längeren Zeitraum hinweg", sagt Weiher.

Praxis statt Prospekt: Langzeiterfahrung im realen Wohnumfeld

Gerade diese Alltagsperspektive macht die Inhalte für viele Zuschauerinnen und Zuschauer wertvoll. In den Kommentaren werden regelmäßig Fragen zur Montage, zum Betrieb, zur Lautstärke, zur Heizfunktion, zur Stromaufnahme und zur Eignung für Mietwohnungen gestellt. Weiher greift diese Rückmeldungen immer wieder auf und produziert daraus neue Videos, Updates und Kurzformate.

Mobile Split Klimaanlagen Wärmepumpen als wachsendes Thema

Die Midea PortaSplit nimmt in der Kategorie mobiler Klimageräte eine besondere Rolle ein, weil sie das Prinzip einer Split-Klimaanlage mit einem flexiblen, nicht dauerhaft fest installierten Aufbau verbindet. Dadurch entsteht eine Produktkategorie, die für viele Haushalte interessant ist, in denen klassische Split-Klimaanlagen aus baulichen, rechtlichen oder finanziellen Gründen nicht infrage kommen. Weiher sieht darin einen wesentlichen Grund für das starke Interesse:

"Die Midea PortaSplit trifft einen Nerv. Viele Menschen wohnen zur Miete, arbeiten im Dachgeschoss oder suchen eine Lösung, die mehr kann als ein klassisches Monoblockgerät. Gleichzeitig wollen sie wissen, welche Kompromisse es im Alltag gibt. Genau diese Fragen beantworte ich aus eigener Erfahrung."

Unabhängige Einordnung für Verbraucherinnen und Verbraucher

Weiher positioniert seine Inhalte bewusst als praxisnahe Erfahrungsberichte. Im Mittelpunkt steht nicht die reine Produktwerbung, sondern die Frage, ob und für wen eine mobile Split-Klimaanlage wie die Midea PortaSplit im Alltag sinnvoll ist.

"Ich sehe meine Aufgabe darin, Chancen und Grenzen verständlich zu erklären. Die PortaSplit ist für viele eine sehr spannende Lösung, aber wie jedes Gerät muss sie zum Raum, zur Wohnsituation und zum Nutzungsverhalten passen."

Gerade bei hochpreisigeren Geräten im Klima- und Wärmepumpenbereich sei es wichtig, realistische Erwartungen zu schaffen. Deshalb legt Weiher Wert darauf, nicht nur Vorteile zu zeigen, sondern auch praktische Einschränkungen, Geräuschfragen, Platzbedarf und Bedienungserfahrungen einzuordnen.

Ausbau der Berichterstattung geplant

Aufgrund der hohen Nachfrage plant Weiher, seine Berichterstattung rund um die Midea PortaSplit weiter auszubauen. Neben weiteren deutschsprachigen Videos sollen auch kompakte Kurzformate, internationale Varianten und zusätzliche Praxisthemen entstehen.

Ziel ist es, Verbraucherinnen und Verbrauchern eine verlässliche, verständliche und langfristig aufgebaute Erfahrungsquelle zur Verfügung zu stellen - insbesondere für alle, die vor einer Kaufentscheidung stehen oder nach einer flexiblen Lösung für Hitzeperioden und Übergangszeiten suchen.

Zur Midea PortaSplit Video Playlist

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Verlag Jakobsweg live / Werner Jakob Weiher

Herr Werner Jakob Weiher

Gustav-Heinemann-Straße 32

50226 Frechen

Deutschland

fon ..: 0172-2620696

web ..: https://www.jakobsweg-live.de

email : info@jakobsweg-live.de

Der deutsche YouTuber W. J. Weiher vom Kanal "24-7-TopTipp" hat mit seinen praxisnahen Videos zur mobilen Split-Klimaanlage und Wärmepumpe Midea PortaSplit mehr als 1 Million Aufrufe erzielt. Seit über zwei Jahren dokumentiert er den realen Einsatz des Geräts in seinem Dachgeschoss-HomeOffice. In mehr als 45 Videos behandelt er Kühlleistung, Heizfunktion, Stromverbrauch, Geräuschentwicklung, Montage, Alltagstauglichkeit und Langzeiterfahrungen. Damit zählt sein Kanal zu den bekanntesten deutschsprachigen Erfahrungsquellen zur Midea PortaSplit.

Pressekontakt:

Verlag Jakobsweg live / Werner Jakob Weiher

Herr Werner Jakob Weiher

Gustav-Heinemann-Straße 32

50226 Frechen

fon ..: 0172-2620696

web ..: https://www.jakobsweg-live.de

email : info@jakobsweg-live.de