Maßgefertigte Getriebeschnecken für geräuscharme Verzahnung aus Oberösterreich

Die Spitzschuh Maschinenbau GmbH fertigt Getriebeschnecken und Schneckenräder nach individuellen Kundenanforderungen - mit dem Ziel einer möglichst geräuscharmen und präzisen Kraftübertragung.

Roitham am Traunfall - In vielen Bereichen des Maschinenbaus, der Antriebstechnik und der Fördertechnik kommen Schneckengetriebe zum Einsatz, bei denen eine leise und gleichmäßige Kraftübertragung entscheidend ist. Die Spitzschuh Maschinenbau GmbH mit Sitz in Oberösterreich stellt Getriebeschnecken und Schneckenräder her, die auf individuelle Kundenanforderungen abgestimmt werden.

Geräuschentwicklung in Getriebesystemen hängt maßgeblich von der Qualität der Verzahnung ab. Bereits geringe Abweichungen in der Zahngeometrie können zu unerwünschten Vibrationen und erhöhter Lautstärke führen. Die Fertigung bei Spitzschuh setzt daher auf enge Toleranzen und eine sorgfältige Abstimmung der Zahnflankenprofile. Die Schnecken werden auf dem hauseigenen Maschinenpark gefertigt, der sowohl konventionelle als auch CNC-gesteuerte Bearbeitungsverfahren umfasst.

Das Leistungsspektrum reicht von einzelnen Getriebeschnecken bis hin zu passenden Schneckenrädern, die als zusammengehörige Komponenten aufeinander abgestimmt werden. Je nach Einsatzzweck kommen unterschiedliche Werkstoffe und Gewindeprofile zum Einsatz. Kunden aus der Antriebstechnik profitieren dabei von der Möglichkeit, Geometrie, Steigung und Werkstoff projektbezogen festlegen zu lassen, anstatt auf Standardkomponenten zurückgreifen zu müssen.

Die maßgefertigte Auslegung der Verzahnung trägt dazu bei, den Wirkungsgrad des Getriebes zu optimieren und gleichzeitig die mechanische Beanspruchung der einzelnen Bauteile zu reduzieren. Gerade in Anwendungen, bei denen Laufruhe gefordert ist - etwa in Förderanlagen, Stellantrieben oder Hebetechnik - spielt die Präzision der Schneckenverzahnung eine wesentliche Rolle.

Neben Getriebeschnecken und Schneckenrädern umfasst das Fertigungsprogramm des Unternehmens unter anderem Trapezgewindespindeln, Trapezgewindemuttern, Gewindespindeln mit Sonderprofil sowie CNC-Drehteile und Frästeile. Das Unternehmen beliefert Kunden in Österreich, Deutschland, der Schweiz und weiteren europäischen Ländern.

Die Spitzschuh GmbH ist in Roitham am Traunfall ansässig und verfügt über mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung in der Produktion metallischer Verwendungsgüter. Die Geschäftsführung liegt bei Jürgen Spitzschuh und Christoph Gruber.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Spitzschuh - Maschinenbau - Gesellschaft m.b.H.

Herr Jürgen Spitzschuh

Pühretstraße 15

4661 Roitham am Traunfall

Österreich

fon ..: +43-7613-5349-0

web ..: https://www.spitzschuh.com/

email : gewinde@spitzschuh.at

Pressekontakt:

Spitzschuh - Maschinenbau - Gesellschaft m.b.H.

Jürgen Spitzschuh

Pühretstraße 15

4661 Roitham am Traunfall

fon ..: +43-7613-5349-0

web ..: https://www.spitzschuh.com/

email : presse@top-ranking.com