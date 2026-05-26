Dr. Hartmut Frenzel als "TOP Berater 2026" in der FAZ ausgezeichnet

Das F.A.Z. Institut prämiert den Wuppertaler Spezialisten für Compliance, Mediation & Betreiberverantwortung - mit über 30 Jahren Erfahrung, mehrfach zertifiziert, grenzüberschreitend tätig.

Wuppertal, 26. Mai 2026 - Das F.A.Z. Institut hat Dr. Hartmut Frenzel, Wuppertal, erstmals als "TOP Berater 2026" ausgezeichnet. Die Sonderveröffentlichung erschien in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mit ihr identifiziert das F.A.Z. Institut erstmalig Deutschlands führende Berater - auf Basis einer unabhängigen Empfehlungsumfrage unter Entscheiderinnen und Entscheidern der deutschen Wirtschaft, durchgeführt gemeinsam mit dem Research- und Consulting-Institut QuantiQuest.

Executive Mediation für Führungsetagen. Dr. Frenzel begleitet Eigentümer, Gesellschafter, Geschäftsführungen und Vorstände bei festgefahrenen Konflikten - diskret, strukturiert und ergebnisorientiert. Er setzt das DEAL-Mediationsframework ein und arbeitet grenzüberschreitend in Deutschland, Österreich und der Schweiz (D/A/CH). Er hält die staatlich anerkannte Zertifizierung als Mediator nach ZMediatAusbV, ist zertifizierter Wirtschaftsmediator der Hochschule Wismar, IMI Qualified Mediator des International Mediation Institute sowie akkreditierter Mediator SKWM der Swiss Chamber of Commercial Mediation. Er ist Mitglied der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) und der Centrale für Mediation (CfM).

Technische und organisatorische Compliance. Seit 1996 übersetzt Dr. Frenzel komplexe regulatorische Anforderungen in wirtschaftlich tragbare, haftungssichere Maßnahmen. Schwerpunkte: Arbeitsschutz, Betreiberverantwortung, Anlagen- und Maschinensicherheit, Umwelt- und Material-Compliance, Gefahrgut, Energiemanagement, Managementsysteme nach ISO 45001, 9001, 14001 und 50001 sowie Datenschutz nach DSGVO. Für nicht in der EU ansässige Unternehmen übernimmt er die Funktion des EU-Vertreters nach Art. 27 DSGVO. Seine Beratungspraxis ist bei BAFA registriert und selbstverpflichtet nach DIN EN ISO 20700:2019.

Was ihn auszeichnet: Dr. Frenzel verbindet Master-Niveau in Electrical Engineering, wirtschaftsjuristisches Denken und drei Jahrzehnte Compliance-Praxis mit zertifizierter Mediationskompetenz. Ein Fachaufsatz von ihm ist im Schaub Arbeitsrechts-Handbuch (C.H. Beck) zitiert.

Nachweise seiner Arbeit sind konkret: Einsparungen für Mandanten in achtstelliger Höhe, erfolgreiche Unterstützung bei der Abwehr von Haftungsansprüchen, neunmalige Begleitung von Sparkassen zur Höchstprämie der Unfallkasse NRW.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Hartmut Frenzel | Compliance, Mediation & Betreiberverantwortung

Herr Hartmut Frenzel

Fuhlrottstr. 15

42119 Wuppertal

Deutschland

fon ..: +491602912140

web ..: https://www.dr-frenzel.com

email : frenzel@dr-frenzel.com

Über Dr. Hartmut Frenzel

Dr. Hartmut Frenzel ist unabhängiger Unternehmensberater und zertifizierter Mediator in Wuppertal. Sein Profil: Compliance, Mediation & Betreiberverantwortung - seit 1996, aus der Praxis für die Praxis. Managed in Wuppertal. Resolved Worldwide.

Pressekontakt:

Dr. Hartmut Frenzel | Compliance, Mediation & Betreiberverantwortung

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