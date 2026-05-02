Angelschnur für präzise Würfe und hohe Belastbarkeit beim Raubfischangeln

Beim Angeln kommt es oft auf kleine Details an, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Gerade moderne Angelschnüre müssen heute unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden – von weiten Würfen bis hin zu hoher Belastbarkeit bei starken Fischen. Geflochtene Angelschnüre werden deshalb von vielen Anglern bevorzugt, da sie ein direktes Ködergefühl, hohe Tragkräfte und zuverlässige Eigenschaften miteinander verbinden. Dabei spielen hochwertige Materialien und eine saubere Verarbeitung eine entscheidende Rolle, um sowohl im Süß- als auch im Salzwasser dauerhaft bestehen zu können. Im Angel-Onlineshop auf angel-berger.de steht Anglern neben zahlreichen Angelschnüren auch eine große Auswahl an Angelprodukten zur Verfügung.

Wild Devil Baits X8 Braid – hochwertige 8-fach geflochtene Angelschnur

Die Wild Devil Baits X8 Braid Dark Green Japan PE wurde für höchste Ansprüche beim modernen Raubfischangeln entwickelt. Die 8-fach geflochtene Angelschnur aus japanischer Herstellung erfüllt hohe Qualitätsstandards. Durch die enge Flechtung der verwendeten PE-Fasern entsteht eine besonders runde und geschmeidige Oberfläche, die für eine saubere Schnurführung sorgt. Gleichzeitig eignet sich die Schnur sowohl für Süßwasserräuber als auch für den Einsatz im Salzwasser. Die Kombination aus hoher Tragkraft, fehlender Dehnung und robuster Verarbeitung macht diese Angelschnur zu einer vielseitigen Wahl für unterschiedlichste Angelmethoden. Bei der Herstellung wird ein spezielles Flechtverfahren verwendet, bei dem die Schnur besonders langsam geflochten wird. Dadurch lässt sich eine gleichmäßige und hochwertige Struktur erzielen. Zusätzlich wird die Wild Devil Baits X8 Braid dreifach beschichtet. Im ersten Schritt werden die Fasern tiefenversiegelt, wodurch die Schnur eine hohe Abriebfestigkeit erhält und nur wenig Wasser aufnimmt. Anschließend sorgen zwei weitere Beschichtungen mit speziellem Silikon für einen deutlich geringeren Reibungswiderstand in den Rutenringen. Dadurch verbessern sich die Wurfweiten spürbar, während sich gleichzeitig die Geräuschentwicklung beim Auswerfen reduziert. Zu den wichtigen Merkmalen dieser geflochtenen Hochleistungsschnur gehören auch Eigenschaften wie UV-Beständigkeit, Salzwasserresistenz und kein Farbverlust.

Verschiedene Durchmesser und Farben für viele Einsatzbereiche

Die Wild Devil Baits X8 Braid ist in verschiedenen Schnurstärken erhältlich und deckt somit unterschiedliche Angelbereiche ab. Zur Auswahl stehen zahlreiche Modelle, von der feinen 0,06 mm Variante mit 5 kg Tragkraft bis zur starken 0,28 mm Ausführung mit 26,5 kg Tragkraft. Dadurch eignet sich die Angelschnur sowohl für leichte Angeltechniken als auch für das gezielte Angeln auf kräftige Raubfische. Die fehlende Dehnung ermöglicht eine direkte Köderkontrolle und eine schnelle Übertragung von Bissen. Gleichzeitig unterstützt die rundgeflochtene Struktur eine saubere Verlegung der Schnur auf der Rolle. Auch bei den Farben bietet die Wild Devil Baits X8 Braid verschiedene Varianten für unterschiedliche Bedingungen am Wasser. Neben der Farbe „Dark Green” ist die Angelschnur außerdem in den Farben „Fluo Chartreuse”, „Fire Orange” und „Multicolor” erhältlich. Sie wird außerdem in Lauflängen von 150 Metern und 300 Metern angeboten. Durch die Kombination aus hochwertiger Verarbeitung, hoher Abriebfestigkeit, spezieller Silikonbeschichtung und japanischer Herstellung entsteht eine moderne, langlebige und leistungsstarke geflochtene Angelschnur.

Mehr Informationen gibt es auf:

https://www.angel-berger.de/angelschnur.htm

Kurzprofil:

Seit vielen Jahren gehört Angelsport Berger zu den etablierten Anbietern im Bereich Angelsport. Im Online-Angelshop angel-berger.de finden Angler ein umfangreiches Sortiment für unterschiedlichste Angelmethoden und Einsatzbereiche. Zum Angebot zählen unter anderem Angelruten, Rollen, Schnüre, Futtermittel sowie detailreich gestaltete Kunstköder. Ergänzt wird das Sortiment durch zahlreiche Eigenmarken-Produkte und bekannte Markenartikel, die übersichtlich gegliedert sind und eine passende Auswahl für verschiedene Zielfische ermöglichen.

Unternehmensinformation:

Angelsport Berger

Bretniger Str. 2A

01900 Großröhrsdorf