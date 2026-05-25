Album-Release-Show von HERR DENNEHY: „BEST IGNORANCE“ live im Mister B’s München

München, Mai 2026 – Am 30. Mai 2026 feiert der Münchner Singer-Songwriter HERR DENNEHY die exklusive Live-Veröffentlichung seines Debütalbums „BEST IGNORANCE“ in der legendären Mister B's am Goetheplatz. Publikum und Fans erwartet ein besonderer Konzertabend mit der ersten vollständigen Live-Performance des Albums – inklusive bislang unveröffentlichter Arrangements und intensiver Einblicke in die Songs des neuen Longplayers.

Mit HERR DENNEHY steht ein Künstler auf der Bühne, der sich bewusst jeder musikalischen Schublade entzieht. Zwischen Indie-Folk, Postpunk, Alternative Country und Singer-Songwriter-Tradition verbindet er punkrockige Attitude mit eingängigen Melodien und irisch geprägten Folk-Vibes zu einem eigenständigen, rauen und zugleich emotionalen Sound. Inspiriert von Künstlern wie Frank Turner und Damien Rice erzählt HERR DENNEHY Geschichten mit Tiefgang – mal nachdenklich, mal kraftvoll, immer authentisch.

Das Album „BEST IGNORANCE“ erscheint am 29. Mai 2026 auf allen Streaming-Plattformen. Inhaltlich schlägt das Debütalbum einen weiten Bogen zwischen gesellschaftskritischen Beobachtungen und persönlichen Reflexionen. Songs wie „Dark American Highways“, „High-Laced Boots“ oder der Titelsong „Best Ignorance“ richten den Blick auf politische und gesellschaftliche Spannungen unserer Zeit, während Stücke wie „Moments That Matter“ oder „Just Like This“ persönliche Themen wie Liebe, Erinnerung und emotionale Selbstfindung behandeln.

Produziert wurde das Album vom Münchner Produzenten Stefan Göls in den „Record Your Music Studios“, unterstützt von Dominik Göschel (Drums) und Ben Eifert (Lead Guitar). HERR DENNEHY steht beim Münchner Label SMART & NETT Entertainment unter Vertrag und kann bei der SMART & NETT Künstlervermittlung für Events gebucht werden.

Die Release-Show im Mister B’s verspricht einen intimen Konzertabend voller intensiver Texte, markanter Stimme und unmittelbarer Live-Energie – ein Pflichttermin für Fans moderner Singer/Songwriter-Musik mit Haltung.

Tickets im Vorverkauf: München Ticket – "BEST IGNORANCE Release Show", oder an der Abendkasse.

Infos zum Konzert:

Ort: Mister B's, Herzog-Heinrich Straße 38 · 80336 Munich mister-bs.bar

Zeit: 30. Mai um 19:00 Uhr, 18:00 Uhr Einlass

Eintritt: 10 € (freie Platzwahl, teilbestuhlt)

Wer sind SMART & NETT?

In der SMART & NETT GbR haben Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Talente aus Marketing, Webdesign, Photoshop-Know-how, bildender Kunst und Organisation vereint. Daraus entstanden ist eine Künstleragentur, ein Verlag und ein Musiklabel, also ein Ganzes, das in sich Synergien schafft und sich stets weiter vernetzt. Das Unternehmen ist in München ansässig.