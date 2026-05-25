Mayfair Gold treibt regionales Explorationsprogramm auf Bezirksmaßstab entschlossen voran!

Nach der strategischen Konsolidierung setzt diese Firma seine Bohrer für die Exploration seines gesamten Landpakets in Bewegung - für mehr Mineralressourcen und weiteres Wachstum.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Mayfair Gold Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Mayfair Gold Corp. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 25. Mai 2026, 0:12 Uhr Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

so volatil sich der Goldpreis aktuell verhält und so prominent die Schlagzeilen darüber auch sind, so sehr lohnt es sich mitunter, das "Hintergrundrauschen" lauter zu stellen und daraus wertvolle Informationen über die langfristige Entwicklung des "Bullion" zu gewinnen.

Ein sehr gutes Beispiel hierfür ist, dass mehrere internationale Banken und Brokerhäuser trotz kurzfristiger Rücksetzer und höherer Renditen mittel- bis langfristig konstruktiv für Gold bleiben. Einzelne Szenarien reichen weiterhin in Richtung 6.000,- USD je Unze und darüber hinaus, zugleich sind solche Preisziele immer Momentaufnahmen und keine verlässlichen Zusagen für die künftige Preisentwicklung.

Stichhaltige Gründe dafür gibt es viele und die prominentesten unter ihnen…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Wesentliche Risiken: Fallende Rohstoffpreise/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken, Genehmigungs-, Standort-, Finanzierungs- und ESG-Risiken, Explorationsrisiken bis hin zum Ausbleiben wirtschaftlicher Funde. Wesentliche Chancen: Marktrückenwind für Gold, erfolgreiche Genehmigungsfortschritte, mögliche Ressourcenerweiterungen, höhergradige Zielbereiche und erfolgreicher Übergang von Fenn-Gib in Richtung Produktion.

Quellen:

1. https://www.kitco.com/news/article/2026-01-05/gold-will-be-primary-hedge...

2. https://www.info.gov.hk/gia/general/202604/22/P2026042200503.htm

Kitco.com, Reuters/J.P.-Morgan-Goldmarkteinschätzungen, Government of Hong Kong Pressemitteilung vom 22.04.2026, Commodity-TV Unternehmensprofil Mayfair Gold Corp., Mayfair Gold Corp. Pressemitteilungen vom 02.04.2026 und 21.05.2026, Mayfair Gold 2026 Preliminary Feasibility Study / NI 43-101 Technical Report, McEwen Mining Unternehmensprofil Fox Complex, Intro-Bild: Symbol-Bild: stock.adobe.com ; bull-market-concept-animal-in-business-suit-looking-excited-hand

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, MD&A-Unterlagen, NI-43-101-Berichte, öffentlich zugängliche Marktinformationen; keine eigenen Kursmodelle, keine eigene technische Prüfung und keine eigene Wirtschaftlichkeitsrechnung; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant. Interessen/Vergütung des Erstellers: JS Research erhält Vergütung von SRC für diese Veröffentlichung; Positionen: keine Long-/Short-Position ? 0,5 %; Market-Making-/Investmentbanking-Beziehungen: keine.

Dieser Werbeartikel wurde am 22. Mai 2026, 19:58 Uhr Europe/Berlin, durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt. Gemäß § 86 WpHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt.

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Jedes Investment in Wertpapiere ist mit erheblichen Risiken verbunden. Aufgrund politischer, wirtschaftlicher, unternehmensspezifischer, rechtlicher, geologischer, technischer oder sonstiger Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in ausländische Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen. Hinzu kommen Währungs-, Liquiditäts-, Rohstoffpreis-, Finanzierungs-, Genehmigungs-, Explorations-, Bau-, Betriebs- und ESG-Risiken. Für die Inhalte externer Links wird keine Haftung übernommen.

Keine Finanzanalyse/Anlageberatung: Zwischen dem Leser und den Autoren, der JS Research GmbH oder der SRC swiss resource capital AG kommt durch diese Veröffentlichung kein Beratungsvertrag zustande. Die Veröffentlichung dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellt weder eine Finanzanalyse noch eine Anlageberatung, ein Verkaufsangebot, eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Anleger sollten vor jeder Anlageentscheidung eine qualifizierte Fachperson konsultieren und eigene Recherchen durchführen.

Interessenkonflikte und Vergütung: Der Artikel erscheint im Rahmen einer bezahlten Beziehung. SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Mayfair Gold Corp.; JS Research GmbH erhält für die Erstellung und/oder Verbreitung dieser Veröffentlichung eine Vergütung mittelbar über SRC. Nach Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung halten Jörg Schulte, JS Research GmbH und Mitarbeiter der JS Research GmbH keine Netto-Long- oder Netto-Short-Position von mindestens 0,5 % in Mayfair Gold Corp. Eigene Geschäfte unterhalb dieser Schwelle oder künftige Geschäfte werden nicht ausgeschlossen. Beteiligung des Emittenten ? 5 % an JSR/SRC: nach Kenntnisstand nein.

Hinweise gemäß Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG: Bei dieser Veröffentlichung handelt es sich ausdrücklich nicht um eine unabhängige Finanzanalyse, sondern um eine werbliche Veröffentlichung / Marketingmitteilung. Die verwendeten Informationen stammen aus Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung als zuverlässig eingeschätzt wurden. Für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Angemessenheit kann dennoch keine Gewähr übernommen werden. Die getroffenen Aussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung des Autors wider und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Eine Pflicht zur Aktualisierung besteht nicht.

Technischer Hinweis / NI 43-101 / historische Daten: Technische Angaben zu Mayfair Gold, Fenn-Gib und den regionalen Explorationszielen beruhen auf Unternehmensmeldungen, NI-43-101-Berichten und Angaben, die nach Unternehmensangaben von einer Qualified Person geprüft wurden. Historische Explorationsergebnisse sind nicht zwingend vollständig unabhängig verifiziert und dürfen nicht als aktuelle Mineralressourcen, Mineralreserven oder als Nachweis wirtschaftlicher Gewinnbarkeit verstanden werden. Auch positive Explorationsergebnisse garantieren keine künftige Ressourcenerweiterung, Mine, Produktion oder Wirtschaftlichkeit.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Aussagen zu geplanten Arbeiten, Genehmigungen, Bauzeitplänen, Produktionsbeginn, Ressourcenerweiterungen, Wirtschaftlichkeit, Kosten, Cashflow, Finanzierung, Rohstoffpreisen oder möglicher Wertentwicklung sind zukunftsgerichtet und beruhen auf Annahmen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Es wird keine Garantie übernommen, dass angedeutete Renditen, operative Ziele, Projektzeitpläne, Preise, Kursentwicklungen oder wirtschaftliche Ergebnisse erreicht werden.

Anlegerhinweis: Der Leser sollte jede Investition in eines der genannten Unternehmen im Lichte seiner eigenen finanziellen Situation, Risikobereitschaft, Anlageziele und professionellen Beratung prüfen. Depotanteile einzelner Rohstoff-, Explorations- und Entwicklungsaktien sollten so gewählt werden, dass selbst ein Totalverlust das Gesamtvermögen nicht wesentlich gefährdet. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen.

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