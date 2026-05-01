Startseite Katholikentag 2026 in Würzburg Nachlese Pressetext verfasst von Pater Lingen am So, 2026-05-24 15:08. Im Artikel: "Katholikentag in Würzburg. Wie kann die Kirche relevant bleiben?", Tagesschau 13.05.2026, wird berichtet von "einem bisher einmaligen Projekt auf einem Katholikentag: der Demokratiekirche. Sie wird nicht allein vom Bistum Würzburg organisiert. Die Kirche hat bewusst die Kooperation mit der Jugendbildungsstätte Unterfranken gesucht - einem Player der Zivilgesellschaft. Mit Workshops und Mitmach-Formaten soll gezeigt werden, wie Kirche zur Stärkung der Demokratie beitragen kann." Zur Relevanz der Kirche s. das Dogma: "Extra ecclesiam nulla salus", "außerhalb der Kirche [gibt es] kein Heil": "[Die heilige römische Kirche ...] glaubt fest, bekennt und verkündet, daß 'niemand außerhalb der katholischen Kirche, weder Heide noch Jude noch Ungläubiger oder ein von der Einheit Getrennter - des ewigen Lebens teilhaftig wird, vielmehr dem ewigen Feuer verfällt, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist, wenn er sich nicht vor dem Tod ihr [der Kirche] anschließt. So viel bedeutet die Einheit des Leibes der Kirche, daß die kirchlichen Sakramente nur denen zum Heile gereichen, die in ihr bleiben, und daß nur ihnen Fasten, Almosen, andere fromme Werke und der Kriegsdienst des Christenlebens den ewigen Lohn erwirbt. Mag einer noch so viele Almosen geben, ja selbst sein Blut für den Namen Christi vergießen, so kann er doch nicht gerettet werden, wenn er nicht im Schoß und in der Einheit der katholischen Kirche bleibt" (DS 1351 / NR 1938, 350). Dagegen steht in den Statuten der Gruppe des sog. "Zweiten Vatikanischen Konzils", Unitatis Redintegratio 3: Der Geist Christi habe sich gewürdigt, nichtkatholische Gemeinschaften als Mittel des Heiles zu brauchen. Bemerkenswert ist die Begründung: Diese fehlt komplett. Ganz im Gegenteil: Höchste Vatikanum-2-Funktionäre propagieren diese V2-Behauptung mit gnadenloser Unerbittlichkeit. Laut Karol Wojtyla, später sog. "Papst Johannes Paul II.", Exerzitien für Montini alias "Papst Paul VI.", ist es der Kirche "geglückt, im Zweiten Vatikanischen Konzil ihr Wesen neu zu bestimmen" (Zeichen des Widerspruchs, Freiburg 1979, 27). Die V2-Gruppe ist also etwas wesentlich Anderes als die katholische Kirche. Laut Werner Löser, sog. "Professor für dogmatische Theologie", Lexikon der katholischen Dogmatik, Freiburg 1987, 252, Artikel "Heilsnotwendigkeit der Kirche", lehrt Vatikanum 2 das "neue Verständnis der Heilsnotwendigkeit der Kirche". Laut Wolfgang Beinert, sog. "Professor für Dogmatik", "Nur pastoral oder dogmatisch verpflichtend? Zur Verbindlichkeit des Zweiten Vatikanischen Konzils", Stimmen der Zeit 1,2010, gab es Änderungen bei den von Gott geoffenbarten und von der Kirche unfehlbar zu glauben vorgelegten Glaubenssätzen. O-Ton Beinert: "Beispiele solcher Änderungen dogmatischer Aussagen: Erbsündenlehre, Geltung des Satzes von der "alleinseligmachenden Kirche" ("Extra Ecclesiam nulla salus")". Unklar bleibt, mit welchem Recht noch irgendein Glaubensverständnis "verpflichtend" sein kann, wenn doch das vorherige unfehlbare Verständnis für falsch erklärt wurde. Jegliche Glaubenstreue ist damit objektiv unmöglich, und auch die V2-Gruppe kann dann niemanden zur Anerkennung ihrer angeblichen Rechte verpflichten. Jedenfalls allgegenwärtig ist dieses absurde "neue Verständnis" in "interreligiösen Gebetstreffen", "ökumenischen Gottesdiensten" usw. S. dazu das Dogma: "Wer sagt, es sei möglich, daß man den von der Kirche vorgelegten Glaubenssätzen entsprechend dem Fortschritt der Wissenschaft gelegentlich einen anderen Sinn beilegen müsse als den, den die Kirche verstanden hat und versteht, der sei ausgeschlossen" (NR 61, cf. DS 3043). Es ist also unanfechtbar: V2-Mitglieder sind aus der Kirche ausgeschlossen. Wenn jemand ohne eine überzeugende Argumentation behauptet, die V2-Gruppe sei die katholische Kirche, dann macht er sich grundsätzlich strafbar; zu berücksichtigen ist neben Verleumdung und Volksverhetzung insbesondere VStGB § 6. Allgemein zu den öffentlich-rechtlichen Medien s. die Bibelverbrennung im ARD-Beitrag "Die Hardliner des Herrn. Christliche Fundamentalisten in Deutschland" (11.07.2007). Film-Autor Tilman Jens zu BILD: "Es geht darum, die Bibel als drohendes, als Angst machendes Instrument und gleichzeitig als Feuerschwert Gottes darzustellen." Zunächst eine Begriffsklärung, zit. aus B. Brinkmann, Kleines katholisches Kirchenlexikon, Kevelaer 1951: "BIBEL oder HEILIGE SCHRIFT, die Gesamtheit der Bücher des AT u. NT, die Gott zum Verfasser haben, da sie unter Eingebung des Hl. Geistes geschrieben sind (Inspiration). Als solche wurden sie der Kirche zu treuen Händen übergeben (Kanon). Sie bilden neben der mündlichen Überlieferung die Glaubensquelle, aber nur entsprechend der authentischen Auslegung des Lehramtes der Kirche, deren Aufgabe es ist, sie unversehrt zu bewahren u. wahrheitsgetreu auszulegen." Es gab anscheinend nur eine einzige Strafanzeige wegen dieser GEZ-finanzierten Bibelverbrennung, jedenfalls wurde keiner diesbzgl. Strafanzeige Folge gegeben. Wenn die Bundesrepublik Deutschland urteilt, das Wort Gottes darf verbrannt werden, wie wird dann das Wort Gottes über die Bundesrepublik Deutschland urteilen? Wenn man sich über das Wesen der V2-Gruppe sowie über die Glaubwürdigkeit der Bundesrepublik Klarheit verschafft hat, ist man auch nicht überrascht vom "bisher einmaligen Projekt auf einem Katholikentag: der Demokratiekirche." Statt der christlichen Hierarchie zählt die antichristliche Demokratie. Nicht, dass Demokratie von ihrem Wesen her zwingend notwendig antichristlich ist. Das kirchliche Lehramt hat immer wieder betont, dass die Völker das Recht haben, ihre Staatsform gemäß den jeweiligen Erfordernissen zu organisieren. Dagegen absolut unantastbar ist die Verpflichtung der Völker, den göttlichen Geboten zu gehorchen. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wer die Ansicht vertritt, die Kirche sei dem Staat unterworfen, ist ein Häretiker, d. h. er schließt sich aus der Kirche und damit vom Heil aus. V2-Gruppe und BRD zwingen den Katholiken auch diese Häresie auf, die Kirche sei dem Staat unterworfen, und anstatt zu argumentieren, nutzen sie nur absurde Lügen und brutale Gewalt, s. Bundesverfassungsgericht zu Amtsgericht Dorsten, Az. 7 Ls-29 Js 74/08-43/11 und zu Landgericht Münster, Az. 012 O 407/14. Außerdem: Die "Geschäftsstelle 104. Deutscher Katholikentag Würzburg 2026 e. V." bietet eine Seite "Den Schöpfungsauftrag ernst nehmen. Unsere Umweltmaßnahmen", Ausschnitt: "Der Katholikentag versucht den Schöpfungsauftrag ernst zu nehmen und nachhaltig zu sein. Das heißt, er will unter anderem Ressourcen schonen, den Ausstoß von CO2 verringern ... Mit GoGreen von DHL wurde ein CO2-neutraler Carrier für den Versand von Paketen und Briefen verpflichtet. ... Ein Dienstfahrzeug der Geschäftsstelle ist ein umweltschonendes Hybridfahrzeug." Die Lüge vom "Klimawandel durch CO2" bzw. "Klimaschutz" ist ein wichtiges Instrument zur Zerstörung der Umwelt, zur Verelendung und Versklavung der Menschen. Die Verteufelung des lebensnotwendigen Nährstoffs Kohlendioxid ist bereits an sich zu verurteilen. Die katastrophalen Umweltschäden durch Windräder, Solaranlagen, Wärmepumpen etc. sind bereits an sich zu verurteilen. Und schließlich wird die notwendige Energieversorgung zum Luxusgut für die Mächtigen, während das Volk verarmt, verelendet, menschlich verkümmert. Sog. "alternative Medien" entlarven u. a. die Klimaschutz-Lüge. Allerdings propagieren auch sog. "alternative Medien" die Vatikanum-2-Lüge. Selbst teilweise berechtigte sog. "Kritik am Katholikentag" seitens sog. "alternativer Medien" dient oft der Verleumdung der Kirche, der öffentlichen Irreführung. Auch von sog. "Alternativen" werden offenkundige Fakten hartnäckig ignoriert. Jeder muss sich leiten lassen von der Liebe zur Wahrheit, vom Geist der Wahrheit. Über Pater Lingen Vorname

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