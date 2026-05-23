Redwood AI kündigt Zusammenarbeit mit Resilience Biosciences Inc. zur Förderung der KI-gestützten Entwicklung niedermolekularer

Vancouver, Kanada - 22. Mai 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (OTCQB: RDWCF) (FWB: Y0N, WKN: A422EZ) (Redwood oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Firma Resilience Biosciences Inc. (Resilience oder RBI), einem in Vancouver ansässigen Biopharmaunternehmen im klinischen Stadium, eine Kooperation eingegangen ist, um die Entwicklung und Evaluierung von KI-basierten Arbeitsabläufen der computergestützten Chemie für die Entwicklung niedermolekularer Wirkstoffe zu unterstützen. Durch die Zusammenarbeit bietet sich für Resilience die Möglichkeit, mit Hilfe der KI-Plattform von Redwood neue arzneimittelähnliche Moleküle effizienter zu erforschen. Der Schwerpunkt liegt hier auf der Ausarbeitung nützlicher chemischer Designs, welche die Entwicklung, Herstellung und Bewertung des geistigen Eigentums erleichtern können.

Redwood ist der Ansicht, dass diese Zusammenarbeit eine wichtige Anwendung künstlicher Intelligenz im Bereich der Biowissenschaften darstellt, wo computergestützte Tools wissenschaftlichen Teams dabei helfen können, größere Bereiche des chemischen Raums effizienter zu bewerten, strukturell relevante Kandidaten zu ermitteln und fundiertere Entscheidungen in der frühen Phase der Arzneimittelentwicklung zu treffen. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Anwendung von Redwoods Kompetenzen in den Bereichen computergestützte Chemie, Chemoinformatik und in der Gestaltung von Synthesewegen, um Resilience bei seinen Maßnahmen zur Entdeckung und Entwicklung kleiner Moleküle zu unterstützen. Die Arbeiten sollen die Unterstützung bei der systematischen Ableitung von Derivaten, die Unterstützung von Workflows zur vorläufigen Prüfung der Patentierbarkeit und der Ausübungsfreiheit sowie die retrosynthetische Analyse potenzieller Arzneimittelkandidaten umfassen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit werden Redwood und Resilience gemeinsam einen Workflow zur Syntheseassistenz evaluieren und entwickeln, der darauf abzielt, die Modifikation von Kernwirkstoffgerüsten und die Ermittlung neuer chemischer Räume zu unterstützen. Die Plattform soll dazu beitragen, die wissenschaftliche Analyse bereits in der Frühphase zu optimieren, indem sie In-silico-Tools zur Syntheseplanung mit der Begutachtung durch erfahrene Synthesechemiker kombiniert.

Die Entwicklung niedermolekularer Wirkstoffe erfordert ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kreativität, wissenschaftlicher Genauigkeit, synthetischer Umsetzbarkeit und dem Bewusstsein für Fragen des geistigen Eigentums. Unser Ziel ist es, den Forschungsteams bessere Werkzeuge an die Hand zu geben, um chemische Möglichkeiten strukturiert, sicher und skalierbar zu sondieren. Diese Zusammenarbeit zeigt, wie KI in praktischen, IP-bewussten Chemie-Workflows eingesetzt werden kann, die einen effizienteren Ansatz von der frühen molekularen Idee hin zur entwicklungsreifen Möglichkeit eröffnen, erläutert Chief Executive Officer Louis Dron.

Resilience entwickelt nicht-opioide Therapeutika für den Opioid-Entzug, entzugsbedingte Schmerzen und die damit einhergehenden neurokognitiven Symptome. Redwoods Aufgabenbereich im Rahmen der Zusammenarbeit ist speziell auf die Unterstützung im Bereich der Chemie niedermolekularer Verbindungen zugeschnitten und soll die internen wissenschaftlichen und entwicklungsrelevanten Aktivitäten von Resilience ergänzen.

Diese Zusammenarbeit mit Redwood steht in engem Einklang mit RBIs langfristiger Strategie, eine integrierte translationale Plattform zu entwickeln, die den Schwerpunkt auf die nächste Generation von Therapeutika zur Behandlung von Suchterkrankungen, Schmerzen und neuropsychiatrischen Erkrankungen legt, so Matthew Roberts, Chief Operations Advisor von Resilience Biosciences.

Diese Zusammenarbeit mit Redwood dient der Stärkung unserer wissenschaftlichen und operativen Kompetenzen sowie der Kompetenzen im Bereich der Arzneimittelentwicklung, die RBI beim Ausbau seines Portfolios von nicht-opioiden Therapieprogrammen unterstützen, fügt Prof. Anthony Phillips, CEO von Resilience Biosciences, hinzu.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass KI-gestützte Workflows im Bereich der Chemie maßgeblich dazu beitragen können, die frühe Phase der Forschungsarbeiten zu verkürzen, indem sie den Teams dabei helfen, Strukturkandidaten zu generieren und zu bewerten, die synthetische Machbarkeit zu prüfen und komplexe wissenschaftliche Daten im Vorfeld der anschließenden experimentellen und rechtlichen Prüfung besser zu strukturieren.

Über Redwood AI Corp.

Redwood AI nutzt fortschrittliche künstliche Intelligenz, um Forschung und Entwicklung in der Chemie zu beschleunigen, mit dem Ziel, die Wirkstoffentdeckung und -entwicklung zu unterstützen sowie Lösungen für Verteidigung und Sicherheit voranzubringen. Das Unternehmen kombiniert Fachkenntnisse in den Bereichen Chemie, KI und Fertigung, um die Synthese und Skalierung von Arzneimitteln zu optimieren. Die Plattform von Redwood AI ist darauf ausgelegt, eine schnellere und effizientere Entwicklung neuer Therapien und chemiegesteuerter Anwendungen zu ermöglichen.

Über Resilience Biosciences Inc.

Resilience Biosciences Inc. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das nicht-opioide, evidenzbasierte Therapeutika für den Opioid-Entzug, entzugsbedingte Schmerzen sowie kognitive Defizite entwickelt. Das Unternehmen verbindet die Arzneimittelentwicklung, Formulierung und translationale Forschung und setzt dabei verstärkt auf unternehmerische Innovation und strategische Partnerschaften. Resilience ist in einem führenden akademischen Forschungsumfeld tätig und nutzt moderne Laborinfrastruktur sowie wissenschaftliches Knowhow, um eine effiziente präklinische und frühe Entwicklungsphase zu gewährleisten. Resilience Biosciences hat sich der Weiterentwicklung differenzierter Therapien mit klaren klinischen und kommerziellen Perspektiven verschrieben.

IM NAMEN VON REDWOOD AI CORP.,

Louis Dron

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