geoCapture stellt Markenauftritt für geonardo.ai vor

Das KI-Betriebssystem von geoCapture erhält eine eigene Identität

Die geoCapture GmbH stellt den Markenauftritt für geonardo.ai vor und macht damit einen weiteren Schritt in ihrer KI-Strategie sichtbar. Mit dem neuen Namen und Logo erhält die Künstliche Intelligenz innerhalb der geoCapture-Plattform erstmals eine eigenständige Identität.

geonardo.ai steht für die intelligente Ebene innerhalb der geoCapture-Software. Ziel ist es, Künstliche Intelligenz nicht als einzelnes Feature zu verstehen, sondern als integralen Bestandteil der gesamten Systemarchitektur. Bestehende KI-Funktionen werden dabei schrittweise zu einer gemeinsamen Plattform zusammengeführt.

„Wir verstehen KI nicht als Zusatzfunktion, sondern als strukturelle Weiterentwicklung unserer Software“, erklärt Friedhelm Brügge, Geschäftsführer der geoCapture GmbH. „Mit geonardo.ai geben wir dieser Entwicklung eine klare Identität.“

Bereits heute sind erste KI-gestützte Funktionen in geoCapture im Einsatz, unter anderem in der Stammdatenerfassung, bei digitalen Formularen sowie in Wartungs- und Dokumentationsprozessen. Diese Anwendungen bilden die Grundlage für die weitere Entwicklung von geonardo.ai.

geoCapture verfolgt dabei bewusst einen kontrollierten und praxisnahen Ansatz. Neue Funktionen werden nicht auf einmal veröffentlicht, sondern gezielt und schrittweise weiterentwickelt – mit Fokus auf Stabilität, Nachvollziehbarkeit und realen Nutzen im Arbeitsalltag.

Ein zentraler Bestandteil von geonardo.ai ist die konsequente Ausrichtung auf europäische Datenschutz- und Regulierungsanforderungen. Die Plattform ist von Beginn an DSGVO-konform konzipiert und berücksichtigt die Vorgaben des EU-KI-Acts. Datenhoheit und Kontrolle verbleiben jederzeit beim Kunden.

„Gerade im Bereich KI ist Vertrauen entscheidend“, so Brügge weiter. „Deshalb setzen wir auf eine transparente und kontrollierbare Architektur – ohne Blackbox und ohne unklare Datennutzung.“

Der vollständige Funktionsumfang von geonardo.ai wird in den kommenden Monaten schrittweise sichtbar.

Kurzprofil geoCapture:

Die geoCapture GmbH entwickelt Softwarelösungen für Unternehmen mit mobilen Teams, verteilten Ressourcen und komplexen Prozessen. Der Fokus liegt auf Zeiterfassung, Objekt- und Ressourcenmanagement, Dokumentation sowie intelligenter Prozessautomatisierung.