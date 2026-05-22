Podologische Fachpraxis in Plauen

Gesunde und gepflegte Füße in Plauen - professionelle Podologie von Anja Scholz, mobil oder in der Praxis. Von Nagelpflege bis Hornhautentfernung, individuell für Sie.

Die podologische Praxis in Plauen wird seit 2009 von Inhaberin Anja Scholz eigenständig geführt. Als ausgebildete Podologin arbeitet sie mit modernsten Geräten und bietet sanfte, auf Haut und Nägel abgestimmte Behandlungen in höchster Hygienequalität. Beschwerden an den Füßen werden gezielt gelindert, während Ihre Füße eine erstklassige Pflege erhalten.

Gesunde Füße zum Vorzeigen

Schöne und gepflegte Füße sind kein Zufall, sondern das Ergebnis fachgerechter Pflege. Die Podologie in Plauen legt besonderen Wert auf bedarfsgerechte Behandlungen, die sowohl die Erhaltung als auch die Wiederherstellung der Fußgesundheit fördern.

Zunächst erfolgt eine gründliche Anamnese, um die optimale Behandlung individuell abzustimmen. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem:

Professionelles Schneiden der Nägel

Behandlung von eingewachsenen Nägeln, Nagelpilz und verdickten Nägeln

Entfernung von Hornhaut und Hühneraugen

Spangen-, Verband- und Orthesentechnik sowie Nagelprothetik

Alle Behandlungen werden sowohl in der Praxis als auch mobil zu Hause durchgeführt. Termine für Hausbesuche sind nach Vereinbarung möglich, auch samstags. Das Angebot richtet sich an Privat- und Kassenpatienten, mit oder ohne Rezept, und schließt auf Wunsch auch Besuche in Seniorenheimen oder anderen Einrichtungen ein.

Für die Pflege verwendet die Praxis hochwertige Produkte von Gehwohl und Caremed, die Patienten bei Bedarf auch erwerben können. Ergänzend bietet die Praxis Diabetiker-Socken und Kniestrümpfe für spezielle Bedürfnisse an.

Podologie im Aufwind - Fakten zur Fußgesundheit

Die Nachfrage nach professioneller Podologie steigt kontinuierlich - sowohl bei akuten Beschwerden als auch zur präventiven Fußpflege. Die Zahl der Podolog:innen in Deutschland wuchs von 3.559 im Jahr 2012 auf 5.878 im Jahr 2021 - ein Plus von 65 %.

Dieser Trend zeigt, dass immer mehr Menschen auf fachkundige Betreuung setzen, um ihre Fußgesundheit langfristig zu erhalten. Mit modernem Equipment, sorgfältiger Anamnese und mobilen Behandlungsmöglichkeiten ist die Podologie in Plauen optimal aufgestellt, um den wachsenden Bedarf abzudecken und Patient:innen die bestmögliche Versorgung zu bieten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Podologische Fachpraxis Anja Scholz

Frau Scholz

Georg-Benjamin-Str. 1

08529 Plauen

Deutschland

fon ..: 03741 405550

web ..: http://podologie-plauen.com

email : pr@dsa-marketing.ag

Pressekontakt:

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