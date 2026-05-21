Actemium zeigt auf der ZELLCHEMING-Expo 2026 die Zukunft der Papierindustrie

Frankfurt am Main, 21. Mai 2026 – Actemium, die Marke für industrielle Prozesslösungen von VINCI Energies, bietet zusammen mit den Experten der beiden Actemium-Einheiten Kühne+Vogel und Kramer & Best ein integriertes Gesamtportfolio für die Transformation der Papier- und Zellstoffindustrie. Die zahlreichen Vorteile aus der gebündelten Expertise können Interessenten vom 16. bis 18. Juni im RheinMain CongressCenter (RMCC) auf der ZELLCHEMING-Expo 2026 in Wiesbaden live erleben. Das in Halle Nord, Stand 82 unter dem Motto „Improving Industrial Performance“ präsentierte Servicepaket bildet das breite Spektrum der Energie-, Elektro- und Automatisierungstechnik sowie Rohrleitungs- und Anlagenbau im gesamten Anlagenlebenszyklus ab: von der Planung über die Realisierung bis zu Service und Wartung.

Der zuverlässige Komplettservice der herstellerneutralen Unternehmen umfasst sowohl Neuanlagen als auch Retrofit und Umbau von Altanlagen. Kunden profitieren durch das gebündelte Know-how von reduzierten Projektlaufzeiten und -kosten. Zudem führt der Einsatz moderner Leitsysteme und Anlagentechnik zu einer höheren Anlagenverfügbarkeit, Energieeffizienz und verbesserten CO2-Bilanz. Mit IT/OT-Integration und -Security als Bestandteil des Angebots deckt Actemium mit seinen Einheiten auch die Themen Digitalisierung und Sicherheit vernetzter Anlagen vollumfänglich ab. Durch die Übernahme der Gesamtverantwortung auf mechanischer, elektrischer und automatisierungstechnischer Ebene ist Actemium ein zuverlässiger Partner für alle Projekte der Papierindustrie in diesem Bereich.

Highlights von Actemium auf der ZELLCHEMING-Expo 2026

• Weiterentwicklungen der Antriebsplattformen WebDrive®/Paper und

WebDrive®/Winder

- Portierung und Erweiterung der Bibliothek „WebDrivePaper“ auf Siemens TIA, um kostengünstige, einfache und universelle Lösungen in der Antriebstechnik zu realisieren – insbesondere für kleinere bzw. Stand-alone-Maschinen sowie für Rollen-/Querschneider und weitere Maschinen der Ausrüstung

- Ausbau der Bibliotheken von „WebDrive“ für PCSneo

- PCS 7-Hochrüstungen/Migrationen; PCSneo-ready

- Erleichterte Implementierung der Antriebsplattformen – allem voran bei älteren Maschinen mit abgekündigten Komponenten, Leistungserhöhungen, Teilumbauten und der Integration zusätzlicher Maschinenteile

• 17. Juni um 14:00 Uhr: Round Table zum Cyber Resilience Act & EU-Maschinenverordnung

Die praxisorientierte Diskussion wird beleuchten, welche Auswirkungen die neuen rechtlichen Anforderungen wie Cyber Resilience Act und EU-Maschinenverordnung auf die OT entlang der Lieferkette haben. Verantwortliche in der Papierindustrie erhalten hilfreiche Hinweise, wie sie effizient und rechtssicher ihren Pflichten nachkommen können.

• 18. Juni: Nachwuchstag mit Virtual Reality (VR)

Industrietechnik interaktiv mit VR-Brille erleben – das können die jungen Nachwuchskräfte der Papierindustrie am letzten Messetag mit der Lösung „infinity“, die detaillierte Einblicke in Anlagen, Security und Engineering eröffnet. Die verschiedenen virtuellen Szenarien ermöglichen es den Nutzern, sich gefahrlos durch Anlagen zu bewegen oder Sicherheitsschulungen zu durchlaufen, um sich auf ihren realen Arbeitsalltag vorzubereiten.

„Die Papier- und Zellstoffindustrie steht vor der wachsenden Herausforderung, in einem anspruchsvollen Markt Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Energieverfügbarkeit und Sicherheit in Einklang zu bringen. Der Schlüssel dazu liegt in der Bündelung von Know-how und Innovationskraft, damit unsere Kunden auf ganzheitliche Services zurückgreifen können“, sagt André Rottstegge, Executive Vice President von Actemium Deutschland. „Actemium und unsere beiden Einheiten Kühne+Vogel und Kramer & Best bilden als One-Stop-Shop die zentrale Anlaufstelle der Papierindustrie für alle Aufgaben im Bereich Anlagenbau, Elektro- und Automatisierungstechnik – und das herstellerunabhängig über den gesamten Lebenszyklus von Anlagen und Systemen. Wir bieten damit sowohl für Neu- als auch für Altanlagen einen Rundumservice, der nicht nur für höhere Anlagenverfügbarkeit und Prozesssicherheit sorgt. Unsere Lösungen realisieren auch energieeffiziente Antriebe und Gesamtprozesse und gewährleisten dank moderner IT/OT-Integration einschließlich Security-Lösungen auch eine sichere und rechtskonforme Digitalisierung.“

„Ob Mehrmotorenantriebe oder Rollenschneid- und Ausrüstungsmaschinen: Für einen wirtschaftlichen und energieeffizienten Betrieb sind moderne Antriebsplattformen entscheidend“, so Martin Rösler, Business Unit Manager der Actemium-Einheit Kühne+Vogel. „Wir haben daher unsere bewährten Lösungen WebDrive®/Paper und WebDrive®/Winder gezielt weiterentwickelt. Dazu zählen die Portierung und Erweiterung der WebDrive-Bibliothek für das Siemens TIA Portal, Neuerungen in PCS 7 sowie neue Lösungen auf Basis der Prozessleitsystem-Plattform PCSneo. Anwender können damit bei Teilumbauten und abgekündigten Komponenten einfacher vorgehen sowie zusätzliche Maschinenteile integrieren. Damit erhalten Papier- und Kartonhersteller ein noch umfangreicheres und ganzheitliches Portfolio an Leistungen für die Bereiche Automation und Drive Technologies.“

Auf der ZELLCHEMING-Expo 2026 finden Interessenten Actemium gemeinsam mit Kühne+Vogel und Kramer & Best vom 16. bis 18. Juni im RheinMain CongressCenter (RMCC) in Halle Nord, Stand 82.

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Über Actemium Deutschland

Actemium, die Industriemarke von VINCI Energies, ist ein führendes Netzwerk lokaler Experten, das weltweit branchenübergreifend tätig ist. Unsere Mission: die Leistungsfähigkeit unserer Kunden in jeder Phase des industriellen Lebenszyklus zu steigern – von Beratung und Engineering bis hin zu Umsetzung und Wartung. Mit tief verwurzelter Expertise entlang sämtlicher industrieller Prozesse entwickelt und realisiert Actemium digitale Technologien, Anlagen und schlüsselfertige Lösungen – exakt zugeschnitten auf die Herausforderungen unserer Kunden. Actemium versteht sich als langfristiger Partner vor Ort, geschätzt für seine interdisziplinäre Kompetenz, Reaktionsfähigkeit und die Fähigkeit, optimale Lösungen zu entwickeln. Actemium unterstützt die Industrie dabei, intelligenter, sicherer und nachhaltiger zu werden.

Kennzahlen 2025 (Industrienetzwerk): 4,9 Mrd. € Leistung // 32.000 Experten // 570 Business Units // 38 Länder

https://www.actemium.de/

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