VINCI Startup Speed Dating 2026: „Expertise Meets AI“

Der globale Systemintegrator VINCI Energies lädt im Juli wieder zum „Startup Speed Dating“ als Teil des Programms VINCI Energies Startup Connect ein. Europaweit erhalten junge Unternehmen die Gelegenheit, ihre Produkt- und Service-Innovationen Branchenexpert:innen von VINCI Energies und ihren Marken zu präsentieren. Sie haben so die Chance für konkrete Partnerschaften bis hin zum Go-To-Market-Schritt gemeinsam mit den Geschäftseinheiten des VINCI Energies-Netzwerks. Noch bis zum 31. Mai 2026 können sich Startups zur Teilnahme auf der offiziellen Website registrieren – und erhalten bei einem Match eine Einladung zum Startup Speed Dating.

Das diesjährige Event steht unter dem Motto „Expertise Meets AI“ und ist damit ein zusätzlicher Schritt, um den praktischen Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) im VINCI Energies-Netzwerk weiter voranzubringen. Ziel ist es, im Schulterschluss mit verschiedenen KI-basierten Technologieansätze konkrete Mehrwehrte bei Projekten und einzelnen Arbeitsabläufen zu schaffen, von denen Kunden wie Mitarbeitende profitieren. In der Folge soll KI gezielt dazu beitragen, die Sicherheit und Qualität von Services weiter zu verbessern, Expertenwissen zu sichern und teamübergreifend verfügbar zu machen sowie Prozesse zu beschleunigen. Damit sollen auch die Energiewende und die digitale Transformation messbar vorangetrieben werden. Bewerben können sich Startups mit bereits praxiserprobten Lösungen auf Basis technologischer Ansätze wie Computer Vision, Generative AI, agentischen Systemen, Predictive AI oder einer Kombination daraus.

Für das Startup Speed Dating interessant sind KI-basierte Produkte, Services und Technologien, die in den Sektoren Energie, Industrie, Gebäude und ICT zum Einsatz kommen können und folgende Bereiche adressieren:

• Angebotserstellung und Ausschreibung

• Planung und Engineering

• Bau und Installation

• Betrieb und Instandhaltung

• Arbeitssicherheit

• Support-Funktionen wie HR, Legal, IT, Buchhaltung und Einkauf

Teil eines starken Business Ökosystems

VINCI Energies hat sich gemeinsam mit seinen Marken Actemium, Axians, Omexom und VINCI Energies Building Solutions zwei maßgeblichen Transformationen verschrieben: Energiewende und Digitalisierung. Um beide flächendeckend aktiv voranzutreiben, nutzt der Systemintegrator ein umfassendes Business Ökosystem aus Kunden, Partnern und Startups, das er kontinuierlich ausbaut. Junge Unternehmen erhalten über einen vielfach erprobten Venture-Client-Ansatz die Möglichkeit, Teil des branchenübergreifenden Netzwerks zu werden und von starken Synergieeffekten zu profitieren. Dazu zählt der Zugang zu Branchenexpert:innen und potenziellen Kunden. Zudem erhalten die Startups die Gelegenheit, ihre Lösungen anhand realer Anwendungsfälle nicht nur zu testen und weiterzuentwickeln. Durch die Expertise von VINCI Energies lassen sich diese auch in andere komplexe Systeme (als EPC Contractor) integrieren. Diese robusten Partnerschaften bieten den jungen Unternehmen vielfache Chancen, ihre eigenen Stärken auszubauen und den Marktzugang zu erleichtern.

Reinhard A. Schlemmer, Ph.D. Member of the Executive Board VINCI Energies: „Mit der siebten Edition des Startup Speed Datings unseres VINCI Energies Startup Connect Programms setzen wir gezielt auf die Zusammenarbeit mit KI-Startups, um Innovationen schneller in unsere operativen Prozesse zu integrieren. In diesem Jahr liegt der Fokus besonders auf praxisnahen Lösungen, die Effizienz, Qualität und Arbeitssicherheit auf unseren Baustellen messbar verbessern. So schaffen wir die Grundlage, um neue Technologien skalierbar in unseren Unternehmensbereichen zu verankern und auch damit die digitale Transformation unserer Bereiche zu unterstützen.“

Eico Neumann, Director VINCI Energies Service IT D-A-CH: „Für mich ist die Startup Connect-Initiative ein entscheidender Baustein für die Weiterentwicklung unserer IT-Strategie und unseres operativen Business. Startup Connect steht exemplarisch für eine zukunftsgerichtete, nachhaltige Innovationskultur und beschleunigt durch die Zusammenarbeit mit Startups die Überführung von Innovation in echten Mehrwert für unsere Business Units. Im Kontext unserer bimodalen IT ermöglichen wir so die Balance zwischen stabilem Kern (Effizienz, Sicherheit, Skalierbarkeit) und explorativem Bereich (schnelles Testen und Iterieren neuer Lösungen). Diese Verbindung von Stabilität und Agilität ist ein zentraler Erfolgsfaktor für die digitale Transformation in der DACH-Region.“

Marco Stratemann, Global Business Development Manager Business Applications & Data Analytics Axians: „Startup Connect vernetzt unsere Teams mit passenden Startup?Partnern, sobald ein konkreter Bedarf oder Anwendungsfall da ist. So erhalten wir Zugang zu marktnah entwickelten Lösungen. Kommt es zum Match, sind wir schneller in der Umsetzung als mit Eigenentwicklung – und können erfolgreiche Ansätze anschließend replizieren und skalieren.“

Für das diesjährige VINCI Startup Speed Dating können sich Jungunternehmen noch bis Ende Mai auf der offiziellen Website (https://www.digitalecosystem.vinci-energies.de/de/entdeckt-unser-oekosys...) zum Event registrieren.

Über VINCI Energies

In einer Welt im Wandel beschleunigt VINCI Energies die ökologische Wende durch die konkrete Mitgestaltung zweier tiefgreifender Transformationen: Digitalisierung und Energiewende. Als marktnaher Integrator maßgeschneiderter, technikübergreifender Lösungen unterstützen wir unsere Kund:innen bei der Implementierung von Technologien, von der Planung über Realisierung und Betrieb bis hin zur Instandhaltung. Mit unseren 2.000 regional verankerten, agilen und innovativen Business Units sind wir in die energiebezogenen Entscheidungen, die Infrastrukturen und Prozesse unserer Kund:innen eingebunden und sorgen jeden Tag für mehr Zuverlässigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit. VINCI Energies strebt eine globale Leistung an, die auf den Planeten achtet, den Menschen nützt und solidarisch mit den Bevölkerungen ist.

2025: 21,6 Milliarden Euro Umsatz // 109.000 Mitarbeitende // 2.200 Business Units // 60 Länder

www.vinci-energies.com

In Deutschland ist VINCI Energies mit der Industriemarke Actemium, der ICT-Marke Axians, der Energieinfrastruktur Marke Omexom sowie mit zahlreichen lokalen Marken im Bereich von Building Solutions tätig. VINCI Energies beschäftigt in Deutschland 18.300 Mitarbeitende und erwirtschaftet mit 360 Business Units einen Jahresumsatz von 3,8 Milliarden Euro.

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Head of Communications VINCI Energies Europe East

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