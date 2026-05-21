NIOB startet am 1. Juni mit den Diamantbohrungen in seinen Projekten Bardy und Blanchette

Bohrzielfindung im Bereich der Pegmatittrends, die anhand von Radonmessungen im Boden und einer hochauflösenden Magnetfeldmessung mittels Drohne abgegrenzt wurden

Vancouver, British Columbia - 21. Mai 2026 / IRW-Press / North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FWB: KS82.F) (OTCQB: NIOMF) (NIOB oder das Unternehmen) bereitet sich im Anschluss an sein erfolgreiches erstes Explorationsprogramm bei Seigneurie auf eine Diamantbohrkampagne im zweiten von insgesamt drei Pegmatitprojekten in Québec - Bardy und Blanchette - vor. In den Konzessionsgebieten sind mindestens 14 Löcher mit einem Bohrvolumen von 4.450 Meter geplant. Ziel ist die Durchörterung von Pegmatitsystemen mit Niob- und Seltenerdmetallvorkommen. Laurentia Geological Services, eine Geoconsulting-Firma mit Sitz in Saguenay (Québec), wird das Programm durchführen.

Die Bohrziele bei Bardy und Blanchette wurden nicht allein auf Grundlage der Geologie ausgewählt. Sie befinden sich genau dort, wo sich die Daten der Radonmessung, der hochauflösenden Magnetfeldmessung und der Oberflächenkartierung zusammenfügen, so Murray Nye, Chief Executive Officer des Unternehmens. Mit Laurentia Geological Services als Betreiber sind wir in der Lage, unsere Pläne rasch umzusetzen und dabei die technischen Arbeiten eng mit unserem Team zu verzahnen. Auch mit der Atikamekw-Community in Wemotaci arbeiten wir beim Einstieg in die Arbeiten vor Ort weiterhin eng zusammen.

Highlights

- Zeitplan der Mobilisierung fixiert - Die Diamantbohrungen in den zu 100 % unternehmenseigenen Projekten Bardy und Blanchette in der Region Mauricie in Quebec sollen planmäßig am bzw. um den 1. Juni 2026 eingeleitet werden.

- Programmumfang - 14 Diamantbohrlöcher über rund 4.450 Bohrmeter (BB2026-01 bis BB2026-14), wie bereits angekündigt - sechs Löcher bei Bardy und acht Löcher bei Blanchette.

- Datensätze für die Zielfindung - Radonkonzentration im Boden (insgesamt 415 Messstationen: 224 bei Bardy, 191 bei Blanchette) und eine hochauflösende drohnengestützte Magnetfeldmessung, durchgeführt von der Firma Terrascope mit einem Linienabstand von 50 Metern.

- Bohrziele - Verlauf der Pegmatitgang-Trends, wo geophysikalische Bruchzonen und Radonkontraste mit der kartierten Oberflächenmineralisierung zusammenfallen, sowie Kontaktzone der neu entdeckten Intrusion bei Blanchette.

- Betreiber - Laurentia Geological Services, eine Geoconsulting-Firma mit Sitz in Saguenay (Québec), wurde mit der Durchführung des Bohrprogramms beauftragt.

Einbindung der Atikamekw First Nation

Das Unternehmen setzt seine Kooperation mit den Gemeinschaften der First Nations fort und wird im Verlauf der Bohrungen eng mit der Atikamekw-Community in Wemotaci zusammenarbeiten.

NIOB hat im Rahmen der Bemühungen zum Erhalt einer ATI-Bohrgenehmigung erste Gespräche mit dem Atikamekw First Nation Council und den führenden Mitgliedern der jeweiligen Familien vor Ort geführt, in deren Hoheitsgebiet sich das Projektgelände befindet. Das Unternehmen wird sich während der gesamten Dauer des Explorationsprogramms, einschließlich der Vorbereitungs-, Bohr- und Demobilisierungsphase, eng mit diesen abstimmen. Die Zusammenarbeit umfasst die logistische Koordination, den Zugang zum Projektgelände, Umweltaspekte sowie Möglichkeiten zur Einbindung der lokalen Bevölkerung in das Feldprogramm.

Abbildung 1: Die geplanten Bohrplätze bei Bardy, überlagert von der hochauflösenden drohnengestützten Magnetfeldmessung (Linienabstand 50 Meter), die von Terrascope absolviert wurde, sowie die Stationen der von RadonEx durchgeführten Messung der Radonkonzentration im Boden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84336/NorthAmericanNIOB_2105...

Bohrprogramm basiert auf integrierten Zielfindungsdaten

Vor der Anlieferung der Bohranlage erstellte das Unternehmen einen Datensatz zur Bohrzielfindung, wobei die Daten durch Oberflächenkartierung, Messung der Radonkonzentration im Boden und eine hochauflösende Magnetfeldmessung mittels Drohne erhoben wurden. Jeder Datensatz wurde getrennt erfasst und ausgewertet; als Bohrziele wurden diejenigen Standorte ausgewählt, an denen mehrere Datensätze auf dasselbe geologische Merkmal hinweisen. Durch diesen Ansatz konnten die Ziele auf jene Standorte eingegrenzt werden, an denen die Wahrscheinlichkeit, auf Pegmatitsysteme mit Niob- und Seltenerdmetallmineralisierung zu stoßen, am höchsten ist.

Anhand der Messung der Radonkonzentration im Boden an 415 Messstationen konnte die Firma RadonEx bei Bardy lineare Strukturen abbilden, die mit dem Verlauf der Pegmatitgänge laut Oberflächenkartierung übereinstimmen bzw. bei Blanchette die stärksten Kontraste entlang der Ränder der neu entdeckten kreisförmigen Intrusion nachweisen. Die von der Firma Terrascope im Linienabstand von 50 Metern durchgeführte Magnetfeldmessung mittels Drohne lieferte Bilder der ersten vertikalen Ableitung, die strukturelle Details sichtbar machten, welche bei früheren Flugmessungen auf regionaler Ebene übersehen worden waren. Die daraus resultierenden Radon- und Magnetfelddaten stimmen das Unternehmen zuversichtlich im Hinblick auf die Wahl der Lage und Ausrichtung der Bohrungen, die laut Plan am bzw. um den 1. Juni beginnen sollen.

Laurentia Geological Services

Laurentia Geological Services, eine Geoconsulting-Firma mit Sitz in Saguenay (Québec), wurde unter Vertrag genommen, um die Bohrungen in den Projekten Bardy und Blanchette durchzuführen. Der Aufgabenbereich von Laurentia umfasst die Durchführung des Bohrprogramms, die Beaufsichtigung der Arbeiten vor Ort, die Aufbereitung des Bohrkernmaterials sowie die Sammlung von Geodaten in Abstimmung mit dem Expertenteam des Unternehmens.

Bezugnahme auf frühere Offenlegungen

Die Ergebnisse der Radonmessung im Boden und der drohnengestützten Magnetfeldmessung wurden zusammen mit dem geplanten 14-Löcher-Programm in der Pressemitteilung des Unternehmens mit dem Originaltitel Circular Intrusion Discovered on Blanchette; Structural Breaks Delineated; 4,450 Metres of Diamond Drilling Planned veröffentlicht. Die ATI-Bohrgenehmigung für Bardy und Blanchette, die vom 24. März 2026 bis zum 23. März 2028 gilt, wurde in der Pressemitteilung des Unternehmens mit dem Originaltitel NIOB Receives ATI Drilling Permit for Bardy and Blanchette Projects offengelegt.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt. Clyde McMillan, P.Geo., Berater des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr McMillan steht als leitender Angestellter und Aktionär in einem Nahverhältnis zum Unternehmen.

ÜBER NORTH AMERICAN NIOBIUM AND CRITICAL MINERALS CORP.

North American Niobium and Critical Minerals Corp. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Rohstoffen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca in British Columbia und ein Landpaket in Distriktgröße mit einer Fläche von 29.936 Hektar in der Grenville Province in Quebec. Die Konzessionsgebiete in Quebec beherbergen Vorkommen von Seltenerdmetallen, Niob und Nickel-Kupfer und dehnen das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

Chief Executive Officer

info@northamericanniobium.com

+1 (647) 984-4204

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

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Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem: (i) Aussagen bezüglich der geplanten Mobilisierung, des Umfangs, des Zeitplans und der Durchführung des Diamantbohrprogramms bei den Projekten Bardy und Blanchette, einschließlich der Beauftragung von Laurentia Geological Services als Betreiber; (ii) die Interpretation von Radon-Bodenluft- und hochauflösenden magnetischen Drohnenmessdaten, einschließlich der Identifizierung einer kreisförmigen Intrusion bei Blanchette und der Ausrichtung auf Pegmatit-Trends bei Bardy; (iii) die fortgesetzte Zusammenarbeit des Unternehmens mit der Atikamekw First Nation in Wemotaci; (iv) die geplanten Explorations-, Erschließungs- und Bewertungsaktivitäten des Unternehmens auf den Liegenschaften; und (v) das Potenzial der Grenville-Provinz, bedeutende Vorkommen an Seltenerdmetallen, Niob oder anderen kritischen Mineralien zu beherbergen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Plänen, Absichten, Erwartungen und Überzeugungen des Unternehmens und unterliegen bestimmten Annahmen, einschließlich, ohne Einschränkung, der Annahme, dass die Explorationsergebnisse die Prospektivität der Liegenschaften weiterhin untermauern werden.

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