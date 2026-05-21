Mit dem Wasserflugzeug ins Paradies: 50 % Rabatt auf Transfers bei den Cinnamon Maldives Resorts

Mit exklusiven Vorteilen und attraktiven Wasserflugzeug-Angeboten laden Cinnamon Maldives Resorts Paare zu unvergesslichen Inselmomenten zwischen Luxus, Natur und Romantik ein.

Die beiden Luxusresorts Cinnamon Velifushi Maldives und Cinnamon Hakuraa Huraa Maldives laden Paare dazu ein, ihre Maledivenreise bereits mit einem außergewöhnlichen Erlebnis zu beginnen: Gäste profitieren von attraktiven Vergünstigungen auf Transfers mit dem Wasserflugzeug und genießen zugleich exklusive Vorteile bei Direktbuchungen.

Für Aufenthalte zwischen einer und sechs Nächten erhalten Reisende 50 Prozent Rabatt auf den einfachen Wasserflugzeug-Transfer für zwei Personen. Wer sieben Nächte oder länger bleibt, darf sich sogar über kostenfreie Hin- und Rücktransfers mit dem Wasserflugzeug freuen. Das Angebot gilt für Buchungen und Aufenthalte vom 30. April bis 31. Oktober 2026.

Schon der Flug über die Malediven wird dabei zu einem unvergesslichen Teil der Reise. Aus der Vogelperspektive ziehen schimmernde Korallenriffe, kleine Sandbänke und verstreute Inseln durch unzählige Blautöne des Indischen Ozeans, bevor das Wasserflugzeug direkt neben dem Resort auf dem Meer landet. Bereits bei der Ankunft beginnt so das Gefühl, den Alltag weit hinter sich zu lassen.

Nach nur rund 20 Minuten Flugzeit erreichen Gäste Cinnamon Velifushi Maldives. Dort erwarten Paare romantische und authentische Inselerlebnisse. Besonders beliebt sind Delfinsafaris bei Sonnenuntergang, bei denen Gruppen aus mehreren Delfinen häufig spielerisch neben dem Boot herschwimmen. Darüber hinaus stehen Stranddinner, Spa-Anwendungen, Inselhopping-Ausflüge sowie weitere Aktivitäten zur Auswahl. Gäste mit einem Aufenthalt ab drei Nächten erhalten zusätzlich ein Resortguthaben im Wert von 150 US-Dollar.

Das etwa 45 Flugminuten entfernte Cinnamon Hakuraa Huraa Maldives begeistert hingegen mit entspanntem Inselcharme und traditionellen Erlebnissen wie Sunset Fishing. Dabei verbringen Gäste den Abend beim Angeln unter farbenprächtigen Sonnenuntergängen und lassen ihren Fang anschließend vom Küchenteam des Resorts ganz nach Wunsch frisch zubereiten. Zu den weiteren exklusiven Vorteilen bei Direktbuchungen zählen Inselhopping-Touren, Kajak-Abenteuer, ein Begrüßungssekt bei Anreise sowie ein Resortguthaben in Höhe von 100 US-Dollar ab drei Übernachtungen.

Zusätzliche Privilegien bietet das DISCOVERY-Treueprogramm, das je nach Mitgliedsstatus Zugang zu exklusiven Mitgliederpreisen und weiteren Vorteilen ermöglicht.

Weitere Informationen sowie Buchungsmöglichkeiten finden Interessierte unter Cinnamon Velifushi Maldives oder Cinnamon Hakuraa Huraa .

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Marketing Nastasi

Frau Julia Nastasi

Keplerstraße 1-3

68723 Schwetzingen

Deutschland

fon ..: 06202 945 30 85

web ..: https://marketing-nastasi.de

email : info@marketing-nastasi.de

Über Cinnamon Hotels & Resorts

Cinnamon Hotels & Resorts zählt zu den führenden Hotelgruppen im Indischen Ozean und betreibt außergewöhnliche Resorts und Stadthotels in Sri Lanka und auf den Malediven. Die Marke steht für authentische Gastfreundschaft, erstklassigen Service und unvergessliche Reiseerlebnisse in einzigartigen Destinationen.

Mit mehreren preisgekrönten Resorts auf den Malediven bietet Cinnamon Hotels & Resorts seinen Gästen eine perfekte Kombination aus Luxus, Naturerlebnis und maßgeschneiderten Aktivitäten - von romantischen Inselaufenthalten über Wellness und Kulinarik bis hin zu spannenden Ausflügen auf und unter Wasser. Nachhaltigkeit, kulturelle Verbundenheit und innovative Urlaubskonzepte stehen dabei im Mittelpunkt der Markenphilosophie.

Die Resorts Cinnamon Velifushi Maldives und Cinnamon Hakuraa Huraa Maldives gehören zu den beliebtesten Hideaways der Marke und bieten Reisenden exklusive Erlebnisse inmitten der traumhaften Inselwelt der Malediven.

Pressekontakt:

Cinnamon Hotels & Resorts

Herr Sandharu Ferdinando

Vauxhall Street 186

02 Colombo

fon ..: (+94) 77 335 5053

email : sandharu@cinnamonhotels.com