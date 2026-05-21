Startseite Bayer fand nach 79 Jahren amerikanischen Vater Pressetext verfasst von Buch-Shop Mainz am Do, 2026-05-21 11:43. Neunburg vorm Wald (internet-zeitung) – Ein Wunder hat der 1946 in Neunburg vorm Wald geborene heutige Wiesbadener Journalist und Buchautor Ernst Probst erlebt. Kurz vor seinem 80. Geburtstag löste er das Rätsel, wer sein Vater ist. Ein DNA-Test dank seiner nach Irland geschickten Spucke ergab, dass ihn im April 1945 der amerikanische Soldat Woodrow („Woodie“) Bradsher Davis (1914–1971) gezeugt hat. Woodrow war einer der zahlreichen US-Soldaten, welche einige Monate vor Kriegsende die Stadt Neunburg vorm Wald in der Oberpfalz kampflos erobert hatten. Der Amerikaner zog weiter, ohne zu wissen, dass seine Affäre mit der deutschen Büroangestellten Erna Probst (1923–2001) mehrere Kilogramm schwere Folgen hatte. Erna nahm das Geheimnis, wer der Vater ihres Sohnes war, mit ins Grab.

Ernst lebte von 1946 bis 1960 bei seiner Großmutter in Neunburg vorm Wald, ab 1960 bei seiner Mutter in Nürnberg, ab 1968 mit seiner ersten Ehefrau in Nürnberg, ab 1971 in Bayreuth, ab 1973 in Mainz und ab 1983 mit seiner zweiten Ehefrau in Wiesbaden. Von 1963 bis 1968 war er Schriftsetzer, ab 1968 Journalist sowie ab 2001 Buchverleger, Antiquitäten- und Fossilienhändler.

Nach dem Tod seiner Mutter erfuhr Ernst 2001 von einer Tante, dass sein Vater ein US-Soldat war, den Spitznamen „Woodie“ trug, einen großen Kopf besaß und in den USA eine Ehefrau hatte. Nachdem viele Nachforschungen erfolglos blieben, fragte Ernst 2025 bei der Internetseite „Wer weiß was?“ an, wie man etwas über den ihm unbekannten US-Soldaten erfahren könne. Man empfahl ihm, er solle einen DNA-Test anfertigen lassen. Nach ungefähr zehn Tagen lag das Ergebnis vor. Das Erbgut des Amerikaners Brad Davis (*1954) in Georgia, der sich ebenfalls einem DNA-Test unterzogen hatte, stimmte 29 Prozent mit demjenigen des Deutschen Ernst überein. Nach Ansicht von „Ancestry“ handelte es sich bei Brad um einen Halbbruder, was sich später als richtig herausstellte. Brad versorgte Ernst mit zahlreichen Informationen und Fotos seiner amerikanischen Familie. Ihr gemeinsamer Vater „Woodie“ war bereits 1971 im Alter von 57 Jahren in Niagara Falls, Niagara, New York, USA, nach zwei Schlaganfällen gestorben. Er fand in einem Ehrengrab der US-Army auf einem Friedhof seines Geburtsortes Roxboro in North Carolina seine letzte Ruhe. Ernst wurde von seiner „neuen Familie“ in den USA (Bruder Brad, dessen Ehefrau Barbara sowie den vier Kindern Melinda, Michael, Mark und Matthew) freundlich aufgenommen. Die Familie Davis ist mit berühmten Persönlichkeiten entfernt verwandt. Darunter sind 25 US-Präsidenten, Autoren/innen (T. S. Eliot, Edgar Allan Poe, Mark Twain), Schauspieler/innen (Marylin Monroe, Liz Taylor, Katharine Hepburn, John Wayne, Buster Keaton), Adelige (Königin Victoria, Königin Elizabeth und Diana, Prinzessin von Wales). Als kleines Kind hatte Ernst Probst irrtümlich geglaubt, er sei ein Königssohn. Über Buch-Shop Mainz Vorname

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