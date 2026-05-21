Spartan Metals bereitet sich mit geophysikalischen Untersuchungen auf dem Wolfram-Silber-Rubidium-Projekt Eagle in Nevada auf da

Vancouver, Kanada, 21. Mai 2026 / IRW-Press / Spartan Metals Corp. (Spartan oder das Unternehmen) (TSX-V: W OTCQB: SPRMF | FWB: J03) freut sich, den Start seines Explorationsprogramms 2026 (das Programm) bekannt zu geben, das die Claims Tungstonia auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Wolfram-Silber-Rubidium-Projekt Eagle in Nevada abdeckt.

Highlights des Programms:

- Sofortige Umsetzung: Oberflächenprobenahmen von Böden und Gestein auf den im November 2025 erworbenen Claims, um zuvor identifizierte Wolfram-, Silber- und Rubidiumanomalien im Boden potenziell zu erweitern.

- Anfang Juni: Geophysikalische Bodenuntersuchungen zur Ermittlung der Tiefenlage bestehender Wolfram-Silber-Gänge von über 2 km Länge sowie einer potenziellen Wolfram-Skarn-Mineralisierung, die mit Wolfram-Silber-Rubidium-Anomalien im Boden zusammenfällt.

- Anfang bis Mitte Juli: Diamantkernbohrungen mit einer Gesamtlänge von ca. 3.000 Meter (m) auf vorrangigen Zielen, die durch Oberflächenprobenahmen und geophysikalische Untersuchungen identifiziert wurden.

Brett Marsh, President und CEO von Spartan, erklärte: Wir sind sehr begeistert, unsere Explorationssaison 2026 in unserem Claim-Block Tungstonia auf unserem Projekt Eagle zu beginnen. Wir sind gespannt darauf, das Ausmaß der potenziellen Mineralisierung zu erfassen, und die Ergebnisse dieser Aktivitäten werden für die Entwicklung und/oder Validierung unserer Kernbohrziele von entscheidender Bedeutung sein. Jeder Besuch auf den Claims Tungstonia hat unsere Begeisterung und unseren Optimismus hinsichtlich einer bedeutenden Entdeckung gesteigert. Wir sind bestrebt, die Bohrungen in Gang zu bringen und mit der Abgrenzung des Mineralsystems bei Tungstonia zu beginnen.

Programm mit Probenahmen an der Oberfläche

Das geologische Oberflächenprogramm wird unverzüglich beginnen und die im November 2025 erworbenen Claims Tungstonia umfassen, sodass eine Abdeckung des gesamten Claim-Blocks Tungstonia gewährleistet ist. Im Rahmen des geologischen Oberflächenprogramms im Jahr 2025 wurden zwei neue Explorationsziele definiert, wobei das südöstlichste Ziel über die ursprüngliche Claim-Grenze hinaus verläuft (Abbildung 1). Die Probenahmen werden auf dem bisherigen 100 m x 100 m-Raster fortgesetzt und beginnen in der Nähe der südöstlichen Anomalie/des südöstlichen Ziels. Sie werden sich in Richtung der Mine Yellow Jacket im Norden fortsetzen und schließlich in den westlichen und südlichen Bereichen des Claim-Blocks enden.

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Abbildung 1: Claim-Block Tungstonia mit den Wolframergebnissen der Bodenuntersuchung im Jahr 2025, dargestellt als Konturen einer Wärmekarte, und dem für das Jahr 2026 geplanten Bodenprobenprogramm (in Grün dargestellt), das sich auf die im Jahr 2025 erworbenen Claims erstrecken soll. Das Programm zielt darauf ab, das Potenzial für weitere Wolfram-Skarn-Vorkommen im Gebiet der Mine Yellow Jacket sowie in der Nähe der zuvor identifizierten Wolframanomalie im südöstlichen Bereich des Claim-Blocks zu untersuchen. Die Bodenuntersuchungsergebnisse aus dem Jahr 2025 wurden bereits am 9. Dezember 2025 veröffentlicht.

Geophysikalische Untersuchungen

Die geophysikalische Untersuchung wird Anfang Juni von Quantec Geoscience Ltd. durchgeführt und umfasst tief eindringende TITAN-MT- (magnetotellurische) und DCIP-(gleichstrominduzierte Polarisation)-Messungen über dem gesamten Claim-Block Tungstonia. Die dezentrale TITAN-Technologie wurde von Quantec entwickelt, um detaillierte präzise Bilder des Untergrunds zu liefern und gleichzeitig eine hohe Auflösung in der Nähe der Oberfläche zu gewährleisten. Durch den Einsatz der dezentralen Technologie erzielt das System die genaueste Erfassung des Untergrunds. Die DCIP-Messungen liefern eine genaue Darstellung des Untergrunds bis in Tiefen von über 750 m und werden mit den TITAN-MT-Messungen kombiniert, um die seitliche Ausdehnung und Tiefe der Wolfram-Silber-Rubidium-Gänge an der Oberfläche zu bestimmen. Die TITAN-MT-Messungen liefern eine detaillierte Darstellung des Untergrunds bis in Tiefen von über 1.500 m und vermitteln einen umfassenden Überblick über die Vorgänge in der Tiefe, die häufig mit Strukturen und anderen Mineralisierungszonen in Zusammenhang stehen, die mit einer Gang- und Skarnmineralisierung übereinstimmen.

Diamantkernbohrungen

Für den Claim-Block Tungstonia sind derzeit bis zu 25 Bohrstandorte genehmigt. Die Ergebnisse des Probenahmeprogramms an der Oberfläche und der geophysikalischen Untersuchungen werden genutzt, um die Bohrziele zu verfeinern und zu priorisieren sowie die potenzielle Fortsetzung der Ziele in der Tiefe zu definieren. Es ist geplant, unmittelbar nach Abschluss der Aktualisierung der Bohrziele, was für Anfang bis Mitte Juli erwartet wird, mit Bohrungen über insgesamt ca. 3.000 m zu beginnen.

QA/QC-Verfahren

Die Proben wurden an die Einrichtung von American Assay Lab (AAL) in Sparks, Nevada, geschickt, ein zertifiziertes und akkreditiertes Labor, das unabhängig vom Unternehmen ist. Die Proben werden nach branchenüblichen Aufbereitungsmethoden vorbereitet und unter Verwendung der Methode IO-4AB51 analysiert (51 Elemente: 0,5 g 4-Säuren-Aufschluss plus Borsäure-Heißblock, ICP-OES plus IM-4ABEx ICP-MS für Rb). AAL führt eigene interne Duplikatanalysen der Grob- und Gesteinspulverproben durch, um eine ordnungsgemäße Probenvorbereitung und Gerätekalibrierung sicherzustellen. Die QA/QC-Maßnahmen von Spartan umfassen die regelmäßige Hinzugabe von CRM-Standards, Duplikaten und Leerproben sowie eine strenge Überprüfung der Ergebnisse durch den qualifizierten Sachverständigen des Unternehmens, Brett R. Marsh, President und CEO von Spartan.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden unter Aufsicht von Brett R. Marsh, CPG, erstellt und von ihm genehmigt. Herr Marsh ist President und CEO von Spartan Metals Corp. sowie ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Über das Projekt Eagle

Das Projekt Eagle bietet eine einzigartige Gelegenheit, eines der größten und hochgradigsten Wolfram- (W) und Rubidium-(Rb)-Reviere in den Vereinigten Staaten abzugrenzen. Das Projekt umfasst die ehemals produzierenden (1) hochgradigen Wolfram-(W-Cu-Ag)-Minen Tungstonia, Yellow Jacket und Rees/Antelope. Der Betrieb dieser Minen erfolgte von 1915 bis 1942, wobei bis 1956 zeitweise eine Produktion in kleinem Maßstab stattfand. Die Wolframproduktion aus diesen Minen belief sich auf insgesamt 8.379 Einheiten mit Gehalten zwischen 0,6 % und 0,9 % WO3.

Das Projekt hat eine Fläche von ca. 36,5 km2 und liegt etwa 120 Kilometer nordöstlich der Stadt Ely in den Kern Mountains im White Pine County, Nevada. Das Projekt umfasst 9.033 Acres, bestehend aus 445 nicht patentierten Erzgang-Claims des Bureau of Land Management (BLM).

Bei Eagle kommen drei Lagerstättentypen vor: Porphyr-, Skarn- und Karbonatverdrängungslagerstätten (CRD), die signifikante oder anomale Gehalte an Wolfram (W), Silber (Ag) und Rubidium (Rb) sowie Cu-Sb±Au-Pb-Zn-Bi-As in drei Schwerpunktgebieten des Projekts aufweisen, was auch das Potenzial zur Gewinnung von W-Rb-Ag aus den historischen Aufbereitungsrückständen der Aufbereitungsanlage Tungstonia umfasst.

Über Spartan Metals Corp.

Spartan Metals konzentriert sich auf die Entwicklung von Projekten für kritische Mineralien in etablierten und stabilen Bergbaugebieten im Westen der Vereinigten Staaten, wobei der Schwerpunkt auf dem Aufbau eines Portfolios aus verschiedenen strategischen Mineralien für die Rüstungsindustrie wie Wolfram, Rubidium, Antimon, Wismut und Arsen liegt.

Das hochwertige Projektportfolio von Spartan umfasst eine Option auf den Erwerb von 100 % des Wolfram-Molybdän-Projekts Victorio in New Mexico sowie das zu 100 % unternehmenseigene Wolfram-Silber-Rubidium-Projekt Eagle in Nevada. Victorio beherbergt die größte Wolframressource in den Vereinigten Staaten und enthält bedeutende Konzentrationen an Beryllium und Flussspat, während das Projekt Eagle die höchstgradige historische Wolframressource in den USA umfasst, die bedeutende, noch nicht vollständig abgegrenzte Ressourcen einschließt, darunter: hochgradiges Silber, Rubidium, Antimon, Wismut, Indium sowie Edel- und Basismetalle. Weitere Informationen über Spartan Metals finden Sie unter www.SpartanMetals.com .

Im Namen des Boards von Spartan

Brett Marsh

President, CEO & Direktor

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Brett Marsh, M.Sc., MBA, CPG

President, CEO & Direktor

1-888-535-0325

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