Vom Tabubruch zur Umsetzung: Streamcheck bringt Männergesundheit jetzt in Krankenkassen und Unternehmen

Zwei neue Pilotinitiativen sollen zeigen, wie urologische Früherkennung in bestehende Gesundheitsstrukturen passt.

Nach dem TV-Debüt in Deutschlands größter Gründer-Show folgen die nächsten konkreten Schritte: Die BKK Pfalz wird erste gesetzliche Krankenkasse als Partner, Thermotec startet als BGM-Pilotunternehmen in Vierkirchen.

Vierkirchen, 21. Mai 2026 - Erst wurde das Tabu sichtbar. Jetzt wird daraus Umsetzung. Nachdem Streamcheck die urologische Früherkennung für Männer zuletzt mit großer öffentlicher Aufmerksamkeit bei "Die Höhle der Löwen" aus der Schamzone geholt hat, geht das Health-Tech-Unternehmen nun den nächsten Schritt: Männergesundheit soll nicht nur diskutiert werden. Sie soll in Strukturen kommen, die Männer tatsächlich erreichen.

Dafür startet Streamcheck zwei neue Pilotinitiativen. Mit der BKK Pfalz gewinnt das Unternehmen erstmals eine gesetzliche Krankenkasse als Partner. Parallel beginnt bei der Thermotec AG in Vierkirchen ein eigenständiger BGM-Pilot mit 20 männlichen Mitarbeitern. Beide Initiativen laufen unabhängig voneinander, verfolgen aber dieselbe zentrale Frage: Wie wird urologische Früherkennung so niedrigschwellig, dass Männer früher handeln?

_"Aufmerksamkeit war der erste Schritt. Jetzt geht es darum, echte Zugänge zu schaffen"_, sagt Sebastian Heidrich, Co-CEO der Streamcheck GmbH. _"Männergesundheit verändert sich nicht durch Appelle. Sie verändert sich, wenn Krankenkassen, Arbeitgeber und medizinische Partner gemeinsam neue Wege ermöglichen."_

BKK Pfalz prüft neue Zugänge zur urologischen Früherkennung

Mit der BKK Pfalz prüft Streamcheck, wo das System künftig sinnvoll in Gesundheitsangebote eingebunden werden kann. Im Fokus stehen zunächst Initiativen im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Zusätzlich wird derzeit ausgelotet, inwieweit auch erkrankte Versicherte über integrierte Versorgungsmodelle unterstützt werden können.

Damit verschiebt sich der Fokus: weg von der reinen Einzelentscheidung des Mannes, hin zu einem besseren Zugang über bestehende Gesundheitsstrukturen. Genau dort sieht Streamcheck einen entscheidenden Hebel. _"Die Urologie ist medizinisch stark. Aber viele Männer kommen zu spät dort an", so Heidrich. "Wir wollen nicht die Fachärzte ersetzen. Wir wollen den Weg dorthin früher, einfacher und selbstverständlicher machen."_

Streamcheck misst unter anderem Harnfluss, Urinvolumen und Entleerungsdauer und kombiniert diese Werte mit der Analyse relevanter Biomarker im Urin. Wiederholte Messungen können Veränderungen sichtbar machen, die bei einer einzelnen Momentaufnahme leicht unentdeckt bleiben. Das System stellt keine Diagnose und ersetzt keine ärztliche Abklärung. Es liefert Orientierung und unterstützt Männer dabei, bei Auffälligkeiten früher medizinischen Rat einzuholen.

Thermotec macht Männergesundheit im Betrieb greifbar

Wie dieser Zugang im Unternehmenskontext funktionieren kann, zeigt der neue Pilot zum betrieblichen Gesundheitsmanagement bei der Thermotec AG. 20 männliche Mitarbeiter nehmen teil. Zum Auftakt erfolgt eine initiale Messung vor Ort. Ohne große Hürden, einfach nach der Mittagspause. In den kommenden Wochen folgen drei weitere geplante Messungen. So entsteht für jeden Teilnehmer ein individueller Verlauf aus Uroflow-Daten und Biomarker-Analysen. Das Angebot soll künftig jährlich wiederholt werden.

Thermotec wird damit zu einem frühen Praxisbeispiel für betriebliche Männergesundheit, die über klassische BGM-Angebote hinausgeht. Denn während Rückenkurse, Ernährungstage oder Schrittzähler in vielen Unternehmen angekommen sind, bleiben urologische Themen oft unsichtbar. Dabei betreffen sie Millionen Männer und können Lebensqualität, Schlaf, Leistungsfähigkeit und Arbeitsalltag deutlich beeinflussen.

Ein Mitarbeiter bringt den Unterschied auf den Punkt: _"Für so ein Thema hätte ich wahrscheinlich keinen Arzttermin gemacht. Aber wenn es hier im Betrieb einfach, diskret und ohne großes Gerede möglich ist, will ich das auf jeden Fall für mich nutzen."_ Die Teilnahme am Thermotec Pilot ist freiwillig. Persönliche Gesundheitsdaten erhalten ausschließlich die jeweiligen Teilnehmer. Der Arbeitgeber bekommt keine personenbezogenen Ergebnisse. Mögliche Auswertungen erfolgen nur anonymisiert und aggregiert.

Für Streamcheck sind die beiden Initiativen ein Signal an Krankenkassen, Arbeitgeber, Betriebsmedizin und Gesundheitsentscheider: Männergesundheit braucht nicht nur mehr Aufmerksamkeit, sondern neue Umsetzungsmodelle. Genau diese sollen jetzt in der Praxis entstehen. _"Die Frage ist nicht mehr, ob Männergesundheit neue Wege braucht"_, sagt Heidrich. _"Die Frage ist, wer bereit ist, sie mit uns zu gehen."_

Unternehmen, Krankenkassen, Betriebsärzte und BGM-Verantwortliche, die eigene Pilotprojekte prüfen möchten, können ab sofort mit Streamcheck in den Austausch gehen: info@streamcheck.io

Weitere Informationen:

https://get.streamcheck.io/

https://www.bkkpfalz.de/

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email : info@streamcheck.io

Streamcheck ist das erste System zur Früherkennung urologischer Veränderungen - entwickelt für Männer, die ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Ein digitales Home-Use-Gerät mit App-Anbindung ermöglicht monatliche, private Gesundheitschecks zuhause: einfach, niedrigschwellig, selbstbestimmt. Früherkennung mit Streamcheck setzt dort an, wo die klassische Vorsorge endet - vor dem Arztbesuch, vor den Symptomen, vor dem Zeitverlust. Seit Oktober 2025 als Medizinprodukt gemäß Europäischer Medizinprodukteverordnung 2017/745 zertifiziert. Streamcheck ist in Deutschland über streamcheck.io erhältlich. Gründer: Sebastian Heidrich, Prof. Dr. Stefan Siemer, Sebastian Janus. Sitz: Leipzig / Vierkirchen.

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