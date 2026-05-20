quickz veröffentlicht aktualisierten Vorbereitungskurs für angehende Taxi- und Mietwagenunternehmer

Trier: Die quickz GmbH, bekannt für ihre Mietwagen- und Taxi-App zum Buchen von Fahrten in zahlreichen deutschen Städten, bringt ihren umfassend aktualisierten Vorbereitungskurs für die IHK?Sach- und Fachkundeprüfung 2026 auf den Markt. Der Kurs richtet sich an angehende Taxi- und Mietwagenunternehmer und kombiniert Videolektionen, eine interaktive Lern?App sowie ein begleitendes E?Book.

Das neue Komplettpaket der quickz Academy bietet über 7 Stunden Videomaterial, 43 Lernvideos, 6 vollständig abgedeckte Themengebiete sowie eine Auswahl von mehr als 650 originalen Prüfungsfragen in der App. Videokurs und E?Book stehen den Teilnehmern dauerhaft zur Verfügung; der Zugang zur Lern?App umfasst 12 Monate einschließlich fortlaufender Aktualisierungen.

Mit dem kombinierten Lernansatz sollen Teilnehmer sowohl rechtlich als auch praktisch optimal auf die IHK?Sach- und Fachkundeprüfung vorbereitet werden – eine Voraussetzung für die selbstständige Tätigkeit als Taxi? oder Mietwagenunternehmer. Inhalte wie Unternehmensführung, Recht, Verkehrssicherheit, Umweltschutz und Datenschutz wurden für 2026 neu aufbereitet und an die neuesten Vorgaben angepasst.

„Unser Ziel ist es, künftigen Unternehmern in der Personenbeförderung ein modernes, leicht zugängliches und prüfungsnahes Lernpaket an die Hand zu geben“, erklärt Tom Scholtes von der quickz GmbH. „Mit der Kombination aus Videokurs, App und E?Book bieten wir höchste Flexibilität – egal, ob auf dem Smartphone unterwegs oder am Desktop zu Hause gelernt wird.“

Der Kurs besteht aus einer Lern-App, einem Videokurs und einem E-Book. Alle Bestandteile können einzeln oder zum günstigeren Gesamtpreis als Komplettpaket gebucht werden.

Der neue Kurs ist ab sofort über die quickz Academy erhältlich:

https://academy.quickz.eu