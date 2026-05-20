Chianti Classico Sacello 2023 | Arillo in Terrabianca

Arillo in Terrabianca

Chianti Classico Sacello 2023

Engagement für den Sangiovese und Terroir-Verbundenheit

Der Chianti Classico DOCG Sacello, ein sortenreiner Sangiovese, entsteht auf dem Weingut Arillo in Terrabianca, der Wiege des Weinbauprojekts der Familie Burkard.

Arillo in Terrabianca liegt im Süden der UGA von Radda – im Weiler San Fedele a Paterno – in einem der waldreichsten Gebiete des Chianti Classico. Die in verschiedene Parzellen unterteilten Weinberge, ein nach Süden ausgerichtetes Amphitheater aus Rebzeilen, sind umgeben von jahrhundertealten Steineichen und Eichen.

Die Reben, die sich den Hügel hinauf bis auf 470 Meter über dem Meeresspiegel erstrecken, wurzeln in Böden aus Alberese-Gestein und schieferhaltigem Lehm, was im Glas in einer mineralischen Frische zum Ausdruck kommt.

Der Jahrgang 2023 hat die außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit der Rebgärten von Arillo in Terrabianca verdeutlicht. Die Feuchtigkeit und die ungewöhnlichen Regenfälle erforderten in der Tat Geduld und Präzision im Weinberg, und die Antwort darauf war eine noch sorgfältigere und strengere Auswahl der Trauben. Diese Selektion führte zu einer natürlichen Reduktion der Erträge, mit dem Ergebnis einer Konzentration der pursten und lebendigsten Terroir-Essenz in jeder Traube.

Adriana Burkard, die das Weingut gemeinsam mit ihrem Mann Urs leitet, präsentiert diesen Jahrgang mit Stolz: „Es war ein Jahrgang, der unser Engagement belohnt hat und einen ausdrucksstarken, eleganten und harmonischen Sangiovese hervorgebracht hat –Zeugnis eines Terroirs mit der Fähigkeit, Herausforderungen in Qualität umzuwandeln“.

Die Gärung in Edelstahltanks mit Temperaturkontrolle verleiht dem Wein ein schlankes und elegantes Profil; der 6–8-monatige Ausbau in Zementbehältern unterstützt seine Entwicklung auf ausgewogene Weise, ohne aromatische Beeinträchtigungen. Nach weiteren sechs Monaten in der Flasche ist ein sehr schlanker und ausgewogener Sangiovese entstanden.

In der Nase entfaltet der Sacello 2023 Noten von Maraska-Kirsche, Iris und einem Hauch Veilchen, während am Gaumen die samtigen Tannine und die mineralische Note der skelettreichen Böden für Präzision und Würze sorgen.

Der Jahrgang 2023, von dem etwa 20.000 Flaschen produziert wurden, kam im Frühjahr auf den Markt und ist online sowie in den besten Vinotheken erhältlich.

* * *

Arillo in Terrabianca ist ein Weingut, das Kultur, Innovation und einen tiefen Respekt für das Land miteinander vereint, so erzählen die Gründer Adriana und Urs Burkard. Das Anwesen erstreckt sich über drei renommierte Weinbaugebiete - Chianti Classico, Maremma und Val d'Orcia - und bildet ein ideales Dreieck aus Schönheit, Geschmack und Identität. „Nur wenn wir uns selbst und die Umwelt respektieren, können wir authentische Produkte schaffen und Visionen zum Leben erwecken, die von Dauer sind.” Dies ist die Philosophie, von der sich jede Entscheidung des Betriebs leiten lässt, der 2027 eine neue, von Mario Botta entworfene Vorzeigekellerei einweihen wird mit einem Bereich für Gastronomie, einer Kunstgalerie und einem Projekt für eine Erlebniswelt, die die Gäste in die Kultur des Weins und die Harmonie der Landschaft eintauchen lässt.