ProLift: "Die Schweiz der Treppenlifte" setzt auf neutrale Beratung und regionale Nähe

Neutral statt einseitig: ProLift vergleicht Hersteller und Preise transparent und setzt auf persönliche Beratung sowie schnellen regionalen Service - für Treppenliftlösungen, die wirklich passen.

Wenn Treppen im eigenen Zuhause plötzlich zur Herausforderung werden, stehen viele Menschen vor einer wichtigen Entscheidung: Welcher Treppenlift ist der richtige? Der Markt ist groß, die Angebote vielfältig - und für Laien oft schwer zu überblicken. Genau hier setzt ein Unternehmen an, das einen anderen Weg gehen möchte: ProLift Treppenlifte. Das Unternehmen beschreibt sich selbst als "die Schweiz der Treppenlifte" - und meint damit vor allem eines: Neutralität.

Neutral zwischen den Herstellern

Viele Treppenliftanbieter arbeiten eng mit einzelnen Herstellern zusammen und bieten hauptsächlich deren Produkte an. Für Kunden bedeutet das oft, dass die Beratung automatisch in Richtung dieser Produkte geht. ProLift verfolgt nach eigenen Angaben ein anderes Konzept.

"Wir stehen bewusst neutral zwischen den Herstellern", erklärt das Unternehmen. "Unsere Aufgabe ist es nicht, einen bestimmten Lift zu verkaufen, sondern gemeinsam mit dem Kunden herauszufinden, welche Lösung wirklich am besten zu seiner Treppe passt."

Dafür vergleicht ProLift unterschiedliche Modelle und Anbieter - sowohl technisch als auch preislich. Kunden erhalten so einen klaren und neutralen Vergleich von Herstellern und Preisen, bevor sie sich entscheiden.

Der passende Lift statt irgendeines Lifts

Gerade bei Treppenliften ist eine individuelle Lösung entscheidend. Jede Treppe ist anders: Gerade Treppen, kurvige Treppen, schmale Durchgänge oder besondere bauliche Gegebenheiten stellen unterschiedliche Anforderungen an die Technik.

Nach Angaben von ProLift geht es daher nicht nur um den Lift selbst, sondern um die Gesamtlösung für das Zuhause. Ziel sei es, genau den Treppenlift zu finden, der perfekt zur Treppe, zu den Wünschen der Kunden und zu ihrem Budget passt.

Persönliche Beratung vor Ort

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der persönlichen Beratung. ProLift setzt auf regionale Berater, die direkt zu den Kunden nach Hause kommen. Dort wird die Treppe vermessen, die Situation besprochen und mögliche Lösungen werden erklärt.

Diese Nähe soll Vertrauen schaffen - ein wichtiger Faktor bei einer Entscheidung, die viele Menschen nur einmal im Leben treffen.

Regionaler Service als Sicherheitsfaktor

Neben der Beratung spielt auch der spätere Service eine wichtige Rolle. Ein Treppenlift ist ein technisches Hilfsmittel, das im Alltag zuverlässig funktionieren muss. Deshalb arbeitet ProLift nach eigenen Angaben ebenfalls mit regionalen Servicetechnikern.

Der Vorteil: Wenn einmal ein Problem auftreten sollte, ist Hilfe schnell vor Ort. Für viele Kunden - insbesondere ältere Menschen - ist genau dieser Punkt ein entscheidendes Argument.

Orientierung im unübersichtlichen Markt

Der Markt für Treppenlifte gilt als komplex und für Verbraucher oft schwer durchschaubar. Unterschiedliche Hersteller, technische Varianten und Preisstrukturen machen einen Vergleich nicht einfach.

ProLift versucht deshalb, sich bewusst als Orientierungshilfe zu positionieren. Das Bild der "Schweiz der Treppenlifte" soll dabei symbolisieren, wofür das Unternehmen stehen möchte: Neutralität, Transparenz und eine Beratung im Interesse der Kunden.

Am Ende gehe es nicht darum, irgendeinen Lift zu verkaufen, sondern die passende Lösung zu finden - damit Menschen auch bei eingeschränkter Mobilität möglichst lange sicher und selbstständig in ihrem eigenen Zuhause leben können.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProLift Treppenlifte GmbH

Herr Jörg Kutta

Königsallee 19

40212 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: 015162601848

web ..: https://www.prolift-treppenlifte.de/lp

email : joerg.kutta@prolift-treppenlifte.de

Manchmal braucht es keine großen Revolutionen. Oft reicht es, die Dinge, die längst existieren, endlich richtig zu machen - besser, ehrlicher, menschlicher. Genau aus diesem Gedanken heraus haben wir - Florian Kukalla, Benjamin Macke und Jörg Kutta - ProLift Treppenlifte gegründet.

Sie werden von echten Praktikern begleitet - mit Herz, Erfahrung und Leidenschaft. Seit über 20 Jahren sind wir in der Treppenliftbranche tätig, haben über 5.000 Menschen beraten, hunderte Lösungen geplant und unzählige Treppen gesehen: von engen Wendeltreppen über knarzende Altbaustufen bis hin zu modernen Neubauten und steilen Kelleraufgängen.

Jeder Mensch, jede Treppe, jede Situation ist einzigartig - und genau das hat uns gelehrt: Ein Treppenlift ist niemals nur ein Produkt. Er ist eine Entscheidung für Sicherheit, Lebensqualität und Selbstständigkeit.

Was uns dabei immer wieder gestört hat - und letztlich zur Gründung von ProLift geführt hat:

monatelange Wartezeiten

überhöhte Preise und verwirrende Angebote

aggressive Verkaufsmethoden

fehlende Betreuung nach dem Kauf

standardisierte Lifte, die nicht zur Treppe oder zum Menschen passten

Viele Anbieter versprechen viel - doch wenn es darauf ankommt, steht der Kunde oft allein da. Das wollten wir ändern.

Deshalb erleben Sie bei uns einen anderen Ansatz.

Sie profitieren von unserer herstellerunabhängigen Beratung, um wirklich passende Lösungen für Sie zu finden.

Sie erleben eine Beratung, bei der Ihnen wirklich zugehört wird - mit den richtigen Fragen und ausreichend Zeit, um Ihre individuelle Situation genau zu verstehen. Bei uns steht nicht das Produkt im Mittelpunkt, sondern der Mensch, der es nutzt.

Ein Treppenlift ist kein Luxusartikel, sondern eine sinnvolle, oft notwendige Investition in Ihre Lebensqualität. Und genau so behandeln wir ihn - mit Respekt, mit Transparenz und mit einem klaren Anspruch an Service und Verlässlichkeit.

Was Sie bei uns erwarten können:

persönliche, ehrliche Beratung - gerne auch mit Ihren Angehörigen

faire, transparente Angebote ohne versteckte Kosten

schnelle Lieferzeiten und fachgerechter Einbau

echte Betreuung - auch nach dem Kauf

Unterstützung bei Förderanträgen und Widersprüchen

und vor allem: die Sicherheit, dass Ihre Bedürfnisse an erster Stelle stehen

Unser Ziel ist es, Ihnen zu helfen, so lange wie möglich dort zu wohnen, wo Sie sich am wohlsten fühlen: in Ihrem Zuhause.

Ein Treppenlift kann dabei ein entscheidender Schlüssel sein - und wir sind an Ihrer Seite, um die beste Lösung zu finden.

ProLift steht für:

Erfahrung mit Herz

Technik mit Verstand

Beratung auf Augenhöhe

und das gute Gefühl, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.

Wenn Sie bereit sind, über einen Treppenlift nachzudenken, sind wir bereit, Ihnen zu helfen - ehrlich, einfühlsam und mit dem Blick für das Wesentliche: Ihre Sicherheit und Ihr Wohlbefinden.

Pressekontakt:

ProLift Treppenlifte GmbH

Herr Jörg Kutta

Königsallee 19

40212 Düsseldorf

fon ..: 015162601848

email : joerg.kutta@prolift-treppenlifte.de