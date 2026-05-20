BRUDERER BSTL 610-150: Der neue Festhub-Stanzautomat für die KI-Industrie

· Kostenoptimierte BSTL-Baureihe: präzise Kleinteile wirtschaftlich, prozesssicher und energieeffizient stanzen

· Einladung zum Besuch auf der Stanztec in Pforzheim

Frasnacht/Schweiz, 19. Mai 2026. Mit dem BSTL 610-150 stellt BRUDERER das zweite Modell seiner neuen kostenoptimierten BSTL-Baureihe mit Festhub vor. Der Hochleistungs-Stanzautomat mit der neuesten B3-Maschinensteuerung und dem Servovorschub BSV 250L vereint Produktivität, Energieeffizienz und Prozesssicherheit für die Massenfertigung.

Die Baureihe wurde speziell für die wirtschaftliche und prozesssichere Serienfertigung großer Stückzahlen entwickelt. Sie zeichnet sich durch eine hohe Verfügbarkeit und geringen Umrüstaufwand aus und eignet sich besonders für Anwendungen in der KI- und Elektronikindustrie sowie der Rotor-Stator-Fertigung. Dabei hat der Schweizer Maschinenbauer neben Stanzpaketierern vor allem zwei Marktsegmente im Blick: Produzenten von Komponenten wie Backplane-Connectors und Kühllamellen für Hyperscaler-Rechenzentren sowie Hersteller von Steckverbindungen für die Elektronikindustrie und die Prozesstechnik.

BRUDERER empfängt Interessenten vom 16. bis 18. Juni 2026 zum Gespräch an Stand MSOG-C27 auf der Stanztec in Pforzheim. Außerdem lädt das Unternehmen zu einer Livevorführung des BSTL 610-150 in Kombination mit dem Servovorschub BSV 250L am Stammsitz in Frasnacht/Schweiz ein.

Rund 30 Prozent weniger Energieverbrauch

Die Neuheit ergänzt den bereits 2023 vorgestellten Festhub-Stanzautomaten BSTL 350-88 um ein deutlich größeres und leistungsstärkeres Modell. Sein energiesparender 15-kW-Motor erzeugt eine nominale Presskraft von 610 kN und ist damit auch für lange Werkzeuge geeignet. Die Werkzeug-Einbauöffnung ist 1.500 mm groß, die Bandeinlaufbreite reicht bis 340 mm, der Stösselverstellweg beträgt 64 mm.

Verfügbar ist der Stanzautomat in mehreren Ausführungen mit jeweils fester Hublänge. Bei 50,8 mm können bis zu 580 Hub pro Minute (H/min) erreicht werden, bei 19 mm sind es maximal 850 H/min. Dazwischen bewegen sich die Werte für Hübe von 25,4 mm Länge (830 H/min), 31,8 mm (730 H/min) und 38 mm (670 H/min).

Durch den Einsatz neuester Antriebstechnologien arbeitet der BSTL 610-150 rund 30 Prozent energieeffizienter als vergleichbare Stanzautomaten. Damit verbindet die neue Baureihe die hohe Präzision und Zuverlässigkeit, für die BRUDERER weltweit bekannt ist, mit einem deutlich reduzierten ökologischen und ökonomischen Footprint.

B3-Steuerung: Alle Komponenten von einem Bildschirm aus überwachen und regeln

Der BSTL 610-150 wird mit der neuen Maschinensteuerung B3 ausgeliefert, die BRUDERER erstmals auf der Blechexpo 2023 an der BSTL 350-88 sowie 2025 für die BSTA Baureihe vorgestellt hat. Sie ist eine vollständige Neuentwicklung, basierend auf der Erfahrung aus mehr als 5.000 installierten B- und B2-Systemen.

Die Bedienung erfolgt intuitiv über einen Touchscreen mit Kachelansicht, der den direkten Zugriff auf sämtliche Funktionen von Stanzautomat und Peripherie – auch von Drittanbietern – ermöglicht. Alle Funktionen des mit dem BSTL 610-150 ausgelieferten Servovorschubs BSV 250L sind vollständig in die B3-Steuerung integriert und können zentral und nutzerfreundlich am Bedienpanel geregelt werden. Zudem unterstützt die B3 mittels OPC-UA-Schnittstellen den offenen Datenaustausch mit Maschinen, Produktionsleitsystemen und IIoT-Anwendungen.

Die neue Steuerung: einfach, schnell und prozesssicher bedienbar

Sie enthält außerdem eine Vielzahl neuer Funktionen, die die Prozesskontrolle erhöhen und die Bedienung vereinfachen. Die Steuerung verfügt über ein rollenbasiertes Zugriffssystem mit vordefinierten Benutzerrechten. Nutzerfehler können so minimiert werden.

Bedient wird die B3 über einen übersichtlich gegliederten Bildschirm, der alle Maschinen- und Prozessparameter wie Werkzeug, Presskraft und Position auf einen Blick anzeigt. Eine zusätzliche Hüllkurvenüberwachung zeigt Veränderungen einzelner Module zeitnah an, Stanzfehler werden so schneller erkannt.

Die Überwachung von Werkzeugen, Schiebern und Drehstationen lässt sich erstmals per Knopfdruck mit einem intelligenten Parametriersystem automatisch einlernen – das manuelle Programmieren gehört damit der Vergangenheit an.

Für die Komplettproduktion anspruchsvoller Stanzteile in der KI- und der Elektronikindustrie ist die B3 mit einer Vielzahl von Funktionen und Anforderungen vorbereitet.

Präzises Vorschieben mit dem neuen BSV 250L

Neben der B3-Steuerung trägt auch der Servovorschub BSV 250L dazu bei, den BSTL 610-150 zu einer leistungsfähigen Gesamtlösung zu machen. Er verarbeitet Bänder mit bis zu 250 mm Breite und 4 mm Dicke und erreicht für Vorschübe zwischen 0 und 1.000 mm Länge eine Genauigkeit von ±0,03 mm bei bis zu 850 Hüben pro Minute.

Ein wichtiger Pluspunkt für die Prozesssicherheit ist die integrierte patentierte Banddickenmessung. Sie erkennt Materialschwankungen präzise mit einer Genauigkeit von ±0,01 Millimeter. Weitere Highlights sind die Kompensation der Rollenverschmutzung sowie der Ausgleich von Rundlauffehlern der Vorschubrollen.

Der BSV 250L lässt sich flexibel als Einzelvorschub für die Pull- oder Push-Bewegung oder in Kombination zweier Vorschübe für den gleichzeitigen Pull- und Push-Transport einsetzen.

BRUDERER. PRÄZISION – SWISS MADE.

Die BRUDERER AG entwickelt und produziert Hochleistungs-Präzisionsstanzautomaten, die weltweit Standards setzen. Mit Presskräften von 200 bis 2.500 kN und bis zu 2.300 Hüben pro Minute ermöglichen sie µ-genaues Stanzen und Umformen – zuverlässig, langlebig und effizient. Das Portfolio wird ergänzt durch vollintegrierte Lösungen für die Blechbearbeitung – einschließlich leistungsstarker Vorschubsysteme, modernster Steuerungstechnik und automatisierter Stanzpaketierung.

Als inhabergeführtes Familienunternehmen bietet BRUDERER auch Lohnfertigung von hochpräzisen Metallteilen für Kunden verschiedenster Branchen – ein Beitrag zur optimalen Auslastung und maximaler Fertigungstiefe am Standort Schweiz.

Ob in Fahrzeugen, Smartphones, Uhren, medizinischen Geräten oder Elektromotoren: Stanzteile und Baugruppen von BRUDERER finden sich in zahlreichen Produkten und Technologien unseres täglichen Lebens.

Mit einem Exportanteil von rund 95?% beliefert BRUDERER Kunden weltweit – insbesondere aus der Automobil-, Elektronik-, Uhren- und Medizintechnik sowie der Verpackungsindustrie. Seit der Gründung 1943 ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen und unterhält heute neben dem Hauptsitz in Frasnacht (Schweiz) ein globales Netzwerk aus Tochtergesellschaften, Kompetenzzentren und Servicestandorten.

BRUDERER steht für erstklassige Maschinen, schnellen Service und zuverlässige Ersatzteilversorgung.

Dank jahrzehntelanger Erfahrung, kompromissloser Qualität und höchster Fertigungspräzision gilt BRUDERER heute als anerkannter Technologieführer im Stanzautomatenbau – Swiss Made.

Ansprechpartner BRUDERER AG:

Karin Aichem?, Marketing- und Kommunikationsmanagerin?, Egnacherstrasse 44, 9320 Frasnacht, SWITZERLAND?, Tel: +41 71 447 75 34

E-Mail: Karin.Aichem@bruderer.com ?www.bruderer.com

Belegexemplar erbeten:

auchkomm Unternehmenskommunikation, F. Stephan Auch, Hochstraße 11, D-90429 Nürnberg, fsa@auchkomm.de, www.auchkomm.de.