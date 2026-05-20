ZEWOTHERM bietet Mieterstrom für Mehrfamilienhäuser

Der Systemanbieter ZEWOTHERM hat sein Portfolio um ein Mieterstrommodell erweitert. Für Installationsbetriebe eröffnet sich damit ein zusätzlicher Ansatz im Projektgeschäft mit größeren Wohn- und Gewerbegebäuden. Wer Photovoltaikanlagen auf größeren Objekten plant oder umsetzt, kann Immobilieneigentümern künftig sowohl die Anlagentechnik als auch ein vollständiges Energiekonzept inklusive Mieterstrommodell anbieten.

Beim Mieterstrom wird möglichst viel des selbst erzeugten Solarstroms direkt im Gebäude genutzt und von den Mietern vor Ort verbraucht. Der Immobilieneigentümer tritt dabei als lokaler Stromversorger auf und gibt den Solarstrom an seine Mieter weiter. Das Konzept eignet sich insbesondere für Mehrfamilienhäuser, Wohnquartiere, gemischt genutzte Gebäude sowie Neubauprojekte mit Photovoltaikanlage.

Mieterstrom ist aus Effizienz- und Umweltsicht sehr vorteilhaft: Zum einen wird der Strom ohne lange Transportwege gleich vor Ort genutzt, sodass die Netzbelastung und Übertragungsverluste sinken. Außerdem sind je nach Gebäude und Nutzung Eigenversorgungsanteile von bis zu 70 Prozent möglich. Eigentümer profitieren von zusätzlichen Erlösen und einer langfristigen Aufwertung des Gebäudes.

Installateure werden zu Energie-Lösungsanbietern

Das installierende Fachhandwerk kann Mieterstrom ab sofort als Teil eines ganzheitlichen Energiekonzepts seinen Kunden anbieten und sich stärker als Ansprechpartner für Energiemanagement positionieren. ZEWOTHERM unterstützt dabei projektbezogen mit verschiedenen Leistungspaketen. Neben den technischen Produktsystemen für Photovoltaik, Speichertechnik, Wärmepumpen und Energiemanagement begleitet das Unternehmen auch die Projektierung und Planung.

Gemeinsame objektspezifische Projektierung

Dabei können Handwerksbetriebe auf das fachliche Knowhow des Systemherstellers zurückgreifen. ZEWOTHERM unterstützt mit seiner Expertise von der Projektierung bis hin zur Planung. Mit modularen Preispaketen erhalten Installateure und Bauherren zunächst eine schnelle Orientierung für das jeweilige Mieterstromprojekt. Wird das Vorhaben konkreter, stimmt der Komplettanbieter die Anforderungen gemeinsam vor Ort ab und erstellt anschließend eine individuelle Auslegung mit passendem Angebot.

Außerdem begleitet der Systemanbieter das Fachhandwerk auch bei Themen wie dem Management der Betreiberstruktur, bei der Abrechnung oder in anderen organisatorischen Prozessen. Der Installateur bleibt dabei immer erster Ansprechpartner seines Kunden.

Energieflüsse intelligent vernetzen

Für die technische Umsetzung stellt ZEWOTHERM ein abgestimmtes Produktprogramm bereit. Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher, Wärmepumpen und Energiemanagement werden intelligent miteinander vernetzt. Eine zentrale Rolle übernimmt dabei das Energiemanagementsystem „ZEWO Dynamics“. Es analysiert und steuert sämtliche Energieflüsse im Gebäude in Echtzeit und stimmt Erzeugung, Verbrauch und Speicherung bedarfsgerecht aufeinander ab.

Neben der Energieverteilung übernimmt „ZEWO Dynamics“ auch das Monitoring und die wohnungsbezogene Abrechnung. Betreiber erhalten einen transparenten Überblick über Stromerzeugung, Verbrauch und Speicherleistung. Lastspitzen werden automatisch erkannt und ausgeglichen. Die digitale Erfassung von Solarstromanteilen, Netzstrombezug und Verbrauchswerten reduziert zugleich den organisatorischen Aufwand für Betreiber und Vermieter.

So kann der erzeugte Solarstrom direkt von den Mietern genutzt, in Batteriespeichern wie dem „ZEWO MegaCell“ zwischengespeichert oder für die Wärmeversorgung eingesetzt werden. Auch Wärmepumpen wie die „ZEWO Wärmepumpe LAMBDA“ lassen sich in das System integrieren und nutzen den lokal erzeugten Strom direkt für Heizungs und Warmwasserbereitung. Auf diese Weise entstehen sektorübergreifende Energiekonzepte, bei denen Strom, Wärme und Speicherung intelligent zusammenarbeiten.

Mieterstrom als Teil der ZEWO-Energielösungen

Das Mieterstrommodell ist Bestandteil des neuen Geschäftsbereichs „ZEWOTHERM Energielösungen“. Dazu gehören auch Wärme Contracting sowie Finanzierungsmodelle für Heiz und Energiesysteme. Damit erweitert der Systemanbieter sein Angebot über die reine Produkttechnik hinaus und verbindet Planung, Technik und Finanzierung stärker miteinander.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://zewotherm.com/