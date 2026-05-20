Premier American Uranium peilt Projektwert-Schub an!

Mit dem ‚Cebolleta'-Arbeitsprogramm in New Mexico soll die metallurgische Ausbeute erhöht werden. Laut ‚PEA'-Sensitivität könnte der Schritt auf 90 % den NPV massiv steigern.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Premier American Uranium Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Premier American Uranium Inc. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 20. Mai 2026, 5:38 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Uran hat nicht nur einen, sondern gleich zwei Preise. Damit wirken mehrere Kräfte an seiner Wertbestimmung mit. Auf der einen Seite gibt der Spotpreis wieder, was der Markt für ein Pfund U3O8 bei sofortiger Lieferung zahlt. Dabei prägt eine Vielzahl kurzfristiger Faktoren wie vor allem die Balance zwischen Angebot und Nachfrage oder auch geopolitische Spannungen den "Tagespreis" für Uran.

Der Termin- beziehungsweise Langfristpreis spiegelt dagegen das Interesse an zukünftiger, planbarer Uranversorgung wider. Solche Langfristverträge werden in der Regel privat zwischen Uranproduzenten beziehungsweise Uranhändlern und Energieversorgern verhandelt, sie sind von Stromabnahmeverträgen (Power Purchase Agreements, PPA) klar zu unterscheiden.

Je größer der Wunsch nach einer künftig sicheren Versorgung mit Uran für die Erzeugung von Kernenergie ist, desto stärker können langfristige Uranpreise unterstützt werden. Im ersten Quartal 2026 lag der Langfristpreis laut der verwendeten Cruxinvestor-Grafik sogar über dem Spotpreis.

Beim Wettbewerb um CO2-armen, jederzeit verfügbaren Strom mischen seit Kurzem auch kapitalstarke Tech-Giganten kräftig mit. Microsoft schloss im Herbst 2024 ein 20 jähriges ‚PPA' mit dem US-Energieversorger Constellation. Der Konzern kauft damit Strom aus dem geplanten Neustart von ‚Three Mile Island' (‚Unit 1'), heute Crane Clean Energy Center, in Pennsylvania. Nach den erforderlichen Genehmigungen soll die Anlage voraussichtlich ab 2028 mit 835 Megawatt wieder ans Netz gehen und rechnerisch Microsofts KI-Rechenzentren mit CO2-armem Strom versorgen.

Google wiederum gab 2025 bekannt, gemeinsam mit…

Lesen Sie hier gerne mehr.

Viele Grüße,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: https://www.constellationenergy.com/news/2024/Constellation-to-Launch-Cr..., https://www.reuters.com/business/energy/nextera-energy-partners-with-goo..., Cruxinvestor, Premier American Uranium Inc. Pressemitteilungen vom 27.03.2026 und 12.05.2026; 2025 Cebolleta PEA/Technical Report; Unternehmenspräsentation; Cruxinvestor.com; Intro-Bild: Symbol-Bild, KI-generiert.

Methodik/Annahmen: Quellenbasis sind Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, MD&A/SEDAR+-Unterlagen, NI-43-101-Reports/PEA sowie öffentlich zugängliche Markt- und Branchenquellen. Es wurden keine eigenen Kursmodelle erstellt; die Einschätzung ist qualitativ und werblich. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant. Interessen/Vergütung des Erstellers: SRC swiss resource capital AG unterhält mit Premier American Uranium Inc. einen entgeltlichen IR-Beratervertrag. JS Research GmbH erhält für Erstellung/Verbreitung dieses Artikels eine Vergütung von SRC. Eigene Positionen JS Research GmbH/Autor: keine Long-/Short-Position ? 0,5 %; Market-Making/Investment-Banking-Beziehungen: keine.

Gemäß § 86 WpHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt. Die SRC swiss resource capital AG ist eine Schweizer Gesellschaft und nicht gemäß § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt.

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Diese Veröffentlichung ist eine entgeltliche Werbemitteilung/Marketingmitteilung und keine unabhängige Finanzanalyse. Sie dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot, eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit erheblichen Risiken verbunden. Dies gilt insbesondere für Rohstoff-, Explorations-, Entwicklungs-, Small- und Microcap-Unternehmen. Es drohen erhebliche Kursschwankungen, geringe Liquidität, Währungsrisiken und ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Politische, wirtschaftliche, regulatorische, technische, geologische, metallurgische, genehmigungsrechtliche, umweltrechtliche oder finanzierungsbezogene Veränderungen können die Entwicklung des Unternehmens und den Aktienkurs wesentlich negativ beeinflussen. Für Inhalte externer Links wird keine Haftung übernommen.

Zwischen dem Leser und JS Research GmbH, dem Autor, dem Herausgeber oder verbundenen Dienstleistern kommt durch diese Veröffentlichung kein Beratungsvertrag zustande. JS Research GmbH und der Autor sind keine zugelassenen Anlageberater. Anlageentscheidungen sollten ausschließlich nach eigener Prüfung und nach Beratung durch eine qualifizierte Fachperson getroffen werden. Alle Informationen stammen aus Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig gehalten wurden. Für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Angemessenheit der Angaben, Zahlen, Grafiken, Übersetzungen und Einschätzungen wird keine Gewähr übernommen. Meinungen und Einschätzungen können sich jederzeit ohne Ankündigung ändern.

Angaben zu Interessenkonflikten: Hinsichtlich Premier American Uranium Inc. bestehen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung folgende Interessenkonflikte: (I) SRC swiss resource capital AG unterhält mit Premier American Uranium Inc. einen entgeltlichen IR-Beratervertrag. (II) JS Research GmbH erhält für Erstellung/Verbreitung dieser Veröffentlichung eine Vergütung von SRC. (III) JS Research GmbH, Jörg Schulte und Mitarbeiter der JS Research GmbH halten Longposition, aber weniger als 0,5 % der ausstehenden Aktien von Premier American Uranium Inc.. Der Erwerb oder Verkauf von Aktien, Optionen oder Derivaten kann künftig jederzeit erfolgen. (IV) Es handelt sich ausdrücklich um Werbung/Marketingkommunikation im Auftrag beziehungsweise im wirtschaftlichen Interesse des besprochenen Unternehmens, es handelt sich nicht um eine unabhängige Finanzanalyse.

Gemäß § 85 WpHG wird darauf hingewiesen, dass Eigengeschäfte von JS Research GmbH, dem Autor oder Mitarbeitern in den besprochenen Wertpapieren beziehungsweise in darauf bezogenen Derivaten grundsätzlich möglich sind und Interessenkonflikte begründen können. Auch beauftragte Veröffentlichungen, elektronische Verbreitung, Interviews oder Unternehmenspräsentationen können vergütet werden. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff-, Explorations- und Entwicklungsunternehmen nur so groß sein, dass auch ein Totalverlust das Gesamtdepot nicht wesentlich gefährdet.

Besondere Rohstoff- und Projektrisiken: Investments im Rohstoffsektor unterliegen zusätzlichen Risiken, darunter Rohstoffpreis- und Währungsschwankungen, Explorations- und Ressourcenschätzungsrisiken, metallurgische Risiken, Finanzierungsbedarf, Verwässerung, Kostensteigerungen, Bau- und Betriebsrisiken, Genehmigungs- und Umweltauflagen, Änderungen von Gesetzen, Steuern, Zöllen oder Import-/Exportregeln, Länderrisiken, Verstaatlichung, Naturereignisse sowie Projektverzögerungen. Vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudien und Projektkennzahlen beruhen auf Annahmen und können sich wesentlich ändern.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, unter anderem zu Uranpreisen, Projektentwicklung, metallurgischer Ausbeute, Wirtschaftlichkeit, NPV, IRR, Cashflow, Arbeitsprogrammen, Genehmigungen und politischen Rahmenbedingungen. Solche Aussagen beruhen auf aktuellen Annahmen und Erwartungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken verbunden. Es besteht keine Gewähr, dass erwartete Ergebnisse, Renditen, Kursziele, Projektfortschritte oder wirtschaftliche Kennzahlen erreicht werden. Eine Aktualisierungspflicht besteht nicht.

Der Leser sollte jede Investition im Licht seiner eigenen finanziellen Situation, Risikotragfähigkeit, Anlageziele und professionellen Beratung bewerten. Eine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Vermögensschäden, die aus der Nutzung dieser Veröffentlichung oder aus Anlageentscheidungen im Zusammenhang mit den dargestellten Informationen entstehen, wird - soweit gesetzlich zulässig - ausgeschlossen.

Kein Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland: Diese Veröffentlichung wurde unter Beachtung deutscher Kapitalmarktvorschriften erstellt und ist ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht geprüft und finden keine Anwendung. Eine Verteilung in die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan, das Vereinigte Königreich oder andere Rechtsordnungen kann gesetzlichen Beschränkungen unterliegen und ist ohne Prüfung der dort geltenden Vorschriften unzulässig. Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, müssen sich selbst über etwaige Beschränkungen informieren und diese beachten.

Urheberrecht: Die Urheberrechte an dieser Veröffentlichung liegen bei JS Research GmbH beziehungsweise den jeweiligen Rechteinhabern. Nachdruck, kommerzielle Weiterverbreitung, Aufnahme in Datenbanken oder sonstige professionelle Nutzung sind nur mit vorheriger ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung gestattet. Weitere Hinweise: https://www.js-research.de/disclaimer-agb/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de