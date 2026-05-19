Junos Entdeckung kritischer Mineralien bei Vespa erweitert sich um schwere Seltenerd-Magnetmetalle

Neue Entdeckung ergänzt die Metalle, die im Mittelpunkt globaler Versorgungsbedenken stehen

TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 19. Mai 2026 / Juno Corp. (Juno oder das Unternehmen) gab heute die Entdeckung schwerer Seltenerdelemente - darunter Magnetmetalle, die für Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Elektrofahrzeuge und saubere Energie unerlässlich sind - innerhalb seines Vespa-Systems für kritische Mineralien im Ring of Fire in Ontario bekannt. Die Entdeckung befindet sich im selben geologischen System wie die zuvor von Juno bekannt gegebenen hochgradigen Eisen-, Titan-, Vanadium-, Scandium- und Gallium-Abschnitte bei Vespa und erweitert damit die Entdeckungen kritischer Mineralien.

Seltenerd-Magnetmetalle sind die Werkstoffe, aus denen moderne Verteidigungssysteme, Kampfflugzeuge, Elektrofahrzeuge und die Infrastruktur für saubere Energie bestehen. Das weltweite Angebot wird von einem einzigen Land dominiert, das seine Bereitschaft gezeigt hat, Exportbeschränkungen als Instrument geopolitischer Einflussnahme einzusetzen - was sichere, verbündete Bezugsquellen für diese Metalle zu einer nationalen Priorität für Kanada, die Vereinigten Staaten und unsere Partner macht, sagte Robert Cudney, Gründer, Direktor und CEO von Juno Corp. Wir glauben, dass der Ring of Fire der Grundstein für die Zukunft des Bergbaus in Kanada sein kann. Diese Entdeckung rückt das Potenzial von Juno in den Mittelpunkt dieser strategischen Chance.

Dies ist eine erhebliche Erweiterung dessen, was Vespa ausmacht, sagte Jeremy Niemi, Chief Strategy Officer von Juno Corp. Wir haben die Seltenerd-Magnetmetalle identifiziert, um die weltweit konkurriert wird, eingebettet in Granate, die direkt neben unseren hochgradigen Eisen-, Titan- und Vanadiumfunden liegen. Wir glauben, dass sich die strategische Chance bietet, diese Seltenen Erden als Nebenprodukt eines zukünftigen Vespa-Betriebs zu gewinnen - aus einer einzigen Lagerstätte könnten mehrere kritische Metalle gewonnen werden.

Zusammenfassung der Ergebnisse:

- Schwere Seltenerdelemente im kritischen Mineralien-System Vespa von Juno im Ring of Fire entdeckt

- Die Entdeckung umfasst die vier wichtigsten Magnetmetalle - Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium - sowie Yttrium und andere kritische Seltenerdelemente, die für Verteidigungssysteme, Luft- und Raumfahrt, Elektrofahrzeuge, Windkraftanlagen und Robotik unverzichtbar sind

- Erste Schnellanalysen ergaben einen durchgehenden 87-Meter-Abschnitt innerhalb eines über 200 Meter langen mineralisierten Korridors, wobei 27 % der gesamten Seltenen Erden aus hochwertigen schweren Seltenen Erden bestehen - ein außergewöhnliches Verhältnis

- Die Entdeckung befindet sich innerhalb des Vespa-Mineralkomplexes von Juno und bietet das Potenzial, Seltene Erden als Nebenprodukt der Vespa-Produktion von Eisen, Titan, Vanadium, Scandium und Gallium zu gewinnen - was Vespa als echtes polymetallisches System für kritische Mineralien bestätigt

- Im Rahmen von Junos vollständig finanzierten Vespa-Bohrprogramm für 2026 werden derzeit weitere Probenahmen, Analysen und metallurgische Untersuchungen durchgeführt

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Bohrkern aus Vespa mit charakteristischen seltenerdhaltigen und granathaltigen Mineralisierungen.

Bislang sind dies die einzigen Ergebnisse, die im Rahmen der Bohrungen 2026 im Projekt Vespa eingegangen sind. VES-26-025 ist die erste Bohrung, die im Rahmen des Programms 2026 bei Vespa durchgeführt wurde.

Tabelle 1: Bohrlochstandort und Ausrichtung für VES-26-025

Bohrloch-ID Easting Northing Höhenlage Azimut Neigung Länge (m)

VES-26-025 531164 5878831 165 238 -62 536

Tabelle 2: REE-Analyseintervalle aus Schnellproben in VES-26-025

Bohrloch-ID Von (m) Bis (m) Länge (m) TREO (ppm) HREO (ppm) HREO % CREO (ppm) CREO % NdPr (ppm) NdPr % LaO (ppm) CeO (ppm) Pr6O11 (ppm)NdO (ppm) Sm2O3 (ppm)

VES-26-025 376,5 463,5 87 560 149 27 % 112 20 % 98,4 18 % 101 198 20,8 77,6 13,6

Bohrloch-ID Von (m) Bis (m) Länge (m) EuO (ppm) GdO (ppm) TbO (ppm) DyO (ppm) HoO (ppm) ErO (ppm) TmO (ppm) YbO (ppm) LuO (ppm) YO (ppm)

VES-26-025 376,5 463,5 87 2,46 12,1 1,75 11,8 3,08 11,1 1,95 13,9 2,37 88,8

TREO (Gesamt-Seltenerdoxide) werden berechnet, indem die Elementkonzentration jedes Seltenerdelements (REE) mit seinem spezifischen stöchiometrischen Umrechnungsfaktor multipliziert wird. Die verwendeten Umrechnungsfaktoren sind: La2O3 (1,1728), CeO2 (1,2284), Pr6O11 (1,2082), Nd2O3 (1,1664), Sm2O3 (1,1596), EuO (1,1579), GdO (1,1526), TbO (1,1762), DyO (1,1477), HoO (1,1455), ErO (1,1435), TmO (1,1421), YbO (1,1387), LuO (1,1371) und YO (1,2699).

Technische Anmerkungen

Die in dieser Pressemitteilung genannten Untersuchungsergebnisse sind vorläufige Schnelluntersuchungen von 76 Proben und müssen nach Abschluss des vollständigen Untersuchungsprogramms noch bestätigt werden. Die Bohrkerne wurden im Oval Lake Camp von Juno im Ring of Fire protokolliert und beprobt. Leerproben und zertifizierte Referenzmaterialien wurden gemäß den CIM-Best-Practices in angemessenen Abständen in den Probenstrom eingefügt. Die entnommenen Bohrkerne wurden geteilt und an das Vorbereitungslabor von ALS Canada Ltd. in Thunder Bay geschickt. Die Kernproben wurden zerkleinert, pulverisiert und geteilt, bevor sie zur Analyse versandt wurden. Die Proben wurden zur Multi-Element-Massenspektrometer-Analyse (Code ME-MS81) an ALS Vancouver geschickt. ALS ist von Juno unabhängig. Die tatsächlichen Mächtigkeiten der gemeldeten Abschnitte sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Weitere Einzelheiten zu den zuvor gemeldeten Bohrungen bei Vespa finden Sie in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 29. Januar 2025 und 5. März 2026.

Über Juno Corp.

Juno Corp. ist ein privates, in Ontario ansässiges Mineralexplorationsunternehmen und der größte Inhaber von Mineralienkonzessionen im Ring of Fire. Mit einem Landbestand von rund 5.796 km² konzentriert sich Juno auf die Entdeckung und Erschließung von Gold- und kritischen Mineralvorkommen durch verantwortungsvolle Exploration, technische Exzellenz und strategische Partnerschaften.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Robert Cudney

Chief Executive Officer

416-628-5902

info@junocorp.com

www.junocorp.com

Qualifizierter Sachverständiger

Scott Zelligan, P. Geo. (PGO #2078), Director of Exploration bei Juno Corp., ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Angaben geprüft und genehmigt.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zur Bedeutung, Kontinuität, Beschaffenheit und metallurgischen Ausbeute der in dieser Pressemitteilung offengelegten Mineralisierung der Seltenerdelemente; zur potenziellen Gewinnung der Seltenerdelemente als Nebenprodukt eines künftigen Eisen-Titan-Vanadium-Scandium-Gallium-Betriebs bei Vespa; sowie zu den für 2026 geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie planen, erwarten, potenziell, beabsichtigen, glauben, voraussehen, schätzen, könnte oder wird gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, darunter die Möglichkeit, dass weitere Explorations- und metallurgische Testarbeiten die in dieser Pressemitteilung offengelegten Ergebnisse nicht bestätigen; dass sich die Mineralisierung der Seltenerdelemente möglicherweise nicht als durchgehend, gewinnbar oder wirtschaftlich erweist; Änderungen der Rohstoffpreise, der Regierungspolitik oder der regulatorischen Rahmenbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit der Einbindung der First Nations; sowie die Fähigkeit, Finanzierungen und Genehmigungen zu sichern. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

QUELLE: Juno Corp.

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