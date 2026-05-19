Meta Critical Minerals beginnt mit Basisstudien zur Umweltverträglichkeit im Rahmen des Siliziumdioxidprojekts Table Mountain in

19. Mai 2026 - Vancouver, B.C. / IRW-Press / Meta Critical Minerals Inc. (ehemals Troy Minerals Inc.) (das Unternehmen oder Meta) (CSE: MTTA; OTCQB: MTTAF; FWB: VJ3) gibt bekannt, dass es Greenwood Environmental Inc. (Greenwood) mit der Durchführung von Basisstudien zur Umweltverträglichkeit beauftragt hat, um das zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliche Siliziumdioxidprojekt Table Mountain in British Columbia voranzutreiben.

Table Mountain ist ein Siliziumdioxidprojekt für hochreinen Quarz (HPQ) mit einer bedeutenden Mineralressource. Durch seine unmittelbare Nähe zur Infrastruktur für Massenguttransporte (sowohl Schiene als auch Straße) und zur Stadt Golden in British Columbia, die an der wichtigsten Ost-West-Verkehrsachse Kanadas liegt, verfügt das Projekt über einen einzigartigen strategischen Vorteil. Im Jahr 2025 gab das Unternehmen die Vorlage eines NI 43-101-konformen technischen Berichts über die erste Mineralressourcenschätzung von 56.945.602 Vermuteten Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 98,91 % SiO und sehr geringen Verunreinigungen bekannt (NI 43-101-konformer technischer Bericht zum Projekt Table Mountain vom 12. August 2025).

Greenwood Environmental ist ein erfahrenes Beratungsunternehmen mit Sitz in Vancouver, das sich auf Umweltstudien, Bergbaugenehmigungen und Umweltverträglichkeitsprüfungen spezialisiert hat. Greenwood bietet integrierte Unterstützung bei Genehmigungsverfahren in allen Phasen, von der frühen Exploration bis hin zur Stilllegung sowie Wartung und Instandhaltung. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt in der Begleitung großer Bergbauprojekte in British Columbia durch die komplexen Genehmigungsprozesse gemäß dem Mines Act, dem Environmental Management Act, dem Water Sustainability Act sowie den damit verbundenen gesetzlichen Rahmenbedingungen auf Provinz- und Bundesebene. Greenwood hat die Genehmigungsverfahren und Umweltverträglichkeitsprüfungen für mehrere große Projekte in British Columbia geleitet oder unterstützt, darunter Mt. Milligan, die Minen Red Chris und Kitsault sowie Schaft Creek, und hat kürzlich die Due-Diligence-Prüfung im Bereich Genehmigungen für Glencore während der Übernahme von Teck Coal sowie die Unterstützung bei wasserrechtlichen Regulierungsstrategien für die Galore Creek Mining Company geleitet.

Wir sind sehr erfreut, zum einen, weil wir diesen Monat wichtige Umweltstudien am Table Mountain beginnen, und zum anderen, weil ein so erfahrenes Team wie Greenwood Hand in Hand mit unseren Mitarbeitern und externen Partnern zusammenarbeiten wird, um unsere Ziele für den Table Mountain in Bezug auf unseren ökologischen Fußabdruck und unsere Verpflichtungen zu erreichen, sagte Yannis Tsitos, President von Meta. Zum jetzigen Zeitpunkt soll die Zusammenarbeit mit Greenwood unser Siliziumdioxidprojekt für hochreinen Quarz durch die Umsetzung der Phase I der unten aufgeführten Basisprogramme zur Umweltverträglichkeit unterstützen.

Die folgenden Programme sollen im Mai 2026 beginnen und bis zum Ende des Jahres sowie darüber hinaus fortgesetzt werden. Greenwood hat den Umfang und die Aktivitäten zur Abdeckung der folgenden Aufgaben detailliert dargelegt (alle einschließlich der entsprechenden Feldarbeit):

- Kontinuierliche hydrometrische Durchflussüberwachung

- Probenahmen zur Oberflächen- und Grundwasserqualität, einschließlich acht monatlicher Kampagnen zur Überwachung des Oberflächenwassers bis Dezember 2026

- Bewertung von Fischbarrieren in Nebenflüssen des Kick Horse River in der Nähe des Projektgebiets

- Allgemeine Bewertung der Wildtierpopulation im Projektgebiet

- Vegetationsbewertung für das Projektgebiet

- Klassifizierung des Geländes einschließlich GIS-basierter Bewertung der Hangneigung

- Bewertung der Straßenanbindung einschließlich potenzieller neuer Zufahrtswege

- Installation einer Wetterstation und Erfassung relevanter meteorologischer Daten

Darüber hinaus verfügt Greenwood über Erfahrung in der strategischen Beratung zur Planung von Minderungsmaßnahmen von Auswirkungen auf das Wassermanagement, um zu gewährleisten, dass die Minenplanung sowohl den Umweltprüfungsprozess in British Columbia als auch zukünftige Genehmigungsanforderungen berücksichtigt. Dies schließt ein umfassendes Verständnis der Genehmigungsverfahren gemäß dem Environmental Management Act für Bergbaubetriebe ein. Das Team erwirbt ein tiefgreifendes Verständnis der projektspezifischen Genehmigungsrisiken, der Corporate-Governance-Prozesse und der internen Prüfungswege, wodurch es in der Lage ist, einen wesentlichen Beitrag zur nächsten Phase der Planung und Strategieentwicklung zu leisten. Diese Erkenntnisse werden es Greenwood und dem Unternehmen ermöglichen, Chancen, Hindernisse und Lehren aus früheren Genehmigungsbemühungen zu identifizieren. Dies trägt letztlich dazu bei, einen effizienten und fundierten Fahrplan für zukünftige Projektphasen zu definieren.

Beauftragung eines Market Makers

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es die Dienste der Independent Trading Group (ITG) in Anspruch genommen hat, die gemäß den Richtlinien der Canadian Securities Exchange (CSE) Market-Making-Dienstleistungen erbringen soll. ITG wird Aktien des Unternehmens an der CSE und allen anderen Handelsplätzen handeln, mit dem Ziel, einen angemessenen Markt aufrechtzuerhalten und die Liquidität der Stammaktien des Unternehmens zu verbessern.

Die Vereinbarung hat eine anfängliche Laufzeit von einem Monat und verlängert sich um jeweils einen weiteren Monat, sofern sie nicht gekündigt wird. Die Vereinbarung kann von jeder Partei mit einer Frist von 30 Tagen gekündigt werden. Die Vereinbarung enthält keine leistungsbezogenen Faktoren, und ITG erhält keine Aktien oder Optionen als Vergütung. ITG und das Unternehmen sind nicht miteinander verbundene und nicht assoziierte Unternehmen, und zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses halten weder ITG noch deren Principals direkt oder indirekt Anteile an den Wertpapieren des Unternehmens.

IM NAMEN DES BOARDS,

Rana Vig | CEO und Direktor

Telefon: 604-218-4766

rana@meta-cm.com

Über die Independent Trading Group

Die Independent Trading Group (ITG) Inc. ist ein in Toronto ansässiges CIRO-Händlermitglied, das sich auf Market Making, Liquiditätsbereitstellung, Auftragsausführung, Verbindungen mit extrem geringer Latenz und maßgeschneiderte algorithmische Handelslösungen spezialisiert hat. ITG wurde 1992 mit Schwerpunkt auf Marktstruktur, Auftragsausführung und Handel gegründet und nutzt seine eigene proprietäre Technologie, um einer breiten Palette von börsennotierten Emittenten und institutionellen Anlegern hochwertige Liquiditätsbereitstellungs- und Ausführungsdienstleistungen anzubieten.

Über Meta Critical Minerals Inc.

Meta Critical Minerals Inc. ist ein finanzstarkes, börsennotiertes Bergbauunternehmen, das sich auf die Schaffung von Shareholder Value durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung strategisch gelegener Vorkommen kritischer Mineralien konzentriert. Das Unternehmen treibt ein Projektportfolio voran, das auf Siliziumdioxid (Silizium), Zirkon (Zirkonium), Titan, Scandium, Vanadium und Seltenerdelemente abzielt - Rohstoffe, die für die moderne Fertigung, für Verteidigungssysteme, die Erzeugung grüner Energie und die Elektrifizierung sowie für neue Technologien unverzichtbar sind. Die Assets von Meta befinden sich in Regionen, die durch eine starke und wachsende Nachfrage nach kritischen Mineralien gekennzeichnet sind, darunter Kanada, die USA sowie Zentral- und Ostasien. Die Strategie des Unternehmens legt den Schwerpunkt auf kurzfristiges Produktionspotenzial, eine disziplinierte Kapitalallokation und die Entwicklung von Assets, die den Übergang zu Cashflow-generierenden Betrieben ermöglichen, mit dem Ziel, nachhaltigen und langfristigen Wert für Aktionäre, Standortgemeinden und regionale Interessengruppen zu schaffen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements wider. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen bezüglich: des Beginns, des Umfangs, des Zeitplans und des Abschlusses von Basisstudien zur Umweltverträglichkeit im Rahmen des Siliziumdioxidprojekts Table Mountain; der Fähigkeit des Unternehmens, das Projekt Table Mountain in Richtung zukünftiger Entscheidungen über die Erschließung, die Genehmigungen und die Produktion voranzutreiben; der erwarteten Vorteile der Beauftragung von Greenwood Environmental Inc.; der Fertigstellung und der Ergebnisse von Studien zu Hydrologie, Umwelt, Wildtieren, Vegetation, Gelände, Straßenanbindung und Meteorologie; die Identifizierung und das Management von Genehmigungsrisiken und -chancen; die potenziellen strategischen Vorteile des Projekts Table Mountain; die zukünftige Nachfrage nach Siliziumdioxid und anderen kritischen Mineralien; sowie die erwarteten Vorteile der Vereinbarung über Market-Making-Dienstleistungen mit Independent Trading Group Inc., einschließlich einer verbesserten Liquidität und Marktstabilität für die Stammaktien des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, darunter unter anderem: die Fähigkeit des Unternehmens, seine geplanten Explorations- und Erschließungsprogramme durchzuführen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Ausrüstung und Personal; die Genauigkeit der Mineralressourcenschätzungen; das Anhalten günstiger Marktbedingungen für kritische Mineralien; die Fähigkeit von Greenwood Environmental Inc. und anderen Auftragnehmern, ihre Dienstleistungen wie erwartet zu erbringen; der Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Zulassungen; sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, marktbezogenen und geschäftlichen Rahmenbedingungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Explorations- und Erschließungsaktivitäten; Umwelt- und Genehmigungsrisiken; regulatorische und staatliche Risiken; Veränderungen der Rohstoffpreise und Marktbedingungen; betriebliche und technische Schwierigkeiten; Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen oder Zulassungen; Risiken im Zusammenhang mit der Interpretation geologischer Daten und Mineralressourcenschätzungen; die Unfähigkeit, Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu sichern; die Leistung von Auftragnehmern und Dienstleistern; sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder branchenbezogene Bedingungen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den dort zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

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