Kermené sorgt mit ZetesMedea Shipping Verification für lückenlose Rückverfolgbarkeit

Paris, 19. Mai 2026 – Kermené, ein führendes Unternehmen in der Agrar- und Lebensmittelindustrie und exklusiver Lieferant für die Supermarktkette E.Leclerc, geht eine strategische Partnerschaft mit Zetes ein, dem anerkannten Experten für Rückverfolgbarkeitslösungen und Automatisierung. Mit dem Einsatz von ZetesMedea Shipping Verification an seinen Produktionsstandorten hat Kermené ein neues Niveau bei der Absicherung seiner Logistikflüsse und der operativen Leistungsfähigkeit erreicht.

Die entscheidende Bedeutung der Rückverfolgbarkeit für den Ultrafrisch-Sektor

Mit 4000 Beschäftigten, einem Umsatz von 1,2 Milliarden Euro, sieben Produktionsstätten und fast 100.000 täglich versandten Kartons betreibt Kermené eine der anspruchsvollsten Logistikketten im Agrar- und Lebensmittelsektor. Für Kermené ist die Gewährleistung einer lückenlosen Rückverfolgbarkeit daher nicht nur eine Frage betrieblicher Effizienz, sondern eine Verpflichtung, die in der industriellen DNA des Unternehmens verankert ist.

Früher kam es bei Kermené aufgrund manueller Arbeitsabläufe gelegentlich zu Fehlern bei der Etikettierung oder der Palettenzusammenstellung. In einem Sektor, in dem bereits ein einzelner falsch verfolgter Karton ein erhebliches Gesundheitsrisiko verursachen kann, war der Bedarf an einer stabilen, zuverlässigen und automatisierten Lösung essenziell.

Automatisierte, präzise und skalierbare Kontrolle

Bei Kermené fiel die Wahl auf ZetesMedea Shipping Verification als zuverlässige, leicht integrierbare Lösung. Die Inhouse-Teams können die Wartung selbst durchführen, was sich perfekt in die Unternehmenskultur einfügt. Zetes installierte an fünf Produktionsstandorten in ganz Frankreich 11 automatische kamerabasierte Shipping Verification Gates, um eine zuverlässige und konsistente Kontrolle im gesamten Netzwerk sicherzustellen.

Basierend auf der ImageID-Technologie kontrolliert ZetesMedea Shipping Verification jetzt jede Palette, bevor diese für die Logistikplattform freigegeben wird. Die Kameras lesen automatisch alle Barcodes und überprüfen die Anzahl der Kartons, die Chargennummern, die Mindesthaltbarkeitsdaten und die Artikelnummern.

Darüber hinaus wurde das System um KI erweitert: Ein Modul für künstliche Intelligenz, speziell trainiert mit vor Ort aufgenommenen Bildern, erkennt sofort nicht gekennzeichnete Kartons, fehlende Pakete oder Unregelmäßigkeiten.

Nach der Validierung wird automatisch ein Palettenetikett generiert, und alle Informationen (Daten und Bilder) werden an die ERP-Systeme übermittelt. Dies gewährleistet eine sofortige und sichere Aktualisierung der Rückverfolgbarkeit.

Sofort messbare operative Vorteile

Seit der Inbetriebnahme des Systems verzeichnet Kermené sofort messbare operative Vorteile. Die Rückverfolgbarkeit liegt nun bei 100 Prozent: Jeder Karton wird identifiziert und seiner Palette zugeordnet, sodass Phantomkartons oder Versandfehler nicht mehr auftreten. Der Zeitaufwand für die Versandprüfung ist deutlich gesunken. Während das manuelle Scannen bis zu 144 Scans erforderte und mehr als eine Minute dauerte, führt das Zetes-System denselben Vorgang in fünf Sekunden aus.

Dank dieser Verbesserungen ist die Produktivität deutlich gestiegen. Dadurch konnten Kapaziäten im Umfang von fünf Vollzeitstellen eingespart und Mitarbeitende für Aufgaben mit höherer Wertschöpfung eingesetzt werden. Die Zuverlässigkeit des Systems sichert zudem die Qualitätskontrolle und bietet Kermené verlässliche Garantien für seine hochempfindlichen ultrafrischen Produkte.

Ein wichtiger Faktor für die industrielle Exzellenz von Kermené

„Bei Kermené arbeiten wir mit echten Partnern zusammen, nicht nur mit Lieferanten. Sobald wir uns für einen Partner entschieden haben, gehen wir eine langfristige Geschäftsbeziehung mit sehr hohen Anforderungen ein. Zetes passt perfekt zu dieser Vision und bringt Fachkompetenz, Innovation und Reaktionsschnelligkeit mit“, erklärt Arnaud Valet, Werks- und Supply Chain Leiter bei Kermené.

Für Kermené stellt diese Partnerschaft einen wichtigen Schritt im Rahmen seines Bestreben dar, in modernste Technologien zu investieren, um höchste Qualität zu gewährleisten und die gesamte Lieferkette zu sichern. Mit ZetesMedea Shipping Verification verfügt der Hersteller jetzt über eines der effizientesten Systeme in der Branche, das eine einwandfreie Rückverfolgbarkeit und vollständige Kontrolle der Logistikflüsse zum Nutzen der E.Leclerc-Filialen und zum Wohl der Verbraucher ermöglicht.

Über Zetes

Zetes ist ein Technologieunternehmen, das auf Supply-Chain-Optimierung und Bürgeridentifizierung spezialisiert ist. Mit den Supply Chain-Lösungen schaffen Unternehmen Agilität, Transparenz und Rückverfolgbarkeit in ihrer gesamten vernetzten Lieferkette. Die Sparte Personenidentifizierung bietet öffentlichen Behörden und supranationalen Institutionen Lösungen für die Authentifizierung von Bürgern für die Ausgabe von sicheren Personalausweisen und Reisedokumenten und für die Erstellung nationaler Register oder von Wählerverzeichnissen.

Zetes hat seinen Hauptsitz in Brüssel und beschäftigt über 1.300 Mitarbeiter in 22 Ländern Europas, Nahosts und Afrikas. In 2017 wurde Zetes ein Tochterunternehmen der Panasonic Corporation. Weitere Informationen sind unter www.zetes.com/de oder im Newsletter erhältlich. Zetes in Social Media: LinkedIn.

Die Supply-Chain-Lösungen von Zetes

Mit dem zentralen Lösungsangebot und Zugriff auf modernste Technologien erreichen Organisationen, Agilität, Transparenz und Rückverfolgbarkeit von der Verpackungsanlage durchgehend bis zur Filiale. Das Know-how von Zetes erstreckt sich über ein breites Branchenspektrum: Einzelhandel, Pharmazeutische Industrie und Gesundheitswesen, Lagerhaltung und Distribution, Lebensmittel und Getränke, Produktion, Transport und Logistik, Automobilindustrie, Post und Kurierdienste.

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