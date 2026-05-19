IsoEnergys Bohrungen bestätigen Ressourcen-Erweiterungspotenzial!

Eine Reihe hochgradiger Treffer rund um die ‚Hurricane'-Lagerstätte und entlang des South Trends unterstreicht das Potenzial von ‚Larocque East' für weitere...

...Mineralisierungen in bislang wenig erkundeten Bereichen.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von IsoEnergy Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit IsoEnergy Ltd. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 19. Mai 2026, 5:33 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Bedarf an Kernenergie nimmt kontinuierlich zu. Die International Energy Agency erwartet, dass die nukleare Stromerzeugung im Zeitraum 2026 bis 2030 um durchschnittlich 2,8 % pro Jahr wächst. Das wäre mehr als doppelt so viel wie zwischen 2021 und 2025, als das Wachstum bei 1,3 % lag.

Gleichzeitig festigt sich die Tendenz hin zu einem strukturellen Uran-Defizit. Berechnungen der World Nuclear Association zeigen, dass sich die globale Urannachfrage im Referenzszenario von rund 179 Millionen Pfund U3O8 im Jahr 2025 auf etwa 391 Millionen Pfund U3O8 im Jahr 2040 mehr als verdoppeln könnte. Nach der IsoEnergy-Darstellung auf Basis dieser Marktdaten würden identifizierte Quellen 2040 nur rund 46 %...

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Viele Grüße,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: International Energy Agency: Electricity 2026, Analysis and forecast to 2030; World Nuclear Association: World Nuclear Fuel Report 2025; Cameco: ‚Cigar Lake' - Business/Operations, IsoEnergy Ltd.: Pressemitteilungen vom 23.04.2026, 28.04.2026 und 12.05.2026; IsoEnergy-Unternehmenspräsentation, Intro-Bild: Symbol-Bild, KI-generiert.

Hinweis zu Unternehmensgrafiken: Die im Artikel eingebundenen Projektgrafiken stammen aus IsoEnergy-Unterlagen bzw. IsoEnergy-Pressemitteilungen und werden im Kontext dieser entgeltlichen Marketingmitteilung verwendet.

Methodik/Annahmen: Diese Veröffentlichung stützt sich auf öffentlich zugängliche Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, technische Berichte nach NI 43-101, Angaben der International Energy Agency, der World Nuclear Association und weiterer im Quellenblock genannter Stellen. Es wurden keine eigenen geologischen Prüfungen, keine eigenen Bewertungsmodelle und keine Kursziele erstellt. Die Einordnung ist qualitativ, werblich und meinungsbasiert. Es besteht keine Aktualisierungspflicht; ein Update ist nicht geplant.

Technischer Hinweis: Explorations- und Entwicklungsangaben sind naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet. Radiometrische cps-Messungen sind keine chemischen Analysewerte; gemeldete Bohrabschnitte können von wahren Mächtigkeiten abweichen. Historische Angaben, Ressourcen, Projektvergleiche, Kosten- und Produktionsannahmen dürfen nicht als Garantie für künftige Ergebnisse verstanden werden.

Rechtlicher Hinweis / Art. 20 MAR / Delegierte Verordnung (EU) 2016/958 / § 85 WpHG: Diese Veröffentlichung ist eine Anzeige/Werbung/Marketingmitteilung und keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageempfehlung und keine Anlageberatung. Sie wurde von der JS Research GmbH, Olsberg, durch Jörg Schulte erstellt. Die Tätigkeit der JS Research GmbH ist gemäß § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt. Verantwortlicher Autor: Jörg Schulte, Geschäftsführer JS Research GmbH.

Interessenkonflikte/Vergütung: Diese Veröffentlichung erscheint im Auftrag von IsoEnergy Ltd. Die SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit IsoEnergy Ltd. Die JS Research GmbH erhält für Erstellung und/oder Verbreitung dieser Veröffentlichung eine Vergütung von SRC. Nach Kenntnis von JS Research halten JS Research GmbH, Jörg Schulte und Mitarbeiter der JS Research GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Netto-Long-Positionen von weniger als 0,5 % in IsoEnergy Ltd. Eigene Geschäfte in der Aktie können künftig ohne gesonderte Vorankündigung erfolgen. Market-Making- oder Investment-Banking-Beziehungen bestehen nicht.

Risikohinweise: Investments in Rohstoff-, Uran-, Explorations-, Entwicklungs- und Small-Cap-Aktien sind hochspekulativ. Es bestehen unter anderem Kurs-, Liquiditäts-, Währungs-, Rohstoffpreis-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Explorations-, Ressourcen-, Genehmigungs-, Umwelt-, Betriebs-, Länder-, Steuer- und Regulierungsrisiken bis hin zum Totalverlust. Uranprojekte unterliegen zusätzlich besonderen politischen, genehmigungsrechtlichen, technischen und marktabhängigen Risiken.

Keine Anlageberatung: Zwischen dem Leser und der JS Research GmbH, dem Autor oder weiteren Beteiligten kommt durch diese Veröffentlichung kein Beratungs-, Auskunfts- oder Vermögensverwaltungsvertrag zustande. Die Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren dar. Anlageentscheidungen sollten nur nach eigener Prüfung und nach Beratung durch eine qualifizierte Fachperson getroffen werden.

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