Kostenfreies Webinar: Unit- und Software Integration-Tests in sicherheitskritischen Projekten (Dipl.-Ing. Martin Heininger)

Die Verifysoft Technology GmbH wurde 2003 in Offenburg im Schwarzwald gegründet und hat sich seither als ein bedeutender Akteur im globalen Softwarevertriebsmarkt etabliert. Mit ihren Produkten wie dem Code-Coverage-Analyzer Testwell CTC++ sowie den Code-Komplexitätsmesswerkzeugen Testwell CMT++ bietet das Unternehmen einzigartige Produkte an, insbesondere durch die kontinuierliche Weiterentwicklung von Standards in der Softwaretechnik.

Ein besonders spannendes Webinar erwartet Sie am Donnerstag, den 30. Juli 2026, um 10:00 Uhr MEZ (Englisch). Durch die Veranstaltung führt Dipl.-Ing. Martin Heininger.

Sichern Sie sich jetzt Ihre kostenfreie Teilnahme und erfahren Sie mehr über folgende Themen:

• Die Rolle der statischen Analyse

• Die Rolle des Requirements Engineering in Bezug auf das Testen

• Software-Integration-Tests versus Software-Unit-Tests

• Methoden zur Ableitung von Normalbereichs- und Robustheitstestfällen

• Messung der strukturellen Abdeckung

• Die Aussagekraft von Überprüfungen des Tests

Das Webinar beleuchtet diese Aspekte im Kontext moderner Softwaretests und bietet fundierte Einblicke in bewährte Vorgehensweisen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte können sich für das Webinar am 30. Juli 2026 um 10:00 Uhr MEZ über folgenden Link anmelden:



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Das Webinar wird am selben Tag zusätzlich um 15:00 Uhr MEZ in englischer Sprache angeboten.