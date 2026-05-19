Zeitlose Entspannung trifft moderne Massagetechnologie: Der neue RelaxxOne Classic

Eleganter Massagesessel und Relaxsessel für stilvolles Wohnen, höchsten Komfort und wohltuende Regeneration

Hasede bei Hildesheim, Mai 2026 - Mit dem neuen RelaxxOne Classic präsentiert WELCON Europe GmbH & Co. KG einen Massagesessel und Relaxsessel, der klassische Wohnkultur mit moderner Entspannungstechnologie verbindet. Der RelaxxOne Classic wurde speziell für Menschen entwickelt, die Wert auf stilvolles Design, komfortables Sitzen und eine unkomplizierte Bedienung legen - insbesondere auch für Senioren.

Der neue RelaxxOne Classic vereint die Vorzüge eines hochwertigen Relaxsessels mit sanfter, wohltuender Massagetechnologie. Dabei bleibt seine technische Ausstattung dezent im Hintergrund: Statt futuristischer Optik überzeugt der Sessel mit zeitloser Eleganz, angenehmer Polsterung und harmonischer Integration in klassische Wohnräume.

"Mit dem RelaxxOne Classic schaffen wir einen Ort der Ruhe und Regeneration im eigenen Zuhause. Der Sessel verbindet Komfort, Funktionalität und stilvolles Wohnen auf besonders angenehme Weise", erklärt Gründer und Geschäftsführer Stefan Iburg.

Wohltuende Massage für den Alltag

Der RelaxxOne Classic bietet verschiedene Massagearten für individuelle Entspannung:

Knetmassage zur sanften Lockerung beanspruchter Muskulatur

Rollenmassage für gleichmäßige, beruhigende Bewegungen

Klopfmassage für aktivierende und belebende Effekte

Automatikprogramme oder manuelle Einstellungen nach persönlichem Wunsch

Besonderen Komfort bietet das umklappbare Nackenkissen: Mit aufgelegtem Kissen wirkt die Massage angenehm weich und sanft, ohne Kissen wird die Nackenmassage intensiver und die Wärmefunktion deutlich spürbarer.

Komfortabler Relaxsessel für stilvolles Wohnen

Neben der Massagefunktion überzeugt der RelaxxOne Classic als vollwertiger Relaxsessel für den täglichen Gebrauch. Die bequeme Relaxposition eignet sich ideal zum Lesen, Fernsehen oder Ausruhen. Eine integrierte Wärmefunktion unterstützt die Entspannung des Rückens, während die komfortable Beinauflage für zusätzliche Entlastung sorgt.

Die einfache und übersichtliche Bedienung macht den Sessel besonders alltagstauglich und komfortabel - auch für ältere Nutzer.

Hochwertige Ausstattung und langlebige Qualität

Der RelaxxOne Classic ist mit pflegeleichtem Longlife-Veganleder ausgestattet und überzeugt durch stabile Verarbeitung sowie komfortable Polsterung. Mit einer Belastbarkeit von bis zu 150 Kilogramm und einem Eigengewicht von 65 Kilogramm steht der Sessel für dauerhafte Qualität und sicheren Sitzkomfort.

Auch in puncto Energieeffizienz setzt das Modell Maßstäbe: Eine Stunde Massage verursacht bei einem Strompreis von 0,30 €/kWh lediglich rund 2,88 Cent Stromkosten.

Technische Daten

Maße sitzend (L × B × H): 104 × 85 × 104 cm

Maße liegend (L × B × H): 164 × 85 × 96 cm

Gewicht: 65 kg

Belastbarkeit: bis 150 kg

Stromversorgung: 230 V / 50 Hz / 96 W

Die bundesweite Lieferung erfolgt kostenlos.

Über WELCON Europe GmbH & Co. KG

Die WELCON Europe GmbH & Co. KG entwickelt und vertreibt hochwertige Wellness-, Relax- und Komfortprodukte für anspruchsvolle Wohn- und Lebensräume. Das Unternehmen steht für Qualität, innovative Technologien und langlebige Produkte mit Fokus auf Komfort und Wohlbefinden.

Weitere Informationen zum RelaxxOne Classic:

Produktseite RelaxxOne Classic

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Wohlbefinden, Entspannung und bewusste Lebensqualität prägen seit vielen Jahren die Philosophie von WELCON®. Als einer der führenden Anbieter exklusiver Wellness- und Komfortlösungen steht WELCON® für außergewöhnliche Qualität, zeitlose Eleganz und modernste Technologie. Unsere Produkte begeistern anspruchsvolle Privatkunden ebenso wie renommierte Hotels, Praxen und Fitnessstudios - in Deutschland und europaweit.

Das Sortiment von WELCON® umfasst bewusst nur ausgewählte Produkte, die höchste Ansprüche an Komfort, Verarbeitung und Design erfüllen. Außergewöhnliche Qualität muss dabei nicht unerreichbar sein: Durch den Verzicht auf kostenintensive Werbekampagnen und klassische Ladenlokale konzentrieren wir uns konsequent auf das Wesentliche - erstklassige Produkte zu einem bemerkenswert attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Diesen Vorteil geben wir direkt an unsere Kunden weiter.

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