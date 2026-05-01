Barfußschuhe und Longevity: Warum gesunde Bewegung und Langlebigkeit bei den Füßen anfangen

Buchholz, 19.5.2026 – Der Wunsch nach einem langen, gesunden und aktiven Leben prägt den Longevity-Trend wie kaum ein anderes Thema. Neben Ernährung, Schlaf, mentaler Balance und regelmäßiger Bewegung rückt dabei ein unterschätzter Faktor stärker in den Mittelpunkt: die Füße. Sie tragen den Menschen durchs Leben, stabilisieren den Körper und spielen eine zentrale Rolle für Balance, Haltung und Bewegungsqualität.

Die Techniker-Krankenkasse bringt es auf den Punkt: Füße sind die besseren Schuhe (1). Mit Barfußschuhen bietet leguano eine Lösung für Menschen, die ihren Alltag natürlicher, bewusster und bewegungsfreundlicher gestalten möchten. Die Schuhe verbinden Schutz mit maximaler Bewegungsfreiheit: eine flexible Sohle, viel Platz für die Zehen und ein klares, reduziertes Design ermöglichen ein Laufgefühl, das der natürlichen Fußbewegung weitaus näherkommt als klassische Schuhkonzepte.

„Longevity beginnt nicht erst im Fitnessstudio oder auf dem Teller. Sie beginnt im Alltag – mit jeder Bewegung, jedem Schritt und dem Bewusstsein für den eigenen Körper“, sagt Physiotherapeutin Michaela Mark von leguano. „Unsere Füße sind unser sicheres Fundament. Wer ihnen mehr Freiheit gibt, schafft eine wichtige Grundlage für natürliche Bewegung und langfristige Mobilität.“

Der moderne Alltag ist häufig von Sitzen, wenig Bewegung und stark gedämpftem Schuhwerk geprägt. Barfußschuhe setzen hier einen wohltuenden Gegenimpuls: Sie laden dazu ein, den Boden wieder bewusster wahrzunehmen, die Fußmuskulatur aktiver zu nutzen und abwechslungsreiche Bewegung in den Alltag zu integrieren. Gerade im Hinblick auf Longevity geht es nicht um kurzfristige Trends, sondern um nachhaltige Gewohnheiten, die Menschen bei Aktivität und Beweglichkeit unterstützen können.

leguano empfiehlt, den Umstieg von herkömmlichem Schuhwerk auf flexible Barfußschuhe bewusst und schrittweise zu gestalten. Wer bisher stützende oder gedämpfte Schuhe getragen hat, sollte den Füßen Zeit geben, sich an die neue Bewegungsfreiheit zu gewöhnen. Kurze Tragezeiten, achtsames Gehen und eine langsame Steigerung können helfen, den Körper behutsam an das neue Laufgefühl heranzuführen. Bei bestimmten Grunderkrankungen sollte ärztlicher Rat berücksichtigt werden.

Barfußschuhe stehen damit für mehr als nur ein Produkt. Sie verkörpern eine Haltung: weniger Einschränkung, mehr Körpergefühl und ein bewusster Umgang mit Bewegung. In einer Zeit, in der Longevity immer stärker mit Prävention, Selbstverantwortung und Lebensqualität verbunden wird, können natürliche Bewegungsimpulse im Alltag einen wertvollen Beitrag leisten. Die Barfußschuh-Kollektion von leguano ist aktuell in über 140 Barfußläden deutschlandweit oder unter www.leguano.eu erhältlich.

Über leguano

leguano entwickelt Barfußschuhe für Menschen, die natürliche Bewegung, Komfort und modernes Design miteinander verbinden möchten. Im Mittelpunkt stehen Fußfreiheit, hochwertige Materialien und ein bewusstes Tragegefühl – für Alltag, Freizeit und einen aktiven Lebensstil.

1. vgl. https://www.tk.de/techniker/gesundheit-foerdern/sport-und-bewegung/sport...