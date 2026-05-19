50 Jahre Meisterhaftigkeit: Goldener Meisterbrief für Wolfgang Rieckhof

Fürstenberg/Havel , Mai 2026

In einer Zeit, die von ständigem Wandel, Schnelllebigkeit und anonymen Großkonzernen geprägt ist, sind sie selten geworden: die echten, tief verwurzelten Familienbetriebe, die über Generationen hinweg Beständigkeit und höchste handwerkliche Qualität garantieren. Die AUGENOPTIK RIECKHOF GmbH aus Fürstenberg ist ein solches Paradebeispiel für gelebte Tradition. In diesem Jahr feiert das Unternehmen ein ganz besonderes Jubiläum: Senior-Chef (a.D.) Wolfgang Rieckhof (74) blickt auf stolze 50 Jahre Meisterkompetenz zurück.

Für diese außergewöhnliche Lebensleistung wurde ihm von der Handwerkskammer Ostthüringen der Goldene Meisterbrief verliehen - eine feierliche Würdigung für die Meisterschüler des Abschlussjahrgangs 1976.

Eine Familiengeschichte im Zeichen des guten Sehens

Die Erfolgsgeschichte des Fachgeschäfts ist seit jeher eng mit dem Namen Rieckhof verbunden. Im Jahr 1981 übernahm Wolfgang Rieckhof den Betrieb in der Bahnhofstraße 15 von seinem Vater Günther Rieckhof. Mit unermüdlichem Einsatz, handwerklichem Geschick und einem feinen Gespür für die Bedürfnisse seiner Kunden führte er das Geschäft vier Jahrzehnte lang erfolgreich durch alle wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wendepunkte hindurch. Für die Fürstenberger war und ist AUGENOPTIK RIECKHOF damit über Generationen hinweg die feste Anlaufstelle für Sehkomfort und Vertrauen.

Die Tradition lebt weiter

Dass Tradition bei Rieckhof kein verstaubter Begriff ist, sondern lebendig in die Zukunft getragen wird, bewies der fließende Generationenwechsel. Im Jahr 2021 übergab Wolfgang Rieckhof das Zepter final an seine beiden Töchter. Damit bleibt das Unternehmen auch in der dritten Generation in Familienhand - ein starkes Signal für Beständigkeit in der Region.

Nachdem er den Übergang noch einige Jahre beratend begleitete, verabschiedete sich Wolfgang Rieckhof Anfang 2025 endgültig in den wohlverdienten Ruhestand. Der Goldene Meisterbrief der Handwerkskammer Ostthüringen setzt nun den perfekten, glänzenden Schlusspunkt hinter eine beeindruckende berufliche Laufbahn.

"Ein halbes Jahrhundert Meisterhaftigkeit ist im heutigen Handwerk eine Seltenheit", heißt es aus dem Unternehmen. "Wir sind stolz auf das Fundament, das unser Vater und Großvater gelegt haben, und führen das Geschäft mit genau derselben Leidenschaft und Kundennähe fort."

Die AUGENOPTIK RIECKHOF GmbH bedankt sich auf diesem Weg auch bei all ihren treuen Kundinnen und Kunden, die diesen Weg über Jahrzehnte hinweg begleitet haben und den Familienbetrieb auch in Zukunft mit ihrem Vertrauen beehren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Augenoptik Rieckhof GmbH

Frau Kerstin Rieckhof

Bahnhofstraße 15 15

16798 Fürstenberg

Deutschland

fon ..: 03309338488

web ..: https://augenoptik-rieckhof.de/

email : info@opti-k.de

AUGENOPTIK RIECKHOF GmbH - Über sechs Jahrzehnte Meisterqualität und familiäre Beständigkeit in Fürstenberg

Es gibt Werte, die man nicht auf dem freien Markt kaufen kann: Vertrauen, jahrzehntelange Erfahrung und die tiefe Verwurzelung in einer Region. In einer modernen Wirtschaftswelt, die oft von schnellen Wechseln und anonymen Filialketten dominiert wird, setzt die AUGENOPTIK RIECKHOF GmbH in Fürstenberg ein klares Zeichen für Beständigkeit. Seit über 60 Jahren ist das traditionsreiche Fachgeschäft in der Bahnhofstraße 15 die feste Anlaufstelle für alle, die Präzision, exzellentes Handwerk und eine persönliche Beratung rund um das gute Sehen suchen.

Die Fundamente: Drei Generationen Augenoptik aus Leidenschaft

Die Geschichte des Unternehmens ist die Geschichte einer Familie, die ihr Handwerk von der Pike auf gelernt und gelebt hat und das Gesicht der Bahnhofstraße über Jahrzehnte prägte.

Die Gründung im Jahr 1960: Den Grundstein für den heutigen Erfolg legte Firmengründer Günther Rieckhof, als er im Jahr 1960 das Fachgeschäft eröffnete. Er schuf das solide Basis-Fundament, auf dem das Vertrauen der Fürstenberger Kunden über Generationen hinweg wachsen konnte.

Die Ära Wolfgang Rieckhof: Im Jahr 1981 übernahm sein Sohn Wolfgang Rieckhof das Geschäft in der Bahnhofstraße 15 von seinem Vater. Ganze vier Jahrzehnte lang steuerte er den Betrieb mit Weitsicht, meisterhaftem Geschick und unermüdlichem Einsatz durch alle wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zeitenwende.

Die Zukunft im Blick - Kathrin und Kerstin übernehmen: Im Jahr 2021 folgte final der erfolgreiche Generationenwechsel. Wolfgang Rieckhof übergab das Steuer final an seine beiden Töchter Kathrin und Kerstin. Damit ging das Traditionsunternehmen in die dritte Generation über - ein lebendiger Beweis dafür, dass sich familiäre Werte, gewachsene Expertise und moderne Unternehmensführung perfekt ergänzen.

Die Philosophie: Der Mensch im Mittelpunkt

Was unterscheidet die AUGENOPTIK RIECKHOF GmbH von großen Optik-Ketten? Es ist die gelebte Philosophie, dass eine Brille oder ein Sehkonzept so individuell sein muss wie der Mensch, der sie trägt. Hier ist der Kunde keine Nummer, sondern ein geschätzter Partner, dessen Sehbedürfnisse präzise und ohne Zeitdruck analysiert werden.

Das Leistungsspektrum vereint dabei traditionelles, ehrliches Handwerk mit modernster Technik:

Präzise Sehanalyse: Modernste Messverfahren für eine exakte Bestimmung der Sehstärke und des Sehprofils.

Individuelle Beratung: Typgerechte und stilbewusste Auswahl von Brillenfassungen sowie die perfekte Abstimmung von High-Tech-Brillengläsern oder Kontaktlinsen.

Eigene Werkstattkompetenz: Höchste Präzision bei der Einarbeitung der Gläser direkt vor Ort - Handwerk, das Qualität und Langlebigkeit garantiert.

Ein Stück Heimat und ein Versprechen für die Zukunft

Fürstenberg und die AUGENOPTIK RIECKHOF GmbH gehören einfach zusammen. Das Fachgeschäft ist über die sechs Jahrzehnte hinweg zu einer echten Institution gereift. Kunden schätzen nicht nur die fachliche Expertise, sondern vor allem die Gewissheit, dass hier auch morgen noch dieselben vertrauten Gesichter mit derselben Leidenschaft für sie da sind.

Unter der Leitung von Kathrin und Kerstin bleibt die AUGENOPTIK RIECKHOF GmbH genau das, was sie immer war und immer sein wird: Ein verlässlicher Partner für klares Sehen, ein Fels in der Brandung des schnellen Wandels und ein stolzes Vorzeigeunternehmen des regionalen Handwerks.

Pressekontakt:

Augenoptik Rieckhof GmbH

Frau Kerstin Rieckhof

Bahnhofstraße 15

16798 Fürstenberg

fon ..: 03309338488

email : info@opti-k.de