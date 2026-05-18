Startseite Spür dein Glück: Der neue Podcast von Dr. Christina Zech macht Glück alltagstauglich Pressetext verfasst von coretify am Mo, 2026-05-18 16:30. Was bedeutet echtes Glück – und warum fällt es uns oft so schwer, es zu fühlen? In ihrem neuen Podcast „Spür dein Glück – Der Good Life Podcast für Körper, Herz und Seele“ spricht Glückscoach Dr. Christina Zech über die großen Fragen des Lebens: Selbstliebe, Heilung, Motivation, innere Freiheit und persönliche Entwicklung.

Mit viel Herz, wissenschaftlichem Wissen, Humor und persönlichen Erfahrungen zeigt sie, wie Menschen auch in herausfordernden Zeiten mehr Lebensfreude und innere Stärke entwickeln können. Neben inspirierenden Solo-Folgen begrüßt Christina Zech spannende Expertinnen und Experten aus den Bereichen Glücksforschung, Psychologie, Spiritualität und Bildung: https://christinazech.com/podcast-psychologie/

Zu den bisherigen Gästen zählen unter anderem Pfarrer Tillmann Luther, Glückslehrerin Lucia Miggiano, Traumatherapeutin Dr. Katharina Drexler sowie Ernst Fritz-Schubert, der Gründer des Schulfachs Glück. Themen wie transgenerationale Traumata, emotionale Heilung, Motivation und die Frage, ob Glück lernbar ist, stehen dabei im Mittelpunkt.

Der Podcast richtet sich an alle, die bewusster leben, alte Muster verändern und ihr persönliches Glück neu entdecken möchten – ehrlich, bodenständig und inspirierend. Der Podcast ist auf allen gängigen Plattformen verfügbar, auf Spotify zusätzlich auch als Video-Podcast.

Jetzt „Spür dein Glück“ hören und neue Impulse für ein erfülltes Leben entdecken: https://open.spotify.com/show/5yrYhdFzQvOc40KvDD72h1?utm_gr=pr Über coretify Komplettes Benutzerprofil betrachten

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