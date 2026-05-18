k3 mapa GmbH: die Zinsen für Staatspapiere ziehen weltweit weiter an

Wiesbaden, 18.05.2026. Bereits im Jahr 2025 und im Januar 2026 warte die k3 mapa GmbH bereits vor den Auswirkungen der steigenden Zinsen in Japan. Die Situation ist seitdem kritischer geworden und führt zu steigenden Zinsen in den USA.

Am 21. Januar 2026 erinnerte die k3 mapa GmbH an die Auswirkungen von steigenden Zinsen in Japan auf die Weltwirtschaft. Im Januar 2026 zeigte sich auch die amerikanische Zentralbank FED offiziell beunruhigt. Damals lag der Zinssatz für 30-jährige japanische Staatspapiere bei 3,7%. Heute liegt er ca. 10% höher bei ca. 4,1%.

Bei steigenden Zinsen in Japan ebben die carry-trades weiter ab bzw. es könnte zu einer Umkehrung der Geldflüsse kommen – falls die amerikanischen Zinsen nicht auch ansteigen.

Die Zinsen für amerikanische 30-jährige Staatspapiere sind heute auch auf einen neuen Höchststand seit ca. 20 Jahren gestiegen: 5,14%.

"Die massive Ausweitung der Geldmenge in Japan - also des Kredits - ist nur in einem ungedeckten FIAT-Geldsystem möglich. Aufgrund der carry trades hat die gesamte Welt von dem billigen japanischen Geld profitiert. Wenn sich die carry trades nun umkehren sollten oder aufgrund fehlender Nachfrage nach US-Staatspapieren die US-Zinsen weiter ansteigen, dann werden die Auswirkungen global sein." - kommentiert Thorsten Schuppenhauer, Geschäftsführer der k3 mapa GmbH. Und er fährt fort: "Wir raten unseren Kunden sich mit der Wahrscheinlichkeit konstant hoher Inflation auseinanderzusetzen. Die aktuelle finanzpolitische Situation erinnert gefährlich an die Zeit in Deutschland nach dem I. Weltkrieg."

Die k3 mapa GmbH ist eine Managementberatung mit starkem Umsetzungsfokus. Alle k3-Berater besitzen mindestens 15 Jahre internationale Erfahrung in der Managementberatung und / oder in weltweit tätigen Konzernen / Mittelstand. k3 besitzt Expertise in den Kernfunktionen der Wertschöpfungskette. Basierend auf diesen Kompetenzfeldern bietet k3 seinen Kunden Unterstützung in drei Themenbereichen an: Strategie, Effizienz- und Restrukturierungsprogramme und Operational Excellence. Weitere Informationen: www.k3-mapa.com oder direkt über info@k3-mapa.com