Die Villa Estrella im Küstenort Telde auf Gran Canaria ist als internationale Gedenkstätte für L. Ron Hubbard restauriert und der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Das historische Anwesen erinnert an einen bedeutenden Abschnitt im Leben des Scientology-Gründers und ist Teil einer internationalen Reihe restaurierter Erinnerungsorte.

Die Villa Estrella befindet sich im Küstengebiet La Estrella in der Gemeinde Telde auf Gran Canaria. Das Anwesen mit Blick auf den Atlantik wurde originalgetreu restauriert und in den Zustand zurückversetzt, den es während des Aufenthalts von L. Ron Hubbard im Jahr 1967 hatte. Besucher finden dort restaurierte Wohn- und Arbeitsbereiche, historische Möbel, persönliche Gegenstände sowie technische Geräte aus dieser Zeit vor.

Nach Angaben der offiziellen Dokumentation traf L. Ron Hubbard im Februar 1967 in Las Palmas ein und richtete in La Estrella eine Operationsbasis für fortgeschrittene Forschung sowie für die Koordination maritimer Aktivitäten ein. Von diesem Standort aus wurden unter anderem Arbeiten an den Schiffen Enchanter und Avon River koordiniert. Die Villa diente dabei sowohl als Wohnsitz als auch als organisatorischer Mittelpunkt dieser Aktivitäten.

Die Villa Estrella ist die zehnte internationale Gedenkstätte innerhalb einer Reihe restaurierter Erinnerungsorte aus dem Leben L. Ron Hubbards. Diese Standorte befinden sich in verschiedenen Ländern und dokumentieren wichtige Stationen aus dem Leben und Wirken des Gründers von Dianetik und Scientology. Ziel der Restaurierungen ist es, die Gebäude möglichst authentisch zu erhalten und Besuchern einen Einblick in die jeweiligen historischen Zeitabschnitte zu geben.

Während der Präsentation der Villa wurde auch auf die Verbindung des Hauses mit der lokalen Geschichte von La Estrella hingewiesen. Teilnehmer beschrieben die besondere Lage zwischen Küste und Atlantik sowie die Wiederherstellung der ursprünglichen Architektur und Gartengestaltung. Der kanarische Garten mit schwarzem Vulkangestein und roten Geranien wurde ebenso rekonstruiert wie zahlreiche Inneneinrichtungen aus den 1960er Jahren.

Die Veranstaltung wurde von kanarischer Folklore begleitet und brachte Besucher aus unterschiedlichen Ländern zusammen. Neben den restaurierten Räumen standen auch historische Dokumente, Fotografien und Gegenstände aus der Zeit des Aufenthalts von L. Ron Hubbard im Mittelpunkt der Präsentation. Mehrere Besucher verwiesen dabei auf die Verbindung des Hauses mit der Geschichte der Gemeinde Telde und der Region Gran Canaria.

Die internationalen Gedenkstätten für L. Ron Hubbard umfassen inzwischen historische Standorte in den Vereinigten Staaten, Südafrika, dem Vereinigten Königreich und weiteren Ländern. Die Villa Estrella ergänzt diese Reihe um einen Standort auf den Kanarischen Inseln und dokumentiert einen Abschnitt aus Hubbards Zeit im Atlantikraum während der 1960er Jahre.

Scientology-Kirche in Spanien anerkannt

Die Scientology-Kirche ist in Spanien offiziell als Religionsgemeinschaft anerkannt. Im Jahr 2007 entschied das Nationale Gericht Spaniens zugunsten der Eintragung der Scientology-Kirche in das Register religiöser Körperschaften. Das Urteil wurde später rechtskräftig und gilt als bedeutende Entscheidung zur Religionsfreiheit in Spanien.

Heute ist die Scientology-Kirche in Spanien mit Kirchen, Missionen sowie sozialen Initiativen und Projekten vertreten. Dazu gehören Aktivitäten in den Bereichen Drogenprävention, Menschenrechtsbildung und ehrenamtliche Hilfeleistungen.