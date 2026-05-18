„Sterne über Frankfurt“ startet am 19. Mai: Letzte freie Plätze

Frankfurt bereitet sich auf den kulinarischen Höhepunkt des Jahres vor: Am 23. Juni wird im Gesellschaftshaus Palmengarten die Guide-Michelin-Sterneverleihung 2026 stattfinden. Bereits ab dem 19. Mai startet mit „Sterne über Frankfurt“ ein hochkarätiges Veranstaltungsprogramm, das über mehrere Wochen hinweg die Vielfalt, Kreativität und Innovationskraft der Gastronomieszene in den Mittelpunkt rückt. Für einige der exklusiven Genuss-Events sind aktuell noch wenige Tickets erhältlich.

Frankfurt, Mai 2026. Fine Dining, Live-Cooking, Tastings, Talks und außergewöhnliche Veranstaltungen machen „Sterne über Frankfurt“ erneut zu einem besonderen Genussfestival. Ziel der Reihe ist es, Frankfurt als bedeutenden Standort gastronomischer Exzellenz sichtbar zu machen, die Vielfalt der Branche zu präsentieren und zugleich Nachwuchs, regionale Konzepte sowie die Zukunft der Gastronomie gezielt zu fördern. Gleichzeitig sollen Gäste aus der gesamten Region besondere Momente erleben und das Flair der Guide-Michelin-Sterneverleihung in der ganzen Stadt miterleben können.

„Mit ‚Sterne über Frankfurt‘ schaffen wir weit mehr als ein Begleitprogramm zur Michelin Guide Ceremony. Wir bringen die gastronomische Vielfalt unserer Stadt und unserer Branche zusammen. Frankfurt wird über Wochen hinweg zum Treffpunkt für Spitzenköchinnen und Spitzenköche, Gastgeber und Genussliebhaber aus ganz Deutschland. Besonders wichtig ist uns dabei der Blick auf den Nachwuchs, denn dort entsteht die Gastronomie von morgen“, sagt Robert Mangold, Präsident des DEHOGA Hessen und Veranstalter von „Sterne über Frankfurt“.

Auftakt und Gastronomie-Nachwuchs im Fokus

„Den Auftakt bildet am 19. Mai die Welcome Party im neuen Frankfurter Hotel ‚The Florentin‘. Das erst kürzlich eröffnete Haus bietet den idealen Rahmen für den Start von ‚Sterne über Frankfurt‘ und setzt bereits jetzt neue Akzente in der Frankfurter Hotellerie. Sterneköche präsentieren dort an verschiedenen Live-Stationen ihre Gerichte und geben damit einen ersten Vorgeschmack auf die kommenden Wochen.“

Besonders im Fokus steht in diesem Jahr auch die Förderung junger Talente. Beim Event „Frankfurter Nachwuchs – Freigeister kochen“ am 12. Juni gestalten Auszubildende der Bergius-Berufsschule gemeinsam mit ihren Mentoren einen außergewöhnlichen Abend, der zeigt, wie viel Kreativität, Leidenschaft und handwerkliches Können bereits in der nächsten Generation von Köchinnen und Köchen steckt.

Regionale Kultur in der Hauptrolle

Auch regionale Genusskultur spielt bei „Sterne über Frankfurt“ eine zentrale Rolle: Unter dem Motto „Äppelwoi, Geschichten & hessische Spezialitäten“ widmet sich das Restaurant „Daheim bei den drei Steubern“ am 8. Juni der hessischen Küche und heimischen Apfelweinen. Ebenfalls ganz im Zeichen regionaler Genusskultur steht am 16. Juni das Event „Stöffsche & Sterneküche“, bei dem Andreas Schneider und Zwei-Sterne-Koch Andreas Krolik auf dem Obsthof am Steinberg traditionelle Apfelweinkultur mit moderner Sterneküche verbinden.

Nordic Night und Sterneverleihung als krönender Abschluss

Ein besonderer Moment erwartet Frankfurt am Vorabend der Michelin Guide Ceremony: Am 22. Juni empfängt der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt zahlreiche Sterneköchinnen und Sterneköche aus ganz Deutschland im Römer. Rund 70 Sterneköche werden zu diesem Empfang erwartet. Direkt im Anschluss folgt mit der „Nordic Night“ im Frankfurter Hof ein kulinarischer Abend, bei dem Sterneköche an verschiedenen Live-Kochstationen moderne nordische Küche präsentieren und damit den Auftakt für das große Finale der Sterneverleihung schaffen.

Höhepunkt und krönender Abschluss der Veranstaltungsreihe ist die Verleihung der Guide-Michelin-Sterne am 23. Juni im Gesellschaftshaus Palmengarten. Ausgezeichnet werden die besten Restaurants Deutschlands. Die Teilnahme an der Verleihung ist ausschließlich auf Einladung möglich. Die Veranstaltung wird live über die offiziellen YouTube- und Facebook-Kanäle des Guide MICHELIN übertragen.

Weitere Informationen und Tickets zu den Events gibt es unter www.sterneueberfrankfurt.de.

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