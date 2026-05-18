Bestandsnachfolger aus Idstein sucht Maklerbestand oder Maklerunternehmen im Rhein-Main-Gebiet

Persönliche Nachfolgelösung für Versicherungsmakler mit Blick auf Kontinuität, Kundenbindung und langfristige Weiterführung

Der Generationswechsel beschäftigt derzeit viele Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmakler in Deutschland. Besonders inhabergeführte Maklerunternehmen stehen vor der Herausforderung, für ihr Lebenswerk eine passende und vertrauensvolle Nachfolgelösung zu finden.

Ein engagiertes Gründerteam aus Idstein sucht aktuell im Rahmen einer langfristig angelegten Nachfolgestrategie einen Maklerbestand oder ein Maklerunternehmen zur Übernahme - insbesondere im Rheingau-Taunus-Kreis, Limburg, Bad Camberg, Aarbergen, Idstein, Bad Schwalbach, Taunusstein, Wiesbaden sowie im gesamten Rhein-Main-Gebiet.

Nachfolge mit persönlicher Verantwortung und fachlicher Kompetenz

Das Team besteht aus zwei Personen mit sich ideal ergänzenden beruflichen Hintergründen:

Einerseits aus einer erfahrenen Vertriebspersönlichkeit mit langjähriger Praxis im Versicherungsvertrieb und umfassender Verantwortung für Bestandsbetreuung, Neukundengewinnung und regionale Netzwerkpflege. Der Fokus liegt auf persönlicher Kundenbetreuung, nachhaltiger Bestandsentwicklung und vertrauensvollen Kundenbeziehungen.

Ergänzt wird dies durch eine zweite Person mit Erfahrung bei einem großen Versicherer sowie einem international tätigen Versicherungsmakler. Die Schwerpunkte liegen insbesondere in den Bereichen Risikobewertung, Portfolioanalyse, Controlling, Reporting sowie strategischer Unternehmensentwicklung.

Während die operative Betreuung und Kundenführung dauerhaft durch die vertriebsorientierte Person in Vollzeit übernommen werden soll, begleitet die zweite Person die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens unter anderem in den Bereichen:

* Geschäftsentwicklung und strategische Ausrichtung

* Zielgruppen- und Produktpartnersteuerung

* Prozessoptimierung und Organisationsentwicklung

* Controlling, Reporting sowie Finanz- und Buchhaltungsorganisation

Langfristige Fortführung statt kurzfristiger Investorenlösung

Gesucht werden Makler- oder Agenturbestände, die über Jahre mit persönlichem Engagement aufgebaut wurden und bei denen unabhängige, kundenorientierte Beratung im Mittelpunkt steht. Besonders interessant sind privatkundenorientierte oder gemischte Bestände.

Das Gründerteam verfolgt ausdrücklich das Ziel, ein regional verankertes und nachhaltig wachsendes Maklerhaus mit hoher Beratungsqualität aufzubauen. Im Vordergrund stehen Werte wie Verlässlichkeit, Fairness, Diskretion und Kontinuität - nicht kurzfristige Renditeinteressen oder ein schneller Weiterverkauf.

Flexible Modelle für die Bestandsübergabe

Bei der Gestaltung der Nachfolge zeigt sich das Team offen und flexibel. Denkbar sind unter anderem:

* vollständige Bestandsverkäufe

* gleitende Übergangsmodelle mit begleitender Mitarbeit des bisherigen Inhabers

* Stufenmodelle oder Rentenlösungen

Auch die Übernahme bestehender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie vorhandener Bürostandorte ist grundsätzlich möglich, sofern dies gewünscht wird. Ebenso kommt eine reine Bestandsübertragung ohne Personal- oder Büroübernahme infrage.

Diskrete und vertrauliche Kontaktaufnahme

Die Übergabe eines Versicherungsbestandes ist Vertrauenssache. Deshalb legt das Gründerteam besonderen Wert auf eine diskrete, strukturierte und partnerschaftliche Abwicklung unter Berücksichtigung der individuellen Wünsche des abgebenden Maklers.

Maklerinnen und Makler, die sich frühzeitig mit ihrer Nachfolge beschäftigen und ihren Bestand in verantwortungsvolle Hände geben möchten, können unverbindlich und vertraulich Kontakt über den Makler Nachfolger Club e.V. aufnehmen.

Kontaktanfrage Bestandsnachfolger Nr: 65260406 an:

Thomas Suchoweew, Geschäftsführer bei Suchoweew Consulting GmbH & Co.KG und Vorstand im Makler Nachfolger Club e.V. Betreiber von Bestandsnachfolge24 .

Die TOP Experten für erfolgreiche Nachfolgeplanung im Rheingau-Taunus-Kreis

Bei Interesse an einer Zusammenarbeit oder zur Vereinbarung eines vertraulichen Erstgesprächs nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf und senden uns eine E-Mail an info@suchoweew.de oder nützen Sie unser Kontaktformular wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Makler Nachfolger Club e.V.

Herr Thomas Suchoweew

Rothenbühlstraße 1

96163 Gundelsheim bei Bamberg

Deutschland

fon ..: 0172-8629096

web ..: https://www.makler-nachfolger-club.de

email : suchoweew@makler-nachfolger-club.de

Der ersten deutschen Makler Nachfolger Club e.V. hat sich darauf spezialisiert Maklern und Unternehmen auf die Übergabe ihres Bestands vorzubereiten. Dazu bringt der Verein Maklerunternehmen mit den passenden Nachfolgerkandidaten oder potenziellen Kaufinteressenten zusammen. Mit einem bundesweiten Nachfolger-Poll von über 2.000 Kandidaten ist der Verein in der Lage den optimalen Nachfolger zu vermitteln. Zu den Zielen des Makler-Nachfolger-Clubs gehören die Sicherstellung eines nachhaltigen Generationenwechsels, und damit des aufgebauten Lebenswerks sowie eine nachhaltige Betreuung der Kundenbestände. Dazu kommt auch die Erzielung eines optimalen Verkaufspreises, allerdings immer mit dem Ziel, einen würdigen Nachfolger zu finden, der den Unternehmenswert zu schätzen weiß. Mit dieser Arbeit leistet der Makler-Nachfolger-Club sowohl einen Beitrag zur Sicherstellung persönlich erarbeiteter Assets Werte als auch zur Fortführung wirtschaftlich gesunder Unternehmen.

Pressekontakt:

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