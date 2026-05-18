Nagelstudio Magdeburg: Professionelles Nageldesign mit Fokus auf Gesundheit & individuellem Design

Neues Nagelstudio in Magdeburg (39128) am Baumschulenweg 2 bietet Gelnägel, Maniküre und Nagelverlängerung - Individuelle Beratung und hochwertige Produkte stehen im Mittelpunkt

Zucker-Venus, etabliertes Beauty-Studio in Magdeburg, erweitert sein Angebot um professionelles Nageldesign. Das neue Nagelstudio Magdeburg am Baumschulenweg 2, 39128 Magdeburg, positioniert sich als ganzheitlicher Ansprechpartner für gesunde, gepflegte Nägel und kreatives Nageldesign in Magdeburg.

Nagelstudio Magdeburg: Leistungen auf einen Blick

Das Nagelstudio Magdeburg bietet Ihnen am Baumschulenweg 2 ein umfassendes Spektrum an professionellen Behandlungen:

Kreatives Nageldesign Magdeburg

Individuelle Nail Art von klassisch-elegant bis modern-trendig, präzise umgesetzt von erfahrenen Nail Artists.

Hochwertige Gelnägel

Langlebige Modelle mit natürlichem Glanz und hoher Bruchfestigkeit - perfekt für den stressigen Alltag.

Professionelle Maniküre

Gründliche Pflege der Naturnägel und Hände als gesunde Basis für jedes Nageldesign.

Natürliche Nagelverlängerung

Aufbau mit hochwertigen Gelen für gleichmäßige Formen, die täuschend echt aussehen und sich leicht anfühlen.

Individuelle Nagelberatung

Persönliche Analyse Ihres Nageltyps und Empfehlung der passenden Pflege für maximale Haltbarkeit.

Warum Zucker-Venus das richtige Nagelstudio Magdeburg ist

Gesundheit vor Schönheit: Zucker-Venus legt besonderen Wert auf die Gesundheit der Naturnägel. Durch die Verwendung hautverträglicher Premium-Produkte und schonender Techniken bleiben die Nägel auch bei regelmäßigen Behandlungen kräftig.

Individuelle Beratung statt Standard: Jede Kundin erhält eine detaillierte Analyse ihres Nagelzustands und maßgeschneiderte Empfehlungen - für ein Ergebnis, das perfekt zu ihr passt.

Hygiene & Sicherheit: Sterilisierte Werkzeuge, Einweg-Materialien garantieren höchste Sicherheitsstandards im Nagelstudio Magdeburg.

Nachhaltige Ergebnisse: Durch hochwertige Materialien und professionelle Anwendung halten die Behandlungen länger - gut für die Nägel und den Geldbeutel.

Zitat der Inhaberin

"Wir möchten mit unserem Nagelstudio Magdeburg mehr sein als nur ein Beauty-Studio. Unsere Kundinnen sollen mit gesunden, schönen Nägeln und einem gestärkten Selbstbewusstsein das Studio verlassen. Schönheit und Gesundheit schließen sich für uns nicht aus - sie gehören zusammen."

Fakten auf einen Blick

Adresse: Baumschulenweg 2, 39128 Magdeburg

Telefon: 0391 50549134

Website: www.zucker-venus.de

E-Mail: info@zucker-venus.de

Öffnungszeiten: Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr

Zahlung: Bar, EC-Karte, Kreditkarte, PayPal

Parken: Parkplätze in der Nähe vorhanden

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Nagelstudio Magdeburg

Wo befindet sich das Nagelstudio Magdeburg von Zucker-Venus?

Unser Nagelstudio Magdeburg liegt zentral am Baumschulenweg 2, 39128 Magdeburg. Das Studio ist gut erreichbar und bietet eine ruhige, angenehme Atmosphäre für Ihre Behandlungen.

Welche Leistungen bietet das Nagelstudio Magdeburg an?

Wir bieten ein umfassendes Angebot an Nagelpflege und Gestaltung. Dazu gehören professionelles Nageldesign, langlebige Gelnägel, klassische Maniküre sowie Nagelverlängerung. Jede Behandlung wird individuell auf Ihre Wünsche und die Gesundheit Ihrer Nägel abgestimmt.

Wie wird die Hygiene im Nagelstudio Magdeburg sichergestellt?

Hygiene hat bei Zucker-Venus höchste Priorität. Wir arbeiten mit streng sterilisierten Werkzeugen, verwenden Einweg-Materialien wo immer möglich und setzen auf hochwertige, hautverträgliche Produkte. So ist Ihre Sicherheit in unserem Nagelstudio Magdeburg jederzeit gewährleistet.

Wie kann ich einen Termin im Nagelstudio Magdeburg vereinbaren?

Terminvereinbarungen sind ganz einfach: Rufen Sie uns unter der Telefonnummer 0391 50549134 an oder nutzen Sie unser Online-Kontaktformular auf www.zucker-venus.de. Wir finden gemeinsam den passenden Zeitpunkt für Ihren Besuch.

Sind die Preise im Nagelstudio Magdeburg transparent?

Ja, Transparenz ist uns wichtig. Sie erhalten vor jeder Behandlung eine klare Übersicht über die anfallenden Kosten. Es gibt keine versteckten Gebühren - bei Zucker-Venus wissen Sie immer genau, welche Qualität Sie zu welchem Preis erhalten.

Sind Parkplätze am Nagelstudio Magdeburg vorhanden?

Ja, für Ihren Besuch im Nagelstudio Magdeburg sind ausreichend Parkmöglichkeiten in der Nähe vorhanden. Unser Studio am Baumschulenweg 2, 39128 Magdeburg, ist gut mit dem Auto erreichbar. Öffentliche Parkplätze und Parkzonen finden Sie in unmittelbarer Umgebung, sodass Sie entspannt und stressfrei zu Ihrem Termin anreisen können.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Zucker Venus

Frau Julia Thürmann

Baumschulenweg 2

39128 Magdeburg

Deutschland

fon ..: 039150549134

web ..: https://zucker-venus.de/

email : info@zucker-venus.de

Das Beauty-Studio Zucker-Venus am Baumschulenweg 2, 39128 Magdeburg, bietet ab sofort auch professionelles Nageldesign an. Damit ist Zucker-Venus Ihre Komplett-Adresse für Beauty in Magdeburg: Neben Nageldesign, Gelnägeln und Maniküre finden Sie bei uns weiterhin sanfte Haarentfernung mit Sugaring, Wimpernverlängerung, Wimpernlifting und professionelle Visagistik. Unter der Leitung von Julia Thürmann setzen wir auf hautverträgliche Premium-Produkte, individuelle Beratung und höchste Hygienestandards.

Pressekontakt:

Zucker Venus

Frau Julia Thürmann

Baumschulenweg 2

39128 Magdeburg

fon ..: 039150549134

web ..: https://zucker-venus.de/

email : info@zucker-venus.de