Unternehmen stehen durch die E-Rechnungspflicht vor neuen Herausforderungen - StampSmart vereinfacht das

Neue gesetzliche Anforderungen erhöhen den Druck auf Unternehmen bei der digitalen Rechnungsverarbeitung und Dokumentenorganisation. StampSmart hilft Ihnen dabei.

Mit der schrittweisen Einführung der verpflichtenden E-Rechnung in Deutschland müssen Unternehmen ihre internen Prozesse modernisieren. Viele Betriebe stehen dabei vor der Herausforderung, eingehende Rechnungen, PDFs und elektronische Dokumente effizient zu erfassen, zu organisieren und nachvollziehbar zu archivieren.

Bereits heute müssen viele Unternehmen elektronische Rechnungen empfangen können. In den kommenden Jahren werden die gesetzlichen Anforderungen weiter ausgeweitet. Besonders kleine und mittelständische Unternehmen suchen nach Lösungen, um eingehende Rechnungen, PDFs und digitale Dokumente effizient zu erfassen, zentral zu organisieren und langfristig nachvollziehbar zu archivieren.

StampSmart bietet Unternehmen eine Lösung - angefangen vom digitalen Posteingangsstempel bis hin zur GoBD-verpflichtenden Archivierung eingehender Dokumente. Ziel ist es, manuelle Abläufe zu reduzieren und digitale Dokumentenprozesse einfacher, schneller und übersichtlicher zu gestalten. Dabei wird StampSmart komplett in Ihr bestehendes Dokumentenmanagement-System integriert.

In zahlreichen Betrieben werden Rechnungen weiterhin manuell aus E-Mails gespeichert, in unterschiedlichen Ordnern abgelegt oder ausgedruckt archiviert. Dadurch entstehen häufig lange Suchzeiten, fehleranfällige Prozesse und unnötiger Verwaltungsaufwand. Genau an diesem Punkt setzt StampSmart an. Der digitale Posteingangsstempel sowie die Datenbank-Erfassung aller Dokumente sind nur einige Bausteine, um Unternehmen dabei zu unterstützen, eingehende Dokumente automatisiert zu erfassen, zentral zu organisieren und nachvollziehbar zu verwalten.

"Die verpflichtende E-Rechnung zeigt vielen Unternehmen, dass bestehende Dokumentenprozesse modernisiert werden müssen. Unser Ziel mit StampSmart ist es, digitale Dokumentenabläufe einfach, nachvollziehbar und effizient zu gestalten", erklärt Mario, der Gründer.

Die Einführung der E-Rechnung gilt als wichtiger Bestandteil der fortschreitenden Digitalisierung von Geschäftsprozessen in Deutschland. Elektronische Rechnungen sollen die automatisierte Verarbeitung von Dokumenten ermöglichen, Fehler reduzieren und Verwaltungsprozesse beschleunigen. Unternehmen benötigen dafür zunehmend Systeme, die digitale Dokumente strukturiert erfassen und effizient organisieren können.

Genau dabei unterstützt StampSmart Unternehmen bei der Digitalisierung ihres Dokumenteneingangs und bei der Einführung moderner Prozesse rund um Rechnungen, PDFs und jeglicher elektronischer Dokumente. Die Plattform wurde entwickelt, um Verwaltungsaufwand zu reduzieren und digitale Abläufe einfacher nutzbar zu machen.

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Tobias Busch

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