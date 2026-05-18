Global Top10: Deutscher WissensBlog gegen Polarisierung und KI-Filter (Serie "Zukunft unter Spannung" Teil 2)

Enge Horizonte fördern Polarisierung. Während KI, soziale Medien und Algorithmen den Tunnelblick verstärken, setzt ein deutscher WissensBlog bewusst auf Perspektivenvielfalt - und ist weltweit Top10

Köln, 15. Mai 2026 - Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet ein deutsches WissensPortal zu Kultur, DEI und Führung zur globalen Spitze gehört? Bereits lange vor der heutigen KI- und Polarisierungs­debatte begann ein Kölner Team, Inhalte zu Kultur, Vielfalt, Führung und gesellschaftlichem Wandel systematisch zu einzuordnen, aufzubereiten und zugänglich zu machen. Heute umfasst die DiversityMine rund 2.000 Fachbeiträge in zwei Sprachen - und wird seit 2025 vom internationalen Anbieter Feedspot in den weltweiten Top10 gelistet.

Breite, Tiefe, Verlässlichkeit und Zugänglichkeit helfen aus der Bubble

Seit Jahren begrenzen Filterblasen, Echokammern und Falschinformationen die Informationsbasis von Menschen - und Unternehmen. KI verstärkt das Problem mit Vereinfachungen und Deepfakes. Für die Wirtschaft bieten sich Chancen und zu wenig beachtete Gefahren. "Wenn Entscheidungen auf selektiven Informationen beruhen, wird Strategie zum Glücksspiel", warnt Michael Stuber, der Macher des SpitzenBlogs. Er setzt sich seit über 20 Jahren für einen evidenzbasierten Umgang mit Kultur, Vielfalt und Führung ein.

Menschliche Mechanismen - verständlich und gefährlich

Viele Menschen kennen die Gefahr der Desinformation und ‚gehen ins Internet' - mit besten Absichten. Doch Suchmaschinen, soziale Medien und KI-Modelle liefern häufig kein breites Bild, sondern vorgefilterte Wirklichkeiten. Sie bedienen Präferenzen und Erwartungen - und verstärken Tunnelblick und Polarisierung nahezu unbemerkt. Durchsuchbare, redaktionell gepflegte Archive sind daher eine wichtige Ergänzung algorithmisch gefilterter Informationen.

Globaler Spitzenplatz als Belohnung für Inhalte gegen Polarisierung

Die Publikationen begannen 1997, erste Newsletter 2002 und schon 2014 startete der WissensBlog - in 2 Sprachen mit 8 Kategorien, 10 Tags und damals über 1.000 Beiträgen; heute rund 2.000. Kontinuierliche Publikationsanstrengungen und technische Aktualisierungen zahlten sich aus: Im Mai 2025 landete die DiversityMine in den Top10 des Informationsanbieter Feedspot, der nach eigenen Angaben '_tausende Blogs nach Relevanz, Autorität, Präsenz und Aktualität' _ausgewertet hatte. Für Stuber ist die Auszeichnung vor allem eine Bestätigung für langfristige Informationsarbeit: "Wir stehen seit Beginn für Evidenzbasierung, Perspektivenvielfalt und konstruktive Orientierung in komplexen Zeiten." Heute sei das wichtiger denn je.

InfoBox (2-spaltig) Das Profil der DiversityMine (https://de.diversitymine.eu)

2 Sprachen: Deutsch & Englisch

1.985 deutsche Beiträge (1.485 Englische)

4 Haupt-Kategorien: Business Case, Kultur & Führung, Strategien & Instrumente, HR

4 Neben-Kategorien: Marketing, Medien, Politik, Non-Profit

7 Themen-Tags Alter, Behinderung, Ethnie, Geschlecht, LGBTQ, Religion, Work/Life

3 Übergreifende Kriterien: Ganzheitlich, Inclusion, International

Schwerpunkte:

Kategorie Strategien & Instrumente 560+ Beiträge

Kategorie Medien 340+ Beiträge

Kategorie Business Case 330+ Beiträge

Kategorie Politik 480+ Beiträge

Tag Gender 770+ Beiträge

Tag Alter 580+ Beiträge

Tag Ethnie 520+ Beiträge

Tag International 480+ Beiträge

Forschungsbasiert 450+ Beiträge

Englischer Blog https://en.diversitymine.eu

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ungleich Besser Diversity Consulting (Michael Stuber)

Herr Michael Stuber

Richard-Wagner-Str. 25

50674 Köln

Deutschland

fon ..: 02212221250

web ..: https://www.ungleich-besser.de

email : kommunikation@ungleich-besser.de

Ungleich Besser steht für evidenzbasierte, international erfahrene Forschung und Beratung zu Kultur, Vielfalts- und Führungsthemen mit strategischem Fokus. Seit über 20 Jahren entwickelt das Team um Michael Stuber fundierte Konzepte für Unternehmen, Institutionen und Organisationen. Der Ansatz Engineering D&I verbindet Analyse, Wirkung und Relevanz - für maßgeschneiderte Lösungen, die Kultur als wirtschaftliches Potenzial für alle nutzbar machen.

Pressekontakt:

Ungleich Besser Diversity Consulting (Michael Stuber)

Herr Michael Stuber

Richard-Wagner-Str. 25

50674 Köln

fon ..: 02212221250

email : kommunikation@ungleich-besser.de