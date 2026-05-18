hosting.de GmbH stellt Adminbolt vor: Die innovative und kostengünstige Alternative zu cPanel

hosting.de GmbH erweitert ihr Serverangebot um Adminbolt.

Aachen, Mai 2026 - Die hosting.de GmbH erweitert ihr Serverangebot um Adminbolt, ein modernes Hosting-Control-Panel für Agenturen, Freelancer, Self-Hoster sowie Hosting- und Cloud-Anbieter. Mit Adminbolt lassen sich zentrale Hosting-Aufgaben wie die Verwaltung von Websites, Kundenaccounts, DNS-Einstellungen, SSL-Zertifikaten und Serverumgebungen über eine einheitliche Oberfläche steuern.

Revolutionierung des Webhosting: Adminbolt

Das Angebot richtet sich insbesondere an Dienstleister, die mehrere Kundenprojekte betreuen und dafür eine übersichtliche Verwaltungsoberfläche benötigen. Agenturen und Freelancer können über Adminbolt Kundenzugriffe delegieren, DNS- und SSL-Einstellungen zentral kontrollieren und wiederkehrende Aufgaben in der technischen Betreuung vereinfachen.

Im Vergleich zu klassischen Hosting-Control-Panels wie cPanel oder Plesk setzt Adminbolt auf einen modernen, API-first-orientierten Ansatz, planbare Kosten und eine schlankere Bedienung. Während viele etablierte Control Panels historisch gewachsene Strukturen und nutzungsabhängige Lizenzmodelle mitbringen, stellt Adminbolt zentrale Funktionen für moderne VPS-, Cloud- und Agentur-Umgebungen in einer Oberfläche bereit. Ausserdem ist Adminbolt made in Europe.

"Mit Adminbolt nehmen wir ein modernes Hosting-Control-Panel in unser Serverangebot auf, das Agenturen, Freelancer und Self-Hoster bei der täglichen Verwaltung ihrer Hosting-Umgebungen unterstützt. Der Fokus liegt auf einer klaren Oberfläche, zentraler Verwaltung und planbaren Kosten", sagt Oliver Dick, Geschäftsführer der hosting.de GmbH.

Adminbolt ist seit April 2026 Teil des Serverangebots der hosting.de GmbH und kann über hosting.de/agentur-server/ genutzt werden. Bei den XL- und XXL-Servern ist Adminbolt ohne Mehrpreis bereits enthalten.

Mehrwert für Kunden durch die effiziente Verwaltung von Adminbolt

Darüber hinaus ermöglicht Adminbolt eine zentrale Verwaltung aller Server, sodass ein Wechsel zwischen verschiedenen Systemen überflüssig wird. Sie hilft den Nutzern, Probleme zu erkennen, bevor die Agenturkunden diese bemerken. Diese neue Funktion bietet Webhosting-Firmen und Internetagenturen, die in der Branche tätig sind, einen unvergleichlichen Wettbewerbsvorteil. Insbesondere zielt die hosting.de GmbH mit ihrer neuesten Errungenschaft, dem Adminbolt, auf Agenturen, Freelancer, Kunden sowie Medien und Webhosting-Firmen ab. Angesichts der positiven Entwicklung von Adminbolt ist es nicht überraschend, dass die hosting.de GmbH optimistische Prognosen für die nahe Zukunft abgibt. Die hosting.de GmbH setzt damit ihren Weg fort, innovative und zuverlässige Technologielösungen anzubieten und zeichnet sich weiterhin als ein führender Player im Bereich Webhosting aus.

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