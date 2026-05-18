Rekordjahr hebt Sierra Madre auf eine neue Ebene!

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...laufenden Geschäftsjahr.

Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · Original-Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung (Original): 18.05.2026, 5:44 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung ·

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Sierra Madre Gold & Silver Ltd.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Sierra Madre Gold & Silver Ltd. · Ersteller/Verbreiter: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 18.05.2026, 5:44 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der mexikanische Silbergürtel gehört zu den wichtigsten Silberlagerstätten der Erde und erstreckt sich über große Teile Zentral- und Nordmexikos. Bereits seit dem 16. Jahrhundert spielt der Silberabbau eine wichtige Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Bedeutende Bergbaustädte wie Zacatecas oder Guanajuato entstanden durch reiche Silbervorkommen. Bis heute zählt Mexiko zu den großen Silberproduzenten der Welt, wodurch der Silbergürtel sowohl wirtschaftlich als auch historisch von großer Bedeutung bleibt.

Der aktive Produzent Sierra Madre Gold & Silver Ltd. (WKN: A3CM97) ist ein aufstrebendes Unternehmen in dieser Region. Bei den aktuellen Silber- und Goldpreisen…

Lesen Sie hier gerne mehr.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen - soweit angegeben - auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

• Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

• Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/, https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

• Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

• Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

• SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Wichtiger technischer Hinweis: Die Produktions- und Erweiterungsentscheidungen bei La Guitarra beruhen nach Unternehmensangaben nicht auf NI-43-101-konformen Reserven, einer PEA, einer Vor-Machbarkeitsstudie oder einer Machbarkeitsstudie. Daraus ergeben sich erhöhte technische und wirtschaftliche Unsicherheiten. Technische Angaben in den zugrunde liegenden Unternehmensmeldungen wurden nach Unternehmensangaben von Gregory Smith, P.Geo., als Qualified Person gemäß NI 43-101 geprüft.

Quelle / Quellenbasis: Sierra Madre Gold & Silver Ltd., Unternehmensmeldung vom 29.04.2026 zu Q4/2025 und Gesamtjahr 2025, Unternehmensmeldung vom 28.04.2026 zur Aktionärsgenehmigung der geplanten Del-Toro-Übernahme, Unternehmensmeldung vom 08.09.2025 zu Nazareno, Unternehmenspräsentation/Website, SRC-Rohstoff-Reports, eigener Research und Interpretation.

Dieser Werbeartikel wurde am 17.05.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt und auf Basis öffentlich zugänglicher Unternehmensangaben bis zum 16.05.2026 fachlich angepasst.

Wesentliche Risiken: Preis-/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; technische Unsicherheiten, da Produktions- und Erweiterungsentscheidungen bei La Guitarra nach Unternehmensangaben nicht auf NI-43-101-konformen Reserven, PEA, Vor-Machbarkeits- oder Machbarkeitsstudie beruhen, Genehmigungs-/Standort-/ESG-Risiken; Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken, mögliche Verzögerungen beim Abschluss geplanter Transaktionen. Wesentliche Chancen: Marktrückenwind durch Silber und Gold, steigende Durchsätze, erfolgreicher Minenhochlauf, mögliche Skaleneffekte und zusätzliche Projektoptionen.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen: Grundlage sind Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, Finanzberichte, historische Daten und öffentlich zugängliche Informationen. Es wurden keine eigenen Kursmodelle, Preisziele oder formalen Buy/Sell/Hold-Einstufungen erstellt; die Einordnung ist qualitativ und werblich geprägt.

Hinweis: SRC ist eine Schweizer Gesellschaft und nach eigener Angabe nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt. Dieser Beitrag ist als Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext konzipiert und stellt keine Finanzanalyse, keine individuelle Anlageberatung und keine Anlage- oder Anlagestrategieempfehlung dar. SRC orientiert sich freiwillig an Transparenz- und Offenlegungsstandards aus Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958.

Art des Inhalts: Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext; keine Finanzanalyse; keine individuelle Anlageberatung; keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Der Beitrag dient der werblichen Information über das Unternehmen.

Methodik/Annahmen (Art. 4 Abs. 1 lit. b DelVO): Grundlage sind Unternehmensmeldungen, Präsentationen und Finanzberichte. Bewertungslogik: qualitative Einordnung von Produktionsentwicklung, Projekt-/Ressourcenstatus, Genehmigungen, CAPEX/OPEX, Gehalten, Metallpreisen und Marktumfeld. Non-GAAP-/Nicht-IFRS-Kennzahlen wie bereinigtes EBITDA haben keine standardisierte Bedeutung; maßgeblich sind Definition und Überleitung in den Unterlagen des Emittenten.

Hinweis zu § 86 WpHG: Sofern Inhalte als Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, können Anzeige- und Organisationspflichten einschlägig sein. SRC weist darauf hin, dass dieser Beitrag keine solche Empfehlung, sondern eine entgeltliche Marketingmitteilung/werbliche Unternehmensdarstellung ist.

Haftung: Trotz sorgfältiger Recherche keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Unberührt bleiben Ansprüche wegen Vorsatz/grober Fahrlässigkeit sowie wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit; im Übrigen ist die Haftung - soweit gesetzlich zulässig - auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten beschränkt.

Bedeutung & Zeithorizont (Art. 4 Abs. 1 lit. e DelVO): Keine formale Buy/Sell/Hold-Einstufung; thematisch positive, werbliche Einschätzung mit mittlerem Horizont von etwa 6 bis 24 Monaten.

Risiko & Sensitivität (Art. 4 Abs. 1 lit. e DelVO): Preis-/FX-Volatilität, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Betriebs-, Kosten-, Metallurgie-, Ressourcen-, Transaktions- und Länderrisiken. Beispielhafte Sensitivität: Abweichungen der zugrunde gelegten Rohstoffpreisannahmen um ± 20 %, deutlich höhere Kosten oder wesentliche Projektverzögerungen können die Einschätzung wesentlich verändern.

Preisinformation (Art. 4 Abs. 1 lit. g DelVO): Im redaktionellen Teil werden keine konkreten Aktienkurse, Kursziele oder Handelszeitpunkte genannt.

Interessen/Vergütung: SRC unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit dem besprochenen Emittenten. Der Autor hält eine Longposition im Emittenten (gekauft 13.03.2025), keine Shortposition, keine Netto-Position ? 0,5 %. Keine Market-Making-, Lead-Manager-, Co-Lead-Manager- oder Investmentbanking-Rolle in den letzten 12 Monaten.

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund politischer, wirtschaftlicher oder sonstiger Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in ausländische Nebenwerte sowie Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein erhöhtes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen vorgestellte Aktien ggf. Währungsrisiken. Die Veröffentlichungen der Swiss Resource Capital AG dienen ausschließlich Informations- und Marketingzwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse, keine individuelle Anlageberatung und keine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. der Herausgeberin kommt durch den Bezug der SRC-Publikationen kein Beratungsvertrag zustande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Vor Anlageentscheidungen sollte stets eine qualifizierte Beratung eingeholt werden. Alle durch SRC veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig gehalten werden; hinsichtlich Korrektheit, Vollständigkeit und Aktualität kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Es wird keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass prognostizierte Kurs-, Gewinn-, Produktions- oder Projektentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenkonflikten

I. Eigene Positionen (SRC/Autor): Autor Longposition im Emittenten (gekauft 13.03.2025), keine Shortposition; keine Netto-Position ? 0,5 %.

II. Vergütung/Beziehung: Entgeltliche IR-Zusammenarbeit zwischen SRC und dem besprochenen Emittenten; Advertorial/IR-Mandat.

III. Weitere Beziehungen (letzte 12 Monate): keine, insbesondere kein Market-Making und keine Lead-Manager-, Co-Lead-Manager- oder Investmentbanking-Rollen.

IV. Beteiligung des Emittenten ? 5 % an SRC: nein.

Weitere Hinweise

Die auf den SRC-Webseiten, in Newslettern oder Veröffentlichungen bereitgestellten Informationen, Interviews und Unternehmensdarstellungen können von den jeweiligen Unternehmen vergütet werden. SRC oder deren Mitarbeitende können direkt oder indirekt für Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen entlohnt werden. Für Anlageentscheidungen sollten stets weitere externe Quellen und qualifizierte Beratung herangezogen werden. Eine Haftung für Vermögensschäden aus der Nutzung dieser Ausführungen ist - soweit gesetzlich zulässig - ausgeschlossen. Depotanteile einzelner Aktien sollten insbesondere bei Rohstoff-/Explorationswerten und gering kapitalisierten Gesellschaften so bemessen sein, dass auch bei Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal betroffen ist. Small Caps, Explorationswerte und Rohstoffproduzenten unterliegen erheblichen Schwankungen; Liquidität kann gering sein. Zusätzlich bestehen Länder-/Standort-, Währungs-, Naturereignis-, Rechts-, Umwelt-, Rohstoffpreis-, Ressourcen- und Betriebsrisiken.

Disclaimer

Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche aus als zuverlässig erachteten Quellen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt die persönliche Meinung des Autors wieder und ist nicht mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Vor Investments ist professionelle Beratung angezeigt. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben sowie für dargestellte Markt-, Rohstoff-, Devisen- und Aktiendaten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache offizieller Unternehmensangaben ist in der Regel Englisch, deutsche Fassungen können gekürzt oder zusammengefasst sein. Diese Mitteilung ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

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