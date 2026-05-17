Aus Tila-Communications wird Tila Tech

Deggendorf, 18. Mai 2026 – Die Tila-Solutions GmbH tritt künftig mit ihrer Marke Tila Tech am Markt auf. Der neue Name ersetzt den bisherigen Markenauftritt Tila-Communications und macht sichtbar, wie stark sich das Leistungsspektrum des Unternehmens in den vergangenen Jahren erweitert hat.

Was ursprünglich als spezialisiertes Angebot für Telekommunikation und Cloud-Telefonie begann, umfasst heute deutlich mehr: Tila Tech unterstützt Unternehmen in den Bereichen Kommunikation, IT-Betrieb, IoT-Sensorik, Automatisierung und Künstliche Intelligenz, individuelle Softwareentwicklung sowie branchenspezifische Technologielösungen.

Mit dem neuen Markenauftritt sollen die heutigen Leistungen klarer und verständlicher dargestellt werden. Dazu gehören ein neuer Name, ein neues Logo, eine neue Website unter tila-tech.de sowie eine klar gegliederte Struktur des Leistungskatalogs.

Für bestehende Kunden ändert sich durch die Umstellung nichts Wesentliches. Die Tila-Solutions GmbH bleibt dieselbe Gesellschaft mit Sitz in Deggendorf. Auch Geschäftsführung, Ansprechpartner, Rufnummern, E-Mail-Adressen und bestehende Vertragsbeziehungen bleiben unverändert bestehen.

„Der Name Tila-Communications stand stark für Telefonie- und Kommunikationsthemen. Diese Bereiche bleiben weiterhin wichtig, bilden heute aber nur noch einen Teil unseres Angebots ab. Mit Tila Tech zeigen wir klarer, dass wir Unternehmen als Technologiepartner ganzheitlich begleiten.“

Zu den Zielgruppen von Tila Tech zählen unter anderem Arztpraxen, Hotellerie, Gastronomie, Logistik, Industrie, Immobilienwirtschaft, Kommunen sowie kleine und mittlere Unternehmen. Der Fokus liegt weiterhin auf pragmatischen Lösungen, festen Ansprechpartnern, transparenten Preisen und technischer Umsetzung aus einer Hand.

Weitere Informationen zum neuen Markenauftritt und zum erweiterten Leistungsspektrum finden Interessierte unter tila-tech.de.

Über Tila Tech

Tila Tech ist die Marke der Tila-Solutions GmbH mit Sitz in Deggendorf. Das Unternehmen unterstützt moderne Betriebe bei Kommunikation, IT-Betrieb, IoT, Automatisierung, Künstlicher Intelligenz, Softwareentwicklung und digitalen Branchenlösungen.

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Tila-Solutions GmbH

Deggendorf

Website: www.tila-tech.de