Leidenschaft, Musik und große Gefühle am Starnberger See

Encuentros Flamencos 2026 findet kommenden Samstag im Schloss Kempfenhausen statt

München / Berg am Starnberger See – Kommenden Samstag, den 23. Mai 2026, verwandelt sich der historische Rittersaal im Schloss Kempfenhausen erneut in eine Bühne voller Emotion, Rhythmus und südlicher Leidenschaft: Encuentros Flamencos – nuevo espectáculo 2026 lädt zu einem außergewöhnlichen Abend mit Musik, Tanz und internationalem Flair ein.

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr kehrt das Ensemble mit einem neuen Programm zurück – intensiver, facettenreicher und voller künstlerischer Energie. Unter der Leitung von Sabine Maria Leitner treffen herausragende Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland, Uruguay und Großbritannien aufeinander.

Mit dabei sind unter anderem die charismatische Flamenco-Tänzerin Fabiana Domínguez, der virtuose Gitarrist und Sänger Gonzalo Franco, die ausdrucksstarke Sängerin Nicola Siebert sowie der Münchner Musiker Lupo Danz. Gemeinsam entsteht ein atmosphärischer Dialog aus Flamenco, Weltmusik und emotionaler Bühnenkunst, der das Publikum mitten ins Herz trifft.

Der historische Rittersaal im Schloss Kempfenhausen mit seinen nur rund 90 Plätzen bietet dafür den idealen Rahmen: persönlich, intensiv und außergewöhnlich nah an der Kunst.

„Encuentros Flamencos“ steht für Begegnung, Leidenschaft und kulturellen Austausch – ein Abend zum Eintauchen, Genießen und Mitfühlen.

Besonderer Dank gilt dem Kultursponsor Mirco Maurer Immobilien, dessen Unterstützung dieses Event maßgeblich ermöglicht.

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Tickets & Infos

Encuentros Flamencos – nuevo espectáculo 2026

Samstag, 23. Mai 2026

Beginn: 19:00 Uhr | Einlass: 18:00 Uhr

Tickets: 28 €

Erhältlich bei München Ticket, an der Abendkasse oder online unter: ticket.smart-und-nett.de

Wer sind Smart & Nett?

In der Smart & Nett GbR haben Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Talente aus Marketing, Webdesign, Photoshop-Know-how, bildender Kunst und Organisation vereint. Daraus entstanden ist eine Künstleragentur, ein Verlag und ein Musiklabel, also ein Ganzes, das in sich Synergien schafft und sich stets weiter vernetzt. Das Unternehmen ist in München ansässig.