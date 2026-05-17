KB Container GmbH realisiert erstes größeres Auslandsprojekt in der Schweiz

Erstes Auslandsprojekt in der Schweiz: KB Container GmbH übergibt hochwertige Container- und Modulbauanlage in Langenthal (Kanton Bern) an öffentlichen Auftraggeber.

Langenthal/Schlüsselfeld, 17. Mai 2026. Die KB Container GmbH hat ihr erstes größeres Auslandsprojekt erfolgreich abgeschlossen: In Langenthal (Kanton Bern) wurde eine hochwertige Container- und Modulbauanlage an einen öffentlichen Auftraggeber übergeben. Das Projekt ist ein zentraler strategischer Meilenstein der Internationalisierungsstrategie des Unternehmens und das Ergebnis einer bewusst gewählten Wachstumsentscheidung mit klar langfristiger Perspektive.

Der Schritt über die Grenze brachte Anforderungen mit sich, die in rein innerdeutschen Projekten kaum eine Rolle spielen. Als Nicht-EU-Land ist die Schweiz ein eigenständiges Zollgebiet - jede einzelne Lieferung musste mit Ursprungsnachweisen, korrekter Tarifierung und Einfuhrumsatzsteuer sauber abgewickelt werden. Parallel wurden Versicherungsdeckungen aufgesetzt, die im Ausland tatsächlich greifen, und Schwertransporte durch die Alpenregion mit allen Genehmigungen, Streckenfreigaben und engen Zeitfenstern präzise koordiniert. Auch Schweizer Bau- und Anschlussnormen sowie die arbeitsrechtlichen Vorgaben für entsandte Mitarbeitende - Meldeverfahren, 8-Tage-Regel, branchenübliche Löhne - wurden frühzeitig adressiert und mit den zuständigen Stellen sauber und rechtskonform abgewickelt.

"Wir wussten, dass dieses Projekt in einer anderen Liga spielt als ein vergleichbares Vorhaben innerhalb Deutschlands", betont die Geschäftsführung der KB Container GmbH rückblickend. "Es ging nicht nur darum, ein Produkt zu liefern. Es ging darum, in einem für uns neuen Rechts- und Wirtschaftsraum genauso souverän aufzutreten, wie es unsere deutschen Kunden seit Jahren von uns gewohnt sind. Das war unser Anspruch und genau daran haben wir uns messen lassen."

Der Auftraggeber hat die Anlage in Betrieb genommen und plant eine langfristige Nutzung über viele Jahre hinweg. Für die KB Container GmbH ist das Projekt damit nicht nur Referenz, sondern belastbare Grundlage für weitere internationale Vorhaben und ein erprobtes Fundament für die nächste Phase einer konsequenten und kontinuierlichen Internationalisierung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KB Container GmbH

Herr Denis Steiner

Steinäcker 1

96132 Schlüsselfeld

Deutschland

fon ..: 095529294663

web ..: https://kb-container.de/

email : ds@kb-container.de

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