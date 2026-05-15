Newcore Gold gibt aufgestockte Bought-Deal Finanzierung in Höhe von 15 Millionen Dollar bekannt

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

15. Mai 2026. Vancouver, BC / IRW-Press / Newcore Gold Ltd. (Newcore oder das Unternehmen) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) (- www.commodity-tv.com/play/newcore-gold-pfs-for-very-robust-gold-project-... -) freut sich bekannt zu geben, dass es im Zusammenhang mit seiner zuvor angekündigten Bought-Deal-Finanzierung (das Angebot) eine geänderte Vereinbarung mit Haywood Securities Inc. in seinem Namen und im Namen eines Konsortiums von Konsortialbanken (zusammen die Konsortialbanken) geschlossen hat, um den Umfang des Angebots zu erhöhen, wonach die Konsortialbanken zugestimmt haben, auf Bought-Deal-Basis 28.310.000 Stammaktien des Unternehmens (die Stammaktien) zu einem Preis von 0,53 $ pro Stammaktie zu erwerben, was dem Unternehmen einen Bruttoerlös von insgesamt 15.004.300 $ einbringt.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung von Explorations- und Erschließungsaktivitäten im Rahmen des Enchi-Goldprojekts des Unternehmens in Ghana sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital zu verwenden, wie im Angebotsdokument (wie nachstehend definiert) beschrieben.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 28. Mai 2026 oder zu einem anderen zwischen dem Unternehmen und den Konsortialbanken vereinbarten Zeitpunkt abgeschlossen (der Abschluss). Der Abschluss unterliegt bestimmten üblichen Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der bedingten Genehmigung der TSX Venture Exchange und der zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden. Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden regulatorischen Anforderungen und in Übereinstimmung mit National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (NI 45-106) wird das Angebot an Käufer mit Wohnsitz in Kanada, mit Ausnahme von Québec, gemäß der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten nach Teil 5A von NI 45-106, in der durch die Coordinated Blanket Order 45-935 Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (die Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten) geänderten und ergänzten Fassung, durchgeführt. Die im Rahmen der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten angebotenen Stammaktien unterliegen keiner Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.

Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten registriert und dürfen ohne eine solche Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an US-Personen oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder an, für Rechnung oder zugunsten einer US-Person dar. Die Begriffe US-Person und Vereinigte Staaten sind im Sinne der Regulation S des US-Wertpapiergesetzes definiert.

Es gibt ein geändertes und neu gefasstes Emissionsprospekt (der Emissionsprospekt) im Zusammenhang mit dem Angebot, der unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter newcoregold.com abgerufen werden kann. Potenzielle Anleger sollten diesen Emissionsprospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold treibt sein Enchi-Goldprojekt in Ghana, Afrikas größtem Goldproduzenten(1), voran. Newcore Gold bietet Anlegern eine einzigartige Kombination aus einer erstklassigen Unternehmensführung, die durch ihre 13-prozentige Beteiligung an den Aktien mit den Aktionären auf einer Linie steht, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene. Das 248 km²große Landpaket von Enchi umfasst 40 Kilometer der ergiebigen Bibiani-Scherzone in Ghana, einem Goldgürtel, der mehrere Goldlagerstätten mit mehreren Millionen Unzen beherbergt, darunter die 50 Kilometer nördlich gelegene Chirano-Mine. Die Vision von Newcore ist es, ein reaktionsschnelles, kreatives und leistungsstarkes Goldunternehmen aufzubauen, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

(1) Quelle: Produktionsmengen für 2024 gemäß Angaben des World Gold Council.

Im Namen des Vorstands von Newcore Gold Ltd.

Luke Alexander

Präsident, CEO und Direktor

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In Europa

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Marc Ollinger

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Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zukunftsgerichtete Aussagen) beinhalten. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die sich auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen bezieht (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, geht davon aus oder glaubt oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Ausdrücke verwendet werden oder die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, würden, dürften oder werden erfolgen, eintreten oder erreicht werden), sind keine Aussagen über historische Tatsachen und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf: den Erhalt aller Genehmigungen im Zusammenhang mit dem Angebot; die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem Angebot; die Ausübung der Option der Konsortialbanken; sowie die erwarteten Bedingungen und den Abschluss des Angebots.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sowie alle Annahmen, auf denen sie beruhen, werden in gutem Glauben getroffen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung hinsichtlich der Geschäftsentwicklung wider. Die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen basieren auf Informationen, die Newcore derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management von Newcore zum jeweiligen Zeitpunkt für angemessen hält oder hielt, kann Newcore seinen Aktionären nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden, da es andere Faktoren geben kann, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten zudem bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Die Bedingungen für den Abschluss des Angebots werden möglicherweise nicht erfüllt; der weitreichende Ermessensspielraum des Managements hinsichtlich der Verwendung der Erlöse aus dem Angebot; das Unternehmen benötigt möglicherweise von Zeit zu Zeit zusätzliche Finanzmittel, um seinen Betrieb fortzusetzen, die jedoch zum benötigten Zeitpunkt oder zu akzeptablen Bedingungen möglicherweise nicht verfügbar sind; Risiken im Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts von Newcore; die frühe Entwicklungsphase von Newcore; die Finanzlage von Newcore; mögliche Abweichungen bei der Mineralisierung, dem Gehalt oder den Ausbeuten; die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten; Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen an den Wertpapiermärkten; Schwankungen der Spot- und Terminpreise für Gold und andere Rohstoffe; Schwankungen an den Devisenmärkten (wie beispielsweise der Wechselkurs zwischen dem kanadischen Dollar und dem US-Dollar); Änderungen in der nationalen und lokalen Regierung, Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften sowie politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit der Mineralexploration, -erschließung und dem Bergbau (einschließlich Umweltgefahren, ungewöhnlicher oder unerwarteter geologischer Formationen); das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken könnten; Arbeitnehmerbeziehungen; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden; den spekulativen Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen von Regierungsbehörden); sowie Eigentumsrechte an Grundstücken.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und Newcore lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

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