MAX Power unterzeichnet Absichtserklärung mit der Stadt Moose Jaw, um die Kommerzialisierung von Natürlichem Wasserstoffvorkomme

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Die Absichtserklärung unterstützt die Kommerzialisierungsstrategie Months to Molecules, die mit der Weiterentwicklung Kanadas erstem unterirdischen System für natürlichen Wasserstoff in Lawson verbunden ist

Genesis erklärt: Der Vorteil der Salzbarriere und die Nähe zum Absatzmarkt

www.youtube.com/watch?v=3ytpHdve6S8

Saskatoon, SK - 15. Mai 2026 - Max Power Mining Corp. (Max Power oder das Unternehmen) (CSE: MAXX - WKN: A3DJYU - OTCQX: MAXXF) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Absichtserklärung (MOU) mit der Stadt Moose Jaw unterzeichnet hat, um gemeinsam strategische Möglichkeiten im Zusammenhang mit der Kommerzialisierung von natürlichem Wasserstoff im Industriekorridor Regina-Moose Jaw voranzutreiben. Die Partnerschaft bündelt regionale Initiativen in den Bereichen Infrastruktur, Industrie, Politik und wirtschaftliche Entwicklung, während MAX Power das Lawson-System für natürlichen Wasserstoff in der Nähe von Central Butte, etwa 80 km nordwestlich von Moose Jaw, zügig in Richtung kommerzieller Validierung vorantreibt. MAX Power freut sich darauf, in der Woche vom 18. Mai 2026 weitere operative Neuigkeiten zu Lawson bekannt zu geben.

Die Absichtserklärung zwischen MAX Power und der Stadt Moose Jaw wurde gestern Nachmittag von beiden Parteien im Rahmen einer besonderen Zeremonie im Rathaus von Moose Jaw unterzeichnet.

Ran Narayanasamy, CEO von MAX Power, kommentierte: Saskatchewan spielt seit langem eine grundlegende Rolle bei der Versorgung und Energieversorgung der Welt, und wir glauben, dass natürlicher Wasserstoff das nächste Kapitel in dieser Tradition darstellt. Da MAX Power sein Projekt für natürlichen Wasserstoff in Richtung kommerzieller Validierung vorantreibt, sehen wir eine bedeutende Chance, Innovationen zu fördern, Investitionen anzuziehen, langfristigen wirtschaftlichen Wert zu schaffen und dazu beizutragen, diese Region an die Spitze einer neuen Kategorie von sauberer Energie aus heimischer Quelle zu bringen.

James Murdoch, Bürgermeister von Moose Jaw, erklärte: Unser Strategieplan legt den Schwerpunkt auf Wirtschaftswachstum und starke Partnerschaften, und diese Absichtserklärung spiegelt diesen Ansatz wider. Wir sprechen MAX Power unsere Anerkennung dafür aus, die Erforschung von Natural Hydrogen in unserer Region voranzutreiben und Moose Jaw in den Dialog einzubeziehen. Diese Vereinbarung ermöglicht es uns, das Potenzial von Natural Hydrogen zur Unterstützung lokaler Industrien, von Forschungs- und Ausbildungspartnerschaften sowie längerfristiger wirtschaftlicher Chancen zu erkunden. Unsere Lage innerhalb des Regina-Moose Jaw Industrial Corridor und unsere etablierten industriellen Stärken versetzen uns in eine gute Position, um an diesen sich abzeichnenden Diskussionen teilzunehmen.

Videoclip zur Pressekonferenz

Klicken Sie auf den unten stehenden Link, um Video-Highlights von der Unterzeichnung der Absichtserklärung im Rathaus von Moose Jaw zu sehen:

www.youtube.com/watch?v=lh6vrjgc9No

Moose Jaw und der Industriekorridor Regina-Moose Jaw

Moose Jaw bildet das westliche Tor zum Industriekorridor Regina-Moose Jaw, einem strategischen Knotenpunkt für Transport, Logistik, Industriebetriebe, Energieinfrastruktur, qualifizierte Arbeitskräfte sowie Bildungs- und Forschungskapazitäten im südlichen Zentral-Saskatchewan, zusammen mit Kanadas größtem geplanten Rechenzentrumsprojekt (Bell Canada). Da sich die Lawson-Entdeckung etwa 80 km nordwestlich von Moose Jaw befindet und sich der Genesis-Trend direkt durch diesen Korridor erstreckt, ist MAX Power der Ansicht, dass die Region einzigartig positioniert ist, um das Potenzial für groß angelegte Entdeckungen von natürlichem Wasserstoff mit der zukünftigen Endnachfrage, der Infrastrukturentwicklung, dem Wachstum der Arbeitskräfte und der langfristigen regionalen wirtschaftlichen Expansion zu verbinden.

Während der gestrigen Unterzeichnungszeremonie bezeichnete Herr Narayanasamy die Führung von Moose Jaw als visionär und merkte an, dass die Partnerschaft die Art von zukunftsorientierter Zusammenarbeit widerspiegelt, die erforderlich ist, während sich Saskatchewan zu einem Vorreiter im sich entwickelnden kanadischen Sektor für natürlichen Wasserstoff entwickelt. Er betonte ferner die übergeordnete strategische Bedeutung von natürlichem Wasserstoff für die Unterstützung der Wirtschaft von Saskatchewan, die Stärkung der Zukunft Kanadas im Bereich sauberer Energie und die Förderung der langfristigen heimischen Energiesicherheit.

Abbildung 1 - Genesis Trend

Warum dies für Investoren von Bedeutung ist

MAX Power treibt seine Strategie über die Entdeckungsphase hinaus voran und strebt den umfassenderen Entwicklungsrahmen an, der für eine potenzielle Kommerzialisierung von natürlichem Wasserstoff erforderlich ist. Die Absichtserklärung (MOU) für Moose Jaw stellt einen wichtigen Schritt dar, um Infrastruktur, Politik, Industrie und regionale Wirtschaftsentwicklungsinitiativen aufeinander abzustimmen, während das Unternehmen die Lawson-Entdeckung in Richtung kommerzieller Validierung vorantreibt und zukünftige Integrationsmöglichkeiten innerhalb des größten Industriekorridors von Saskatchewan evaluiert.

Während MAX Power Kanadas erstes bestätigtes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff weiter vorantreibt, stärkt die Kombination aus unterstützender Provinzpolitik, etablierter industrieller Infrastruktur, Nähe zum Absatzmarkt und zunehmendem regionalem Engagement den breiteren Entwicklungsweg für natürlichen Wasserstoff in Saskatchewan.

Wichtig ist, dass das Unternehmen Lawson durch erweiterte technische Bewertungen und kurzfristige operative Meilensteine weiter vorantreibt, wobei in Kürze weitere Updates erwartet werden, sobald MAX Power den Umfang, die kommerziellen Parameter und das breitere Entwicklungspotenzial des Systems genauer definiert.

Da die weltweite Nachfrage nach sicherer, skalierbarer und aus heimischen Quellen stammender sauberer Energie zunimmt, positioniert sich MAX Power an der Schnittstelle von Energie, Infrastruktur und industriellem Wachstum sowie langfristiger Energiesicherheit innerhalb der vielversprechendsten aufstrebenden Regionen für natürlichen Wasserstoff in Nordamerika.

MAX Power schließt Marketingvereinbarung ab

MAX Power hat eine Marketingvereinbarung (die Vereinbarung) mit Quantum Ventures Inc. (Quantum Ventures) geschlossen, einem in British Columbia ansässigen Marketingunternehmen, das die Plattform The New Money betreibt, um Marketing- und Investor-Awareness-Dienstleistungen für das Unternehmen bereitzustellen.

Gemäß der Vereinbarung, die am 9. Mai 2026 in Kraft tritt, wird Quantum Ventures Dienstleistungen erbringen, darunter die Erstellung von Medieninhalten, Online-Bekanntheitsstrategien, strategische Vermittlungen und digitale Werbekampagnen über The New Money und Partnerkanäle. Die Marketingkampagnen werden voraussichtlich etwa 45 Tage laufen, wobei je nach Kampagnenzielen Flexibilität gegeben ist. Die Vereinbarung hat eine anfängliche Laufzeit von vier (4) Monaten.

Als Gegenleistung für die Dienstleistungen hat sich das Unternehmen bereit erklärt, Quantum Ventures eine Vorabgebühr in Höhe von 150.000 $ (USD) zu zahlen.

Quantum Ventures ist ein unabhängiger Auftragnehmer und steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen. Nach Kenntnis des Unternehmens hält Quantum Ventures derzeit keine Wertpapiere von MAX Power.

Die Kontaktdaten von Quantum Ventures lauten wie folgt:

Quantum Ventures Inc.

202 - 3750 Shelbourne Street

Victoria, BC V8P 4H4

E-Mail: hello@thenew.money

Telefon: 778-977-1127

Abbildung 2: Bohrfoto aus Lawson, Genesis Trend (Nov. 2025)

Aktuelle Videos:

Genesis erklärt: Der Vorteil der Salzbarriere und die Nähe zum Markt

www.youtube.com/watch?v=3ytpHdve6S8

Der Genesis Trend-Korridor:

youtube.com/shorts/IAgALH_s3mI

Lawson - Kanadas erster großer Schritt in Richtung natürlicher Wasserstoff

www.youtube.com/watch?v=lTTOwMxz_zo

MAX Power macht einen Sprung nach vorn in Lawson

www.youtube.com/watch?v=Yr4Ha06__Eg

Sehen Sie sich die Bohrung in Aktion an

www.youtube.com/watch?v=eguNGAfdIek

Geschichte wird geschrieben in Lawson - Video unmittelbar vor der Einrichtung der Bohranlage

www.youtube.com/watch?v=BNHazk9Sy4E

MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Documentary Video

www.youtube.com/watch?v=TXGDtTUbJ2c

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Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Unternehmen für die Exploration von Mineralien und Energieressourcen, das sich auf den Übergang zur Dekarbonisierung konzentriert. Die Lawson-Entdeckung des Unternehmens in der Nähe von Central Butte, Saskatchewan, stellt Kanadas erstes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff dar, das durch Tiefbohrungen bestätigt und dessen Daten von drei unabhängigen Labors validiert wurden. MAX Power hat sich in ganz Saskatchewan eine dominante Landposition auf Distriktebene mit rund 1,3 Millionen Acres (521.000 Hektar) an Genehmigungen sowie weiteren 5,7 Millionen Acres, für die Anträge gestellt wurden, aufgebaut, die erstklassige Explorationsgebiete abdecken, die vielversprechend für großvolumige Vorkommen von natürlichem Wasserstoff sind. MAX Power verfügt zudem über ein Portfolio an Liegenschaften in den Vereinigten Staaten und Kanada, das sich auf kritische Mineralien konzentriert. Zu den Höhepunkten dieser Liegenschaften zählt eine Entdeckung durch Diamantbohrungen im Jahr 2024 im Lithiumprojekt Willcox Playa im Südosten von Arizona, das zu 100 % im Besitz der US-Tochtergesellschaft von MAX Power ist. MAX Power hat sich zu verantwortungsvollen Explorations- und Erschließungspraktiken verpflichtet, bei denen Umweltschutz, sinnvolle Einbindung der Gemeinden und eine starke Unternehmensführung im Vordergrund stehen.

Im Namen des Vorstands:

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

Medienkontakt:

Sarah Mawji, Venture Strategies

Email: sarah@venturestrategies.com

Über diese Pressemitteilung:

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Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Aussagen über: die Interpretation von Explorations- und Bohrergebnissen; das potenzielle Vorkommen, die Größe, Kontinuität, Gewinnbarkeit und wirtschaftliche Rentabilität von natürlichen Wasserstoffansammlungen; den Zeitplan, Umfang, die Konzeption und den Erfolg der geplanten Bewertungs-, Test- und Bohrprogramme; die Weiterentwicklung der Lawson-Entdeckung hin zu einer möglichen Kommerzialisierung; die Entwicklung, Integration und voraussichtliche Nutzung von MAXX LEMI; und die umfassendere Strategie des Unternehmens im Bereich natürlicher Wasserstoff.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen des Managements, einschließlich unter anderem Annahmen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine Arbeitsprogramme wie geplant durchzuführen, der Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit von Ausrüstung und Personal, der behördlichen Fristen und Genehmigungen, der geologischen Kontinuität und der Eigenschaften der Lagerstätten, der Marktbedingungen und des Zugangs zu ausreichendem Kapital zu akzeptablen Bedingungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Explorations-, Bewertungs- und Erschließungsrisiken; die Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen und behördliche Zulassungen rechtzeitig zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Verfügbarkeit und Kosten von Ausrüstung und qualifiziertem Personal; geologische, geophysikalische und technische Unsicherheiten; Schwankungen der Rohstoff- und Energiepreise; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; und die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu sichern. Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen seine geplanten Bohrungen oder damit verbundenen Programme wie derzeit vorgesehen oder innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens abschließen wird oder dass solche Programme, falls sie abgeschlossen werden, erfolgreich sein oder zu einer kommerziellen Produktion führen werden.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, die für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens gelten, finden Sie im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca .

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

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